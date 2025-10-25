讓你口袋破洞的十個不起眼小習慣，以前我全都中

2025-10-25 14:30 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

有一段時間，我明明努力、也有收入，但帳戶永遠只有一點點錢。


我開始懷疑自己是不是「沒有財運」。

小習慣大漏財
小習慣大漏財

直到後來我發現，真正讓我財富卡住的，都是那些每天重複、毫不起眼的小習慣。它們不會讓你一夕破產，卻會默默在你看不見的地方，掏空你的能量與安全感。


今天，我想分享十個我親身經驗的「口袋破洞」，也許你也不小心全中。


1.只有一份收入

許多朋友以為只要有工作就有收入，但從來沒想過假如公司裁員呢？唯一的收入來源停下，焦慮瞬間佔據整個生活。


後來我才懂，真正的安全感，不是穩定的薪水，而是有選擇的自由。


從那時起，我開始練習打造「多重收入流」，也提升自己的「儲蓄率」，不論是副業、投資、顧問或內容創作，只要能讓金錢流動起來，就是一種自由。


2.為了面子花錢

有一段時間，我的消費邏輯很簡單：「別人覺得我過得好，就代表我真的過得好。」身心靈圈子要一直在說「配得感！」。我真的需要用這個嗎？還是我只是想讓別人知道我用得起這個？


