2025-10-17 19:01 潮健康
11/1開放接種！RSV比流感更可怕：嬰幼兒住院風險增16倍、死亡風險高5倍
為迎戰秋冬呼吸道疾病的盛行季節，衛生福利部疾病管制署喊出「左流右新、健康安心」口號，並將於11月1日開放第二階段的公費疫苗接種，擴大開放50至64歲民眾接種。6個月以上的學齡前兒童，或是家中有未滿6個月的新生兒之父母，也應及早完成接種。
李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長暨台大醫院小兒感染科黃立民醫師表示：「除了流感與新冠肺炎以外，呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV）對於家中嬰兒的健康衝擊更是不容小覷，一歲以下的嬰兒染病，相對於流感的重症與死亡風險，恐分別激增16倍、5倍，未來氣喘的風險還會增加3倍之多，應該盡力避免2歲前的RSV感染。」因此，家中有嬰幼兒的家長們，在響應「左流右新」的同時，應首重呼吸道融合病毒（RSV），為家中寶貝接種RSV長效型單株抗體，直接、快速提供寶寶半年以上的保護力，安心度過呼吸道疾病的好發季。
RSV症狀兇險 4成嬰幼兒恐下呼吸道感染 嚴重恐致缺氧、呼吸衰竭
感染RSV初期症狀多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，與流感、新冠肺炎、感冒相似，但最大的不同是，RSV更容易對嬰幼兒的健康帶來災難性的衝擊。黃立民醫師提醒，流感、新冠肺炎、感冒侵犯到下呼吸道的風險分別僅7%、23%、2%，但在嬰兒期感染RSV產生肺炎或細支氣管炎的風險最高可達40%，風險最高可差20倍之多。有鑑於嬰幼兒氣管較為細小且處於發育期，發生肺炎後產生的痰液容易造成堵塞，可能進而造成缺氧、急性呼吸困難甚至呼吸衰竭，病童可能需要緊急送往加護病房插管治療。
黃立民醫師進一步說明，與流感相比，新生兒感染RSV後的急診與住院率是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，是造成一歲以下嬰幼兒死亡的主因之一。許多家長誤以為早產兒或罹患先天疾病的寶寶才會因RSV得到重症，但根據臨床觀察，超過八成因為RSV而住院的嬰兒，原本都是健康且足月出生的孩子，此外5歲以下孩童都可能有重症風險，不可不慎！
▲呼吸道融合病毒比流感更危險
長效型單株抗體保護力達9成 一次施打守護半年
儘管RSV對健康衝擊劇烈，但卻不像流感、新冠肺炎有特效藥可使用，僅能透過支持性療法（如：氧氣噴霧、止咳、退燒藥等）緩解症狀，盡可能讓孩子舒服一點，可實際上還是要仰賴病童自身的抵抗力去殲滅病毒。
但今年起，嬰幼兒RSV預防多出了一個強力武器「長效型單株抗體」，透過一次性施打，可以提供半年、甚至更長的保護力，適用0至2歲的嬰幼兒。黃立民醫師說明，有別於一般疫苗需要透過刺激免疫系統才可以生成抗體，長效型單株抗體是直接將現成抗體注入體內，可立即生效，降低病毒感染風險。根據歐美真實世界使用結果，長效型單株抗體保護力達9成，效果非常穩定，就算在少數的情況嬰幼兒不幸感染RSV，也可以降低8成的住院風險。長效型單株抗體可以跟流感、新冠肺炎疫苗一同施打，不會相互排斥。家長們可在帶寶寶接種公費流感疫苗時，主動與醫師討論，並在醫囑下接種長效型單株抗體。
▲嬰幼兒左流右新首重RSV
RSV不是小感冒！罹病後氣喘風險增3倍 影響孩子長期健康
許多家長輕忽RSV的衝擊，沒有積極預防，但黃立民醫師提醒，RSV的衝擊不只感染當下，還可能落下長期後遺症。RSV患者日後罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，且影響可能持續到青春期。
一位36歲的雙寶媽分享，她的大寶在嬰兒時期感染RSV，因為病毒侵犯到下呼吸道而落下氣喘體質。現在她需要定期請假帶孩子回診治療氣喘，並督促大寶每日服用氣喘的藥物，在日常生活上也要特別打造低過敏源的環境，大大提升了孩子照護成本與心力。她呼籲大家及早預防RSV，重視RSV對孩子長期健康帶來的影響，千萬別只當是小感冒。
疫苗＋生活防護雙軌並行 守護寶寶健康不留空窗
除了「左流右新」、RSV疫苗接種外，日常防護也是是守護嬰幼兒健康的關鍵。黃立民醫師提醒，家長應避免帶嬰兒出入人多、通風不良的公共場所；返家後務必勤洗手、保持良好衛生習慣；若家中成員出現感冒症狀，應暫時避免與嬰兒密切接觸，以降低感染風險。
隨著秋冬呼吸道疾病進入流行高峰，唯有結合醫療預防與日常照護雙軌並行，才能為嬰幼兒築起最完整的健康防護網。
延伸閱讀：
症狀酷似感冒！嬰幼兒染RSV恐致重症「細支氣管炎、氣喘」風險增加，醫籲：預防接種很重要
張學友感染的「RSV」是什麼？ 會比流感病毒更嚴重嗎？ 醫：「1族群」後遺症恐長達10年
原文出處：比流感更可怕！RSV住院風險增16倍、死亡風險高5倍 醫：嬰幼兒「左流右新」首重RSV
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower