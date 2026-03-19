美秀集團5月回嘉開唱！《AS= =+》十週年演唱會時間、票價、搶票攻略一次看

2026-03-19 19:38 女子漾／編輯王廷羽
美秀集團5月回嘉開唱！《AS= =+》十週年演唱會時間、票價、搶票攻略一次看。圖片來源：美秀集團提供
美秀集團5月回嘉開唱！《AS= =+》十週年演唱會時間、票價、搶票攻略一次看。圖片來源：美秀集團提供

「我們是來自嘉義的美！秀！集！團！」這句喊了整整十年的開場白，終於要回到起點現場重現！成軍於2016年的美秀集團，正式宣布將於2026年5月23日、5月24日回到家鄉嘉義舉辦《AS= =+》十週年演唱會，象徵十年里程碑的「回家之作」。這篇女子漾一次幫你整理演唱會時間、票價、售票方式與必看亮點，粉絲們千萬別錯過！

喊了10年！美秀集團十週年回嘉開唱《AS= =+》。圖片來源：美秀集團提供
喊了10年！美秀集團十週年回嘉開唱《AS= =+》。圖片來源：美秀集團提供

文章目錄

十年音樂旅程回到原點！美秀集團回嘉開唱

美秀集團自出道以來，以獨特「賽博台客」風格與自製樂器在台灣樂團圈建立強烈辨識度，不只征戰各大音樂祭，也多次入圍金曲獎、金音創作獎與全美獨立音樂獎等重要獎項，累積超過15項提名。從大學課堂作業起家的他們，一路走到國際舞台，如今邁入第十年，選擇回到最初出發的嘉義舉辦大型專場演出。對團員而言，這不只是演唱會，而是一場屬於「原點」的儀式。

浮現祭突拋震撼消息！美秀集團宣布十週年回「嘉」開唱！圖片來源：美秀集團提供
浮現祭突拋震撼消息！美秀集團宣布十週年回「嘉」開唱！圖片來源：美秀集團提供

浮現祭突拋消息！粉絲提前進入搶票模式

這次十週年回嘉開唱的消息，最早在3月1日浮現祭演出結束後驚喜公開，當大螢幕亮出演唱會資訊的瞬間，現場氣氛直接沸騰，萬名觀眾歡呼聲炸裂，社群平台也在當晚迅速被洗版。

甚至在票券尚未開賣前，就已經出現大量「預防性徵票」，顯示這場演出早已被列入粉絲必搶清單。

美秀集團主唱狗柏。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供
美秀集團主唱狗柏。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供

美秀集團貝斯手婷文 。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供
美秀集團貝斯手婷文 。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供

美秀集團鍵盤手冠佑。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供
美秀集團鍵盤手冠佑。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供

美秀集團鼓手鍾錡。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供
美秀集團鼓手鍾錡。圖片來源：浮現祭 EMERGE FEST 提供

《AS= =+》升級版登場　歌單與舞台全面進化

這次演出名稱《AS= =+》象徵進化版本，不只是原有巡演的延伸，而是全面升級的「Plus版」，團隊透露，這場家鄉場將重新設計歌單與演出編排，打造更高規格的舞台體驗，讓每位進場的觀眾都能感受到不同於以往的演出層次。從經典代表作到高人氣歌曲，都有機會以全新形式呈現，也讓粉絲期待值直接拉滿。

成團十週年回到家鄉嘉義，美秀集團宣布《AS= =+》演唱會歌單將升級。圖片來源：美秀集團提供
成團十週年回到家鄉嘉義，美秀集團宣布《AS= =+》演唱會歌單將升級。圖片來源：美秀集團提供

美秀集團《AS= =+》嘉義場資訊一次看

美秀集團《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦。圖片來源：美秀集團提供
美秀集團《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦。圖片來源：美秀集團提供

美秀集團《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦

演出日期：2026 年 5 月 23 日（六）、2026 年 5 月 24 日（日）
演出時間：18:30（實際時間依官方公告為準）
演出地點：嘉義市大同技術學院
票價：NT$ 2499（預售票）／3200（現場票）／1600（身心票）

美秀集團演唱會售票方式

1.會員優先預購

預購時間：2026 年 3 月 19 日 12:00－23:59

僅限 2026 年 3 月 10 日前完成官網註冊會員

售票平台：拓元售票系統

2.一般開賣

開賣時間：2026 年 3 月 20 日 12:00

售票平台：拓元售票系統

※各階段不保留票券，若優先預購完售，將不再釋出一般票

※每位會員每場限購4張（含優先購額度）

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#音樂 #演唱會 #美秀集團

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
往下滑看更多精彩文章
張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉 https://reurl.cc/L2128X