但那種滿足感很短暫，像在追一個永遠喝不飽的渴。


後來我問自己一個關鍵問題

如果沒人看到，我還想要這個嗎？


這個問題，幫我省下很多錢，也幫我重新定義快樂。


3.太多帳戶、信用卡

以前我有三張卡、五個帳戶，以為不同信用卡給的紅利、銀行給的優惠，可以讓自己省一點錢，或多拿一點回饋，但奇怪的事，帳總是對不攏，每次看到明細都想逃避。


後來我發現，財務混亂就像房間亂，會讓腦袋也跟著亂。


現在我固定用隨手方便的記帳APP現金付費及信用卡付費的分類做清楚、做好帳戶分流，這樣一來，我每個月只需要花10分鐘檢視每月收支，我稱為「個人財務整理日」。


整理不是為了控制金錢，而是讓自己在面對數字時能夠平靜。


4.愛比較

焦慮來自比較。以前我看到別人買房、加薪、創業成功，內心會浮現一個聲音：「那我是不是不夠好？」


但後來我發現，別人的豐盛，跟自己無關，錢不會增加會減少。


那只是一種提醒「那條路走得通，值得學習。」

當你願意把羨慕轉成靈感，你就開始打開財富流。


5.為「方便」付出的隱形稅

外送、急件、ATM手續費、Uber，每次都只是幾十塊，但加起來卻是一種「便利稅」。

那不是錢的問題，完完全全是心態的問題。


我們用錢買回時間，但有時卻浪費了覺察。


現在我練習提早準備、提前訂餐，不是小氣，而是尊重我的金錢能量。


6.跟著市場流流行，紅什麼就買什麼FOMO

我曾花很多時間「研究市場金融商品」，結果越研究越迷茫。


直到我意識到財富不是複製，而是對齊。


你要找到的是屬於你能量場的方式。


有些人靠投資股票基金ETF致富，有些人靠虛擬貨幣交易；

還有很多人透過房地產、債券，投資新創拼出第一桶金；

也有人就是靠著儲蓄、複利滾存效應有錢一輩子。


而你的路，可能是透過各種不同的方式而來。


重點是要了解自己，找出適合自己的生財之道。（可以請教專業）


7.自以為懂，自以為是

有一陣子，我很抗拒聽建議，總覺得：「我知道啦。」

但那些年，我是一個金融顧問，但我個人財務狀況沒有進步。

後來我明白，成長來自願意承認自己的不知道。


現在，每當別人給我回饋，我不再防衛，而是問自己：「這句話裡，有沒有我還沒看到的可能性？」


8.問題導向思維

我以前常常想：「我沒有時間投資」、「我不會理財」、「等我有錢再來理財」。


但這些想法，只會讓我原地打轉。


我開始練習換一個問題問自己：「如果我能試一點點，會是什麼？」


那個「一點點」，就足以讓生命開始鬆動。


我的第一桶金，是每個月存一萬塊台幣開始！


9.一邊比較，一邊原地踏步

社群讓我們每天都在看別人的人生高光時刻。

而比較，不只是偷走快樂，也偷走行動力。

我後來刻意關掉那些讓我焦慮的帳號，把注意力拉回自己。


衡量進步的標準，不是比昨天的別人，而是比昨天的自己。


10.只和「一樣的人」相處

當你身邊的人都過著差不多的生活，你就會以為那就是「正常」。

但財富和成長，往往來自不舒服的對話。


後來我學會主動走出同溫層，去和不同領域的人交流。

是一種「打開視野的練習」。


你永遠不會成為你看不到的樣子。



從一個微習慣開始

我現在回頭看，那些讓我口袋破洞的，不是命運，而是無意識。

而修復的第一步，也不是賺更多，而是讓自己回到覺察。

不用十個都改，一次選一個就好。


因為每改掉一個無意識的習慣，你的財富流，就會更順一點。

畢竟，富足從來不是終點，而是一種每天願意誠實面對自己的生活方式

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#財運 #理財 #金錢 #補財庫 #偏財運

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

2025-10-23 08:45 蔣昊
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

蔣昊

蔣昊

活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

#藝人 #坤達 #閃兵案 #修杰楷 #張書偉

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師:當初差點被生態池吸引報名

2025-10-15 22:09 張瑜老師上課了
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。

生態教育變奪命陷阱？竹北幼兒園溺斃案震撼家長圈！竹北一間主打「貼近自然」理念的幼兒園，傳出1歲半女嬰跌入生態池溺斃，深度僅20公分的水面，卻成了奪命陷阱。補教名師張瑜得知消息後在臉書沉痛發文：「那個生態池，本來是我最喜歡的地方，如今卻成了奪走生命的現場。」他直言，「自然教育不是錯，但安全應該是底線」，一語點出這場悲劇背後的教育矛盾。

編輯推薦

那個生態池，本來是我最喜歡的地方

根據調查，這起意外發生於10月8日上午，當時托嬰中心一名1歲半女童疑似趁老師未注意，走向園區的戶外生態池觀察水面，意外失足落水。雖然園方表示池邊有設圍欄，但高度與間距不足，孩子仍能鑽入。直到別班老師清點人數時才發現少了一人，等找到女童時，已不幸回天乏術。

這所幼兒園以「讓孩子與自然對話」為核心理念，主打體制外教育、人本精神，吸引許多竹北家長趨之若鶩。張瑜在文章中回憶，自己與妻子當年也曾報名：「他們主打孩子能自由探索自然，那正是我們嚮往的教育方式。」甚至要先繳報名費才能參加說明會，一位難求。

「那天園長帶著我們用三色顏料作畫，說『孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。』那句話我記了很久，因為他說得很美。」張瑜說，當時沒被錄取覺得可惜，今天只覺得害怕。

二十分鐘的空白，對我們是滑幾則訊息的時間，對他是一生

張瑜在文中寫道：「新聞說一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間；但對那個孩子來說，是他的一生。」

他不責怪老師，但指出問題的根本在於制度的鬆散與監督的缺口：「孩子的安全，不能靠『也許』撐起。也許老師去上廁所，也許在安撫哭泣的孩子，但那三秒的放空，就可能換來一輩子的懊悔。」

