讓你口袋破洞的十個不起眼小習慣，以前我全都中

有一段時間，我明明努力、也有收入，但帳戶永遠只有一點點錢。

我開始懷疑自己是不是「沒有財運」。

小習慣大漏財

直到後來我發現，真正讓我財富卡住的，都是那些每天重複、毫不起眼的小習慣。它們不會讓你一夕破產，卻會默默在你看不見的地方，掏空你的能量與安全感。

今天，我想分享十個我親身經驗的「口袋破洞」，也許你也不小心全中。

1.只有一份收入

許多朋友以為只要有工作就有收入，但從來沒想過假如公司裁員呢？唯一的收入來源停下，焦慮瞬間佔據整個生活。

後來我才懂，真正的安全感，不是穩定的薪水，而是有選擇的自由。

從那時起，我開始練習打造「多重收入流」，也提升自己的「儲蓄率」，不論是副業、投資、顧問或內容創作，只要能讓金錢流動起來，就是一種自由。

2. 為了面子花錢

有一段時間，我的消費邏輯很簡單：「別人覺得我過得好，就代表我真的過得好。」身心靈圈子要一直在說「配得感！」。我真的需要用這個嗎？還是我只是想讓別人知道我用得起這個？

但那種滿足感很短暫，像在追一個永遠喝不飽的渴。

後來我問自己一個關鍵問題

「如果沒人看到，我還想要這個嗎？」

這個問題，幫我省下很多錢，也幫我重新定義快樂。

3.太多帳戶、信用卡

以前我有三張卡、五個帳戶，以為不同信用卡給的紅利、銀行給的優惠，可以讓自己省一點錢，或多拿一點回饋，但奇怪的事，帳總是對不攏，每次看到明細都想逃避。

後來我發現，財務混亂就像房間亂，會讓腦袋也跟著亂。

現在我固定用隨手方便的記帳APP，現金付費及信用卡付費的分類做清楚、做好帳戶分流，這樣一來，我每個月只需要花10分鐘檢視每月收支，我稱為「個人財務整理日」。

整理不是為了控制金錢，而是讓自己在面對數字時能夠平靜。

4.愛比較

焦慮來自比較。以前我看到別人買房、加薪、創業成功，內心會浮現一個聲音：「那我是不是不夠好？」

但後來我發現，別人的豐盛，跟自己無關，錢不會增加會減少。

那只是一種提醒「那條路走得通，值得學習。」

當你願意把羨慕轉成靈感，你就開始打開財富流。

5.為「方便」付出的隱形稅

外送、急件、ATM手續費、Uber，每次都只是幾十塊，但加起來卻是一種「便利稅」。

那不是錢的問題，完完全全是心態的問題。

我們用錢買回時間，但有時卻浪費了覺察。

現在我練習提早準備、提前訂餐，不是小氣，而是尊重我的金錢能量。

6.跟著市場流流行，紅什麼就買什麼FOMO

我曾花很多時間「研究市場金融商品」，結果越研究越迷茫。

直到我意識到財富不是複製，而是對齊。

你要找到的是屬於你能量場的方式。

有些人靠投資股票基金ETF致富，有些人靠虛擬貨幣交易；

還有很多人透過房地產、債券，投資新創拼出第一桶金；

也有人就是靠著儲蓄、複利滾存效應有錢一輩子。

而你的路，可能是透過各種不同的方式而來。

重點是要了解自己，找出適合自己的生財之道。（可以請教專業）

7.自以為懂，自以為是

有一陣子，我很抗拒聽建議，總覺得：「我知道啦。」

但那些年，我是一個金融顧問，但我個人財務狀況沒有進步。

後來我明白，成長來自願意承認自己的不知道。

現在，每當別人給我回饋，我不再防衛，而是問自己：「這句話裡，有沒有我還沒看到的可能性？」

8.問題導向思維

我以前常常想：「我沒有時間投資」、「我不會理財」、「等我有錢再來理財」。

但這些想法，只會讓我原地打轉。

我開始練習換一個問題問自己：「如果我能試一點點，會是什麼？」

那個「一點點」，就足以讓生命開始鬆動。

我的第一桶金，是每個月存一萬塊台幣開始！





9.一邊比較，一邊原地踏步

社群讓我們每天都在看別人的人生高光時刻。

而比較，不只是偷走快樂，也偷走行動力。

我後來刻意關掉那些讓我焦慮的帳號，把注意力拉回自己。

衡量進步的標準，不是比昨天的別人，而是比昨天的自己。

10.只和「一樣的人」相處

當你身邊的人都過著差不多的生活，你就會以為那就是「正常」。

但財富和成長，往往來自不舒服的對話。

後來我學會主動走出同溫層，去和不同領域的人交流。

是一種「打開視野的練習」。

你永遠不會成為你看不到的樣子。





從一個微習慣開始

我現在回頭看，那些讓我口袋破洞的，不是命運，而是無意識。

而修復的第一步，也不是賺更多，而是讓自己回到覺察。

不用十個都改，一次選一個就好。

因為每改掉一個無意識的習慣，你的財富流，就會更順一點。

畢竟，富足從來不是終點，而是一種每天願意誠實面對自己的生活方式。