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#張凌赫 #林柏宏 #白敬亭 #蒼蘭訣 #高學歷 #寧安如夢 #星漢燦爛 #陸劇男星

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

編輯推薦

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜

2026-03-11 19:57 女子漾／編輯周意軒
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖

與喜歡的人一起吃飯、旅行或約會，本來應該是甜蜜又浪漫的時光。但有些人對金錢特別敏感，甚至會在約會開銷上「算得非常清楚」。對不少人來說，如果對方連幾十元的小錢都要分得一清二楚，多少會讓氣氛有點冷掉。日本媒體《占いTV》就曾分析12星座男性的性格特質，並整理出在「約會花費」上最傾向AA制的星座排行榜。究竟哪些星座男最容易提出「各付各的」？一起來看看這份有趣的排行，你身邊的那個人有沒有上榜。

AA男星座第1名：處女座

提到精打細算，處女座男生幾乎是公認的第一名。處女座本身就重視效率與理性，在金錢觀上更是出了名的務實。

即使是約會，他們也習慣事先計算花費，例如挑選有折扣活動或優惠券的餐廳，甚至會特別研究哪家店「CP值最高」。在處女男看來，這並不是小氣，而是一種理性的消費方式。

不過對一些人來說，當浪漫的約會變成精密的「價格比較」，多少會讓人感到有些掃興。但對處女座而言，會過日子才是長久關係的關鍵。

AA男星座第2名：巨蟹座

巨蟹座男生其實非常重視感情與家庭，也因此不少巨蟹男在戀愛初期就會開始思考未來。

他們往往希望為婚姻或家庭生活提前存下一筆資金，因此在日常開銷上相對節制。約會時若需要花費較多金錢，巨蟹男通常會傾向提出AA制。

有趣的是，他們其實也不太喜歡讓女生請客。對巨蟹男而言，最公平、也最安心的方式就是「各付各的」。如果對方對AA制感到非常介意，他們反而會覺得兩人的價值觀可能不太一致。

AA男星座第3名：水瓶座

水瓶座男生對金錢的看法往往與一般人不同。他們認為約會的重點不是花多少錢，而是兩個人相處的感覺。

因此在規劃約會行程時，水瓶男常常會提出一些「不用花太多錢」的活動，例如逛圖書館、看展覽、去公園散步，或一起準備便當到戶外聊天。

在水瓶男眼中，這些簡單的約會方式反而更自在，也更能享受兩人相處的時光。雖然不一定是真的吝嗇，但他們確實不太習慣用金錢來堆砌浪漫。

其實AA制並不一定代表小氣，很多人只是希望在關係中維持平等與自在。有人喜歡被請客的浪漫，也有人認為各付各的更沒有壓力。戀愛裡最重要的，往往不是誰花得多，而是兩個人的金錢觀是否能互相理解與尊重。

#星座 #排行榜

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬
往下滑看更多精彩文章
看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸

2026-03-11 20:38 女子漾／編輯張念慈

在日常生活中，有些人看起來總是溫柔、單純，甚至帶點「傻白甜」的氣質，但只要真正相處過就會發現，他們其實比誰都清醒。外表的無害感，往往只是保護自己的方式，而真正的想法與判斷，早已在心裡盤算得清清楚楚。

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸。女子漾AI製圖
看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸。女子漾AI製圖

有些星座天生就擅長觀察人心，懂得隱藏鋒芒，不會輕易把所有心思攤在檯面上。看似柔軟、隨和，實際上卻擁有相當敏銳的洞察力與判斷力。根據搜狐網分析，以下這三個星座，常常就是「外表單純、內心精明」的代表。

外表傻白甜星座1.雙魚座：溫柔外表，其實洞察力極強

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

雙魚座給人的第一印象往往是溫柔、感性又有點天真，好像永遠活在浪漫的世界裡。許多人會以為雙魚座很好說話，甚至有點單純到不懂人情世故。但實際上，他們的情緒感知力與直覺往往比別人更敏銳。

雙魚座擅長從細節中察覺別人的情緒變化，也能很快理解對方的心思。正因為如此，他們往往不會急著表態，而是選擇靜靜觀察局勢。很多時候，看似單純的雙魚，其實早就看透事情的走向，只是不願意把話說破。

這種「懂得但不說」的特質，也讓雙魚座在人際關係中顯得格外聰明。他們不一定會主動算計別人，但絕對不會輕易被欺負。

外表傻白甜星座2.天蠍座：沉默觀察，其實掌握全局

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座常給人神秘而難以捉摸的感覺。他們不像某些星座那樣喜歡把想法說出口，反而更習慣安靜地觀察周圍的一切。很多時候，天蠍座看似低調，但其實對局勢早已心中有數。