「生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。」張瑜說，「自然是美的，但安全要先是底線。」

網友熱議：「不是生態池的錯，是制度的洞太大」

事件在網路掀起廣大討論，留言區成為家長、老師與教育圈人士的意見戰場。多數網友直指這不是「意外」，而是制度性疏失。

有網友為生態池抱屈「重點不是有沒有生態池，是孩子不該沒在老師的視線裡。即便老師有事，也該有人協助照顧孩子才能離開，更何況20分鐘不見沒人知道，這真的是重大疏失。」「生態池沒有錯，錯的是規劃問題，為什麼會有破口沒圍住？」

也有家長替園方緩頰「看到標題我心驚，這是我家女兒讀過的學校。很遺憾發生這種事，但這真的是一間很棒的幼兒園。孩子在那裡學會溫柔、同理與自理，如果因此少了一間這樣的學校，會是竹北家長的損失。」「我孩子在這裡從八個月大長大，老師真的很有愛心。問題是制度沒被監督、流程不夠嚴謹，如果都靠老師的細心，總有一天會出事。」

還有人心碎痛批「幼兒園裡放水池，我就想問到底有沒有腦？不管符不符合法規，它的存在就是危險因子。」「開心送孩子去上課，換來冰冷的孩子，沒有任何家庭能承受。二十分鐘的空白，是一生的懊悔。」

生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。
生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。

張瑜老師全文《竹北幼兒園溺斃，那個生態池，本來是我的最愛》

竹北一家幼兒園，小孩溺斃在水池裡。新聞照片一出，我就認出來，那間幼兒園，是我們當初差點報名的那一間。他們主打體制外教育、人本精神，強調「讓孩子與自然對話」，那正是我和工程師老婆最嚮往的理念。

我們聽說明會，還要先繳報名費，不參加說明會你是沒資格報名的，那天園長帶著我們用三色顏料作畫。他說：「孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。」那句話我記了很久，因為他說得很美。

但名額太少，參加說明會完，我們還是沒被錄取。那時覺得可惜，今天只覺得害怕。那個生態池，本來是我最喜歡的地方。園長說，那是孩子觀察生命的角落，是一堂不在課本裡的課。如今，它變成奪走生命的現場。

新聞說，一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。二十分鐘。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間。但對那個孩子來說，是他的一生。

我不想怪誰。因為我知道老師不是神。也許有人去上廁所，也許有人要安撫哭泣的孩子。但孩子的安全，不能靠「也許」撐起。

那是父母心中最沉的恐懼。

身為老師，也身為父親，我懂那種無力。我的兩個兒子，小時候撿石頭會往嘴裡塞，看到馬路會衝、看到水會撲。他們不是故意，只是還沒學會什麼叫危險。三秒鐘的放空，就可能換來一輩子的懊悔。而那種懊悔，沒有人受得起。

有人說這是意外，但在教育現場的人都知道，所謂的意外，其實是制度的裂縫。

生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。自然是美的，但安全要先是底線。孩子的世界應該是安全的、明亮的，不該是被新聞曝光的遺照。

我們期待孩子學會觀察生命，卻忘了要先確保他能繼續活著。願這樣的悲劇不要再發生，願每一個孩子都能被安全地看見，願每一個父母，不必再在新聞標題裡，看見自己的噩夢。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #咖啡 #核心 #托嬰中心

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

2025-10-04 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

突然覺得和瘋子糾纏心會累

但跟笑面虎過招才真的心死

看似無害私下卻小動作頻繁

等妳發現已什麼都悄悄改變

這種才真的細思極恐好嗎!!!

((到底有多閒要這樣玩...))

職場上最讓人心寒的

莫過於偏心又愛畫大餅的老闆

咱們副總小寶寶就是典型範例

她一來就快速逼走瘋癲系小老闆

還以為我的春天來了

對她可說是充滿期待

工作自然也特別上心~!!

但隨著副總小寶寶奇妙事蹟越來越多

太資深控不了的就先踢去別科

新找進來能力太強的新人1號

大概怕自己駕馭不了

就在更菜且自稱高敏的新人2號

整天在她耳邊瑣瑣碎碎的講些543

營造一副被新人1號欺負的樣子

想不到副總小寶寶竟也順勢

藉這粗糙到不行的#偽職場霸凌戲碼

又把新人1號踢去同一科

((奇怪耶~人家是資源回收科嗎??))

