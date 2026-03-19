2026-03-19 19:38 女子漾／編輯王廷羽
美秀集團5月回嘉開唱！《AS= =+》十週年演唱會時間、票價、搶票攻略一次看
「我們是來自嘉義的美！秀！集！團！」這句喊了整整十年的開場白，終於要回到起點現場重現！成軍於2016年的美秀集團，正式宣布將於2026年5月23日、5月24日回到家鄉嘉義舉辦《AS= =+》十週年演唱會，象徵十年里程碑的「回家之作」。這篇女子漾一次幫你整理演唱會時間、票價、售票方式與必看亮點，粉絲們千萬別錯過！
文章目錄
- 十年音樂旅程回到原點！美秀集團回嘉開唱
- 浮現祭突拋消息！粉絲提前進入搶票模式
- 《AS= =+》升級版登場 歌單與舞台全面進化
- 美秀集團《AS= =+》嘉義場資訊一次看
- 美秀集團演唱會售票方式
十年音樂旅程回到原點！美秀集團回嘉開唱
十年音樂旅程回到原點！美秀集團回嘉開唱
美秀集團自出道以來，以獨特「賽博台客」風格與自製樂器在台灣樂團圈建立強烈辨識度，不只征戰各大音樂祭，也多次入圍金曲獎、金音創作獎與全美獨立音樂獎等重要獎項，累積超過15項提名。從大學課堂作業起家的他們，一路走到國際舞台，如今邁入第十年，選擇回到最初出發的嘉義舉辦大型專場演出。對團員而言，這不只是演唱會，而是一場屬於「原點」的儀式。
浮現祭突拋消息！粉絲提前進入搶票模式
浮現祭突拋消息！粉絲提前進入搶票模式
這次十週年回嘉開唱的消息，最早在3月1日浮現祭演出結束後驚喜公開，當大螢幕亮出演唱會資訊的瞬間，現場氣氛直接沸騰，萬名觀眾歡呼聲炸裂，社群平台也在當晚迅速被洗版。
甚至在票券尚未開賣前，就已經出現大量「預防性徵票」，顯示這場演出早已被列入粉絲必搶清單。
《AS= =+》升級版登場 歌單與舞台全面進化
《AS= =+》升級版登場 歌單與舞台全面進化
這次演出名稱《AS= =+》象徵進化版本，不只是原有巡演的延伸，而是全面升級的「Plus版」，團隊透露，這場家鄉場將重新設計歌單與演出編排，打造更高規格的舞台體驗，讓每位進場的觀眾都能感受到不同於以往的演出層次。從經典代表作到高人氣歌曲，都有機會以全新形式呈現，也讓粉絲期待值直接拉滿。
美秀集團《AS= =+》嘉義場資訊一次看
美秀集團《AS= =+》嘉義場資訊一次看
美秀集團《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦演出日期：2026 年 5 月 23 日（六）、2026 年 5 月 24 日（日）
演出時間：18:30（實際時間依官方公告為準）
演出地點：嘉義市大同技術學院
票價：NT$ 2499（預售票）／3200（現場票）／1600（身心票）
美秀集團演唱會售票方式
美秀集團演唱會售票方式
1.會員優先預購
預購時間：2026 年 3 月 19 日 12:00－23:59
僅限 2026 年 3 月 10 日前完成官網註冊會員
售票平台：拓元售票系統
2.一般開賣
開賣時間：2026 年 3 月 20 日 12:00
售票平台：拓元售票系統
※各階段不保留票券，若優先預購完售，將不再釋出一般票
※每位會員每場限購4張（含優先購額度）
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