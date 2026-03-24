2026-03-24 01:54 女子漾／編輯Wendi
盤點現正熱播中4大愛情韓劇！《未婚男女》、《魔女之吻》三角戀纏鬥，《依然閃亮》、《在你燦爛的季節》真愛重逢！
春神降臨，韓劇市場也迎來愛情佳作：《依然閃亮》朴珍榮、金玟周揪心重逢，《魔女之吻》朴敏英、魏嘏雋、金正賢展開危險追逐，《在你燦爛的季節》李聖經、蔡鍾協以溫暖治癒彼此傷痕，而《未婚男女的效率戀愛》韓志旼則細膩演繹現代都市女性在穩定與心動間的抉擇…這4部作品風格迥異，無論是喜愛純愛、深情、治癒還是浪漫喜劇的觀眾們，都能在其中找到共鳴呢！
盤點現正熱播中愛情韓劇1：《依然閃亮》
韓劇男神朴珍榮、限定女團IZ*ONE門面金玟周近期在治癒浪漫劇《依然閃亮》譜出一段初戀重逢羅曼史，劇中男主角「延泰瑞」（朴珍榮 飾）在19歲那一年於校園裡與初戀女友「牟恩雅」（金玟周 飾）相識相戀，他們曾經擁有最純粹的愛情，卻被殘酷現實沖散...
《依然閃亮》CP、曾經熱戀的校園情侶「延泰瑞」、「牟恩雅」在20歲分手，10年後他們踏入社會，分別成為電鐵駕駛與飯店經理，在命運牽引之下於30歲時重逢，面對彼此的心碎、成長與全新考驗，延續跨越10年的深情羈絆。
《依然閃亮》感動預告
盤點現正熱播中愛情韓劇2：《魔女之吻》
浪漫懸疑劇《魔女之吻》改編自經典日劇《冰的世界》，擁有致命魅力的冰山美人拍賣師「韓雪雅」（朴敏英 飾）身邊交往過的男伴接連離奇死亡，使得她不僅被外界稱為「最美黑寡婦」，也被列為保險詐欺嫌疑犯。
保險犯罪調查組王牌調查官「車宇錫」（魏嘏雋 飾）在調查圍繞在「韓雪雅」身上的命案時，理智逐漸產生動搖；同時神祕新創CEO「白俊範」（金正賢 飾）藉著收藏藝術品為由，逐步靠近追求「韓雪雅」，3人就此展開一場危險追逐。
《魔女之吻》致命預告
盤點現正熱播中愛情韓劇3：《在你燦爛的季節》
「長腿妖精」李聖經、「犬系男友」蔡鍾協在浪漫愛情劇《在你燦爛的季節》譜出雙向治癒戀曲，7年前因實驗室爆炸意外失去聽力與記憶的暖男動畫師「鮮于燦」（蔡鍾協 飾）在低潮時邂逅美女設計師「宋嘏爛」（李聖經 飾），成為彼此生命寒冬裡的一束光輝。
「鮮于燦」把日子過得像燦爛暑假，卻難忘過往祕密；「宋嘏爛」則將自己囚禁在心牆裡，以強烈的防衛心進入冬眠模式。當被遺忘的緣分重新繫上，「鮮于燦」決心再次為「宋嘏爛」獻上春天，2人決定攜手度過凜冬，迎向春暖花開的美好時節。
《在你燦爛的季節》治癒預告
盤點現正熱播中愛情韓劇4：《未婚男女的效率戀愛》
浪漫喜劇《未婚男女的效率戀愛》改編自同名人氣網漫，探討現代都市男女的情感面，以及他們如何在速食愛情與真心所向之間取得平衡。34歲飯店採購組專任「李宜瑛」（韓志旼 飾）感情生活上停滯不前，決定透過相親尋求穩定關係，卻在2位男性中陷入抉擇。
木工工作室HOME代表「宋泰燮」（朴成焄 飾）外表溫和、內心固執，但卻體貼又有責任感；舞台劇演員兼調酒師「申志洙」（李基澤 飾），小「李宜瑛」5歲，瀟灑自由、活力充沛，3人試圖在職場與感情中找到愛的真諦，也發展出三角關係心理戰。
《未婚男女的效率戀愛》動人預告
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