畢竟新人1號當記者時

不僅專題報導多且節目還得過獎

但Google副總小寶寶卻毫無軌跡

以一個記者出身的人來說

完全查不到任何新聞播報或專題報導

是相當詭異的一件事~~!!

至於強調自己高敏的新人2號

總在回報細細瑣瑣的奈米事件

很多真的就是自己可順手處理

毫無回報價值那種

副總小寶寶總很Enjoy這綿密式回報

不懂是心靈太匱乏欠溫暖

還單純控制狂的習性所致?

新人2號也常為不重要的小事敲長官房門

請款蓋章、郵件快遞這類

通常關門不就是不想被打擾

若沒重要的事會這樣一直去敲門嗎

真心不懂高敏的意思是只在意自己

對他人感受或當下空氣卻無法判讀?

至於副總小寶寶精心從資源回收科

搶來的那名男子，一開始都很正常

但可能太會閱讀空氣

馬上就發現本科老闆副總小寶寶

特喜歡綿密式回報((越廢越愛))

回報也越來越奈米且瑣碎到不行

總能把副總小寶寶逗得喜孜孜

所以本科總呈現鬧哄哄狀態

看似隨時都熱烈討論著甚麼

認真聽就發現幾乎都屁話呢~~~!!

社會上打滾難免遇到幾個渣

瘋子也好、小人也罷

但這集體退化趨勢還真沒遇過...

((該如何應對~一起奈米回報??))

都說惡人自有天來收

但看過鄉土劇應該都懂

惡人永遠死在最後一集

吞到最後才爽那一瞬間

怎麼可能解氣啦~~~

看來只能跟近期最夯影片

面對莫名被挑釁及攻擊時

捍衛自己帥氣的神來一腿

直接踹飛讓惡人滾出生活

一切自然都會回歸正軌囉!!

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

#職場鬼故事#集體退化#職場霸凌#捷運踹飛

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#捷運 #鬼故事 #工作職場 #職場霸凌

桃園公車衝突事件：司機爆揍高中生！當情緒超速失控，我們都該上這一課

2025-10-23 15:19 國文老師｜謝蓁

昨晚下班時間，桃園中山路上交通壅塞得讓人心浮氣躁。我被困在車陣裡動彈不得，只能不斷看著時間一分一秒流逝。幼兒園的孩子在門口等到天色全黑，媽媽才總算趕到。

當時只覺得是因為雨天造成的的塞車潮，沒想到今天一早打開新聞，才發現這場大塞車的背後，竟是一場公車司機與高中生爆發肢體衝突的事件。

（示意圖／中央社資料照）
（示意圖／中央社資料照）


一、輿論的第一反應：誰先「嘴」就該負責？

新聞曝光後，輿論立刻炸開。許多留言一面倒地指責高中生：「嘴太秋」、「不懂禮貌」、「誰叫他口不擇言」。甚至有人說：「司機應該早就被氣壞了」、「這種屁孩活該被教訓」。