在感情與人際關係中，天蠍座的洞察力尤其強。他們能迅速感受到對方的真誠或虛偽，也很少被表面的話語所迷惑。對天蠍來說，信任是一件非常重要的事，一旦被背叛，他們也很難再輕易放下。

正因為如此，天蠍座往往會在關係中保持一定距離，慢慢觀察、慢慢判斷。看似冷靜沉默，但其實早已掌握整個局勢。

外表傻白甜星座3.處女座：理性細膩，心思縝密

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

處女座給人的印象通常是認真、細心又有點拘謹。他們不太喜歡誇張表現自己，反而習慣低調做事，因此很容易被誤以為個性單純。

但事實上，處女座的觀察能力與分析能力相當強。他們習慣從細節中判斷事情，也很少會做沒有把握的決定。對於工作或人際關係，處女座往往會先在心裡反覆思考，再採取行動。

這種理性與冷靜，使得處女座在很多情況下顯得非常精明。他們不一定會主動展現自己的能力，但一旦遇到關鍵時刻，往往能做出最理性的判斷。

#處女座 #星座運勢

熱門文章

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

hotNews__list__item--img

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜
hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸
hotNews__list__item--img

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

最新文章

美秀集團5月回嘉開唱！《AS= =+》十週年演唱會時間、票價、搶票攻略一次看

美秀集團5月回嘉開唱！《AS= =+》十週年演唱會時間、票價、搶票攻略一次看

#美秀集團 #演唱會 #音樂

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.19 38
演藝圈大咖齊聚、黃仁勳親提筆祝福！主播劉盈盈婚宴星光璀璨

演藝圈大咖齊聚、黃仁勳親提筆祝福！主播劉盈盈婚宴星光璀璨

#婚宴 #婚禮 #黃仁勳

PREMIER MEDIA 2026.03.19 29
爆紅小花耍大牌？徐若晗片場惹議！5件事帶你認識《愛你》寶藏女孩

爆紅小花耍大牌？徐若晗片場惹議！5件事帶你認識《愛你》寶藏女孩

#徐若晗 #張凌赫 #愛你 #愛你陸劇

女子漾／編輯ANDREA 2026.03.19 76
迪士尼經典回來了！《孟漢娜》20週年引爆回憶殺，盤點6部青春校園神劇你一定看過

迪士尼經典回來了！《孟漢娜》20週年引爆回憶殺，盤點6部青春校園神劇你一定看過

#迪士尼 #孟漢娜 #我愛夏莉 #青春校園 #天才魔女

女子漾／編輯周意軒 2026.03.19 32
網紅R妹｜在貓奴阿公日常裡，讓畫面更有溫度的人

網紅R妹｜在貓奴阿公日常裡，讓畫面更有溫度的人

#角色 #故事 #貓奴 #網紅 #家庭旅遊

小R 2026.03.19 22
《蜘蛛人：重生日》首支預告釋出！7大必看亮點解析：浩克驚喜回歸、小蜘蛛與MJ能否再續前緣？

《蜘蛛人：重生日》首支預告釋出！7大必看亮點解析：浩克驚喜回歸、小蜘蛛與MJ能否再續前緣？

#蜘蛛人 #千黛亞 #電影

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.19 52
胡歌18歲私密情書曝光！這串數字讓全網瘋猜 網友吵翻：浪漫還是越界

胡歌18歲私密情書曝光！這串數字讓全網瘋猜 網友吵翻：浪漫還是越界

#胡歌 #初戀女友 #上海 #青春 #繁花

女子漾／編輯黃冠婷 2026.03.19 54
Netflix《訂閱男友》：李洙赫飾「崔時宇」成為眾人入坑的關鍵？剖析編導小巧思

Netflix《訂閱男友》：李洙赫飾「崔時宇」成為眾人入坑的關鍵？剖析編導小巧思

#李洙赫 #角色 #浪漫喜劇 #韓劇 #戀愛 #Jisoo #訂閱男友

繆思小熊 2026.03.19 35
【影評】當愛成為一場精準的倒數：解析電影《美味倒數》中那碗溫熱卻令人窒息的家常牛肉湯

【影評】當愛成為一場精準的倒數：解析電影《美味倒數》中那碗溫熱卻令人窒息的家常牛肉湯

#電影 #青龍獎 #崔宇植 #韓國電影

推坑人妻 2026.03.19 51
【柴柴百科】你知道柴犬有四種顏色嗎？有一種竟然是「美麗的錯誤」！

【柴柴百科】你知道柴犬有四種顏色嗎？有一種竟然是「美麗的錯誤」！

#柴犬 #寵物

White 2026.03.19 34
18+