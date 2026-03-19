2026-03-19 16:43 女子漾／編輯ANDREA
爆紅小花耍大牌？徐若晗片場惹議！5件事帶你認識《愛你》寶藏女孩
最近憑藉熱播劇《愛你》人氣狂飆的95後小花徐若晗，竟然捲入耍大牌爭議啦！近日她正在拍攝民國新劇《玉簟秋》，網路上卻流出一段片場側拍影片，畫面中的她眉頭緊鎖、表情不悅，還催促工作人員：「快點，冷！」這段「掛臉」影片瞬間在全網掀起兩極熱議，究竟是耍大牌還是情有可原？這回也同步盤點關於這位寶藏女孩的5件事與必看代表作！
片場冷臉惹議，是耍大牌還是真性情？
這次引爆話題的《玉簟秋》片場影片中，徐若晗穿著單薄的民國戲服，而當時氣溫只有低溫2度，只見她一手挽著搭檔，另一手緊握拳頭，在工作人員上前整理儀容時，語氣急促地抱怨太冷。
這短短幾秒的畫面立刻讓網友炸鍋！一派網友狠批她「拿高片酬還吃不了苦」、「表情管理太差、不尊重工作人員」；但也有大批粉絲與路人出面緩頰，認為在極度嚴寒下，女演員穿那麼少凍到生理性發抖、情緒波動是非常正常的反應，語氣更像是在「撒嬌」而非惡意耍大牌。不過，這次風波也連帶讓她過去的爭議再度被翻出，職業態度成為大眾焦點。
關於徐若晗的5件事與代表作
1. 超狂「龍女郎」起點出道
很多人不知道，徐若晗其實擁有超狂的出道背景！她在2018年就被成龍大哥親自發掘，參演了文藝片《我的日記》，隨後更在動作大片《急先鋒》中擔任要角。剛出道就能和頂級陣容合作，資源相當逆天。
2. 北電科班出身的學霸美女
1998年出生的她，畢業於北京電影學院動畫系。雖然不是純表演系出身，但在耳濡目染下也累積了紮實的基礎，清冷又帶點文藝的獨特氣質，更讓她被不少網友封為「小田馥甄」，在演藝圈非常有辨識度！
3. 曾因「光替事件」被批EQ低
這次的掛臉風波，也讓不少人想起她先前在真人秀《無限超越班2》中的爭議。當時科班出身的她，因為不懂「光替（測光替身）」的概念而在片場委屈大哭，被導師爾冬陞嚴厲批評不專業、抗壓性太低，這段黑歷史讓她一度飽受「被保護得太好」的質疑。
4. 代表作《夏花》搭檔言承旭爆紅
真正讓徐若晗走入大眾視野的，絕對是2023年與言承旭主演的《夏花》！她在劇中飾演患有白血病卻勇敢追愛的少女「何冉」。充滿純慾感的表現與「直球對決」的撩漢技巧，讓她被網友笑稱是「愛情悍匪」，兩人跨越年齡差的超強化學反應更是甜暈全網。
5. 近期大熱代表作《愛你》人氣狂飆
說到她近期的霸屏之作，當然不能錯過與張凌赫合作的爆款偶像劇《愛你》！兩人在劇中組成的「高顏值CP」火花四射，甜蜜吻戲頻頻登上熱搜。即使伴隨著一些爭議與討論，但她自然細膩的演技依然收穫了大批觀眾的喜愛，成功用作品說話。
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