然而，事件真的有這麼單純嗎？

當我進一步去找現場影片，重播爭執的每一句話、每一個反應，事情的樣貌開始變得不太一樣。

二、衝突的起點：一句「你少投錢」

影片中，爭執一開始非常瑣碎。

司機用不耐煩的口氣對學生說：「那個投13，你投18？ 快補錢啦！」

被懷疑少投錢的男同學並沒有情緒爆發，反而走近駕駛位冷靜回應：「可以麻煩你數一下嗎？」

司機回：「我現在有辦法數嗎？」

男同學解釋：「我剛剛真的數了，在上車前已經數了兩次以上。」

司機：「兩次勒～（不屑的語氣）」

男同學最後說：「如果你不相信我，我可以直接下車離開。」

司機乾脆說：「喔好啊，那你下車離開。」

學生真的下車了，但司機一路上仍持續碎念，口氣充滿不滿：「做功德你知道嗎？我很少跟XXX講話。」

三、火藥桶被點燃：一句回嗆換來十幾拳

與被懷疑少投錢的同學同行的朋友，顯然對司機的態度非常不滿。

下車時，他忍不住回了一句：「你錢都不會數，這輩子也就這樣了。」這一句話，就像火柴點進油桶。

司機立刻衝下車追了出去，兩人在人行道上發生激烈衝突。

根據目擊者描述與影片畫面，司機以身材優勢對高中生連揍十幾拳，整起事件從口角升級成了暴力事件。

四、情緒失控，是誰的錯？

站在一個旁觀者的角度，這件事情其實牽扯的不只是「誰先開口」的問題。

我們必須誠實地面對兩個事實：

1.學生的確有言語挑釁

那句「你這輩子也就這樣了」對任何一個大人來說，都是刺耳的話。但同時，這也是一個情緒反應，而非肢體威脅。

2.司機的行為卻失控太多

身為一名專車司機，面對的是放學後的學生群體，更應該展現的是情緒管理能力。當他選擇「用拳頭處理問題」，也等於親手毀掉了自己的職業生涯與社會信任。

這不再只是「誰對誰錯」的問題，而是一堂真實的情緒教育課。因為一瞬間的衝動，可能換來的是工作、名譽、甚至刑責的代價。

五、換個角度想：學生能不能更聰明一點？

另一方面，我們也要誠實面對另一個現實：學生的「義氣」很可貴，但面對一個已經情緒不穩定的大人，逞口舌之快，可能會把自己推向更危險的處境。

其實當下也有更好的選擇：

  • 拿起手機，錄下司機不當的言行。
  • 向學校、家長或警方檢舉處理。
  • 保持冷靜，讓對方錯誤的行為自己說話。

這樣不但能保護自己，也能用制度與證據讓對方負起責任。

六、情緒，是每一個人的課題

這起事件對大人來說，是「情緒失控的代價」；對學生來說，這是「智慧處理衝突的功課」。

我們無法預測生活中什麼時候會遇到衝突，但我們能選擇的是：

  • 不讓一時情緒毀掉一切；
  • 不用逞一時口舌讓自己陷入危險；
  • 學會保護自己，也尊重他人。

暴力不該是情緒出口。 社會不該是讓拳頭說話的戰場。

這起事件之後，司機必須為自己的行為負責，而學生們，也該學會在現實世界裡，用智慧保護自己。

如果當時，換作是你——

你會選擇逞一時口快，還是用另一種方式讓正義被看見？

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#媽媽 #溝通力

35歲我退休了！照這五個步驟做，你也能自由不焦慮

2025-10-20 17:23 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

多數人一聽到「退休」，

腦中浮現的畫面大概是這樣：白髮蒼蒼、拿著報紙、悠閒散步。


但退休早已不再只有一種樣貌。



現代人的退休形式，其實比你想得更多元

以下是現代最常見的五種退休形式：

gettyimages免費圖片
gettyimages免費圖片


  1. 傳統退休型：依靠退休金、儲蓄或保險生活，按部就班地在法定年齡退休，追求穩定與安全。
  2. FIRE提前退休型：Financial Independence, Retire Early──透過投資與被動收入提早達到財務獨立，讓時間主導權提前回到自己手上。
  3. 半退休型：不完全離開職場，轉為自由接案、顧問、教學等形式，兼顧收入與生活品質。
  4. 流動退休型：以體驗為核心的人生設計，例如邊工作邊旅居、季節性工作或定期休假充電。
  5. 心靈退休型：不為錢而工作，而是為興趣與意義行動，讓生活節奏與內在狀態同步自由。




而我，走的是第六種，稱它為「主動型退休」


它不是被動等待法定年齡，而是自己定義「何時、怎麼活」。


35歲那年，我決定辭職、回台灣建立家庭，開始以自己的節奏生活。我仍在工作，但不再為老闆、業績或焦慮而忙，而是為了體驗、熱愛與意義。


退休，其實不是停止工作，而是擁有選擇自己生活的自由。而這一切，並不遙遠，只要照著以下五個步驟做，你也能更早過上自由、不焦慮的人生。




一步：重新定義退休，不是離開職場，而是回到自己

我們從小被教導「努力工作，老了就能退休」，


但沒有人問過：退休的目的是什麼？


是不用上班？還是終於能過自己想要的生活？

退休不只是財務事件，而是一種意識覺醒。


它是「停止為生存而工作」的狀態，


是你終於有能力選擇「我想要怎麼生活」。

當你願意開始問：「如果明天不為錢工作，我會怎麼安排人生？」

那一刻起，你已經在設計你的退休藍圖。




第二步：算清楚「你要多少錢」，不是「別人說多少才夠」

退休焦慮的根源，常常不是錢不夠，

而是沒想清楚自己要過怎樣的生活


有人覺得一個月三萬就能幸福，有人覺得沒有十萬會焦慮。

所以，重點不是別人的標準，而是你的數字。


你可以這樣算：

  1. 列出生活開銷包含固定支出與想保留的享受（旅遊、學習、興趣）。
  2. 設定生活畫面想在哪裡住？城市、鄉村、海外？
  3. 立緊急安全網保險、預備金、醫療計畫。


這些數字不只是財務規劃，而是生活設計的基礎。

當你看清楚自己要的「生活成本」，焦慮就會自然消散。




第三步：建立現金流系統，讓錢替你工作

退休不是收入歸零，而是改變收入來源的性質

你要學會的是：建立能自動運轉的「現金流系統」


這套系統分成三層：

  1. 安全層：現金＋保險＝維持生活基本盤。
  2. 成長ETF、基金、股票、IUL保單＝長期累積報酬。
  3. 由層被動收入，如租金、分紅、品牌收入、數位資產。


我在30歲前後就開始規劃海外資產、投資IUL保單、建立線上收入，

讓自己即使不依賴全職工作，也能維持穩定現金流。

這樣的佈局，不只是理財，而是為自由做準備。




第四步：設計屬於你的「主動型退休」

主動型退休的核心是：

主動設計人生，不被年齡或制度綁住。


在35歲那年，我離開公司體制，轉為自由工作者與專欄作家。

我一邊寫關於理財與財富心理學的文章，一邊陪伴孩子成長。


我仍然工作，但節奏不同了，

是我選擇的工作，而非生活逼迫的結果。

這過程中我也看到，許多人不是不敢退休，

而是不敢重新定義自己。


主動型退休其實是學會「轉換身份」，

從「被工作定義的人」，變成「用工作實現生活」的人。




第五步：同步經營金錢能量與內在安全感

如果內心沒有安全感，再多錢都不會覺得自由。

很多人努力賺錢，卻始終不敢停下來，因為潛意識裡相信


「我一放鬆，就會失去一切。」

但事實是，你越懂得與金錢建立信任，錢就越會流向你。

當你能讓金錢支持你想要的體驗，而非主宰你的情緒，

你就真的活在自由裡。




真正的退休，是自由地活


退休不該是一個「老後計畫」，

它不只是財務自由，而是心理與時間的自由。


你可以選擇傳統退休、FIRE、半退休、流動退休、心靈退休，

也可以像我一樣，創造屬於你的「主動型退休」。


關鍵不是錢，而是清楚知道：

我想過什麼樣的生活？我願意為那個畫面提前準備多少？


因為真正的退休，不是離開職場，而是回到自己。

當你能自由地使用時間，專注於熱愛的人事物，


那一刻起，你，已經退休了。

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #金錢 #存錢 #工作職場 #身心靈療癒

