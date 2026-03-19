迪士尼經典回來了！《孟漢娜》20週年引爆回憶殺，盤點6部青春校園神劇你一定看過

當串流平台開始狂推「回憶殺」，才發現原來我們的青春，真的都住在迪士尼裡。從歌聲、校園、友情到那些藏不住的小祕密，這些影集陪著一整個世代長大。而今年迎來20週年的《孟漢娜》，無疑再次把大家拉回那個一放學就守在電視前的年代。

《孟漢娜》

《孟漢娜》之所以能成為時代代表，不只是因為歌好聽，而是它精準抓住青春期最真實的渴望「想成為不一樣的自己」。由Miley Cyrus飾演的麥莉，一邊是普通學生，一邊是萬人追捧的偶像，這種在現實與夢想之間來回切換的設定，讓人一看就深陷。那頭金色假髮不只是造型，而是一種象徵，象徵我們曾經偷偷幻想過的另一種人生。

正是為即將於3月24日在Disney+ +平台播出的20週年特別節目暖身。屆時，節目內容將由麥莉與知名主持人Alex Cooper進行深度對談，回顧《孟漢娜》角色誕生的過程、幕後花絮與經典片段，並且公開從未曝光的珍貴影像。

《小查與寇弟的頂級生活》

《小查與寇弟的頂級生活》就是青春最混亂的一面。雙胞胎兄弟在豪華飯店長大，日常就是不斷闖禍、被罵、再闖禍，節奏快到幾乎沒有冷場。看似無厘頭，但其實正是我們年少時的縮影不成熟、愛冒險、總覺得世界很大卻又什麼都不懂，而那種亂七八糟的日子，反而成為最難忘的片段。

《莉琪的異想世界》

接著走進更內心的青春，《Lizzie McGuire》用動畫呈現主角內心OS，幾乎就是少女腦內小劇場的具現化。Hilary Duff飾演的Lizzie，沒有超能力、沒有明星光環，只有最真實的困惑：我是不是不夠好？他會不會喜歡我？朋友會不會離開？也正因為這樣，這部劇特別貼近人心，讓人邊看邊覺得「這不就是我嗎」。

《天才魔女》

當青春遇上超能力，《天才魔女》給了一個很現實的答案：你以為人生能被掌控，其實不行。主角Raven能預知未來，卻總因為試圖改變結果而讓事情變得更糟。這種「越努力越失控」的狀態，其實和我們長大後的生活非常像，也讓這部劇在搞笑之外，多了一點對人生的體悟。

《少年魔法師》

如果說魔法是一種能力，那Wizards of Waverly Place談的其實是選擇。由Selena Gomez飾演的Alex Russo，叛逆、聰明又有點自私，但也正因為她的不完美，才顯得真實。三兄妹必須競爭唯一的魔法師資格，這個設定其實隱喻了成長你不可能什麼都擁有，有些東西，終究得放手。

《我愛夏莉》

走到最後，《Good Luck Charlie》把青春收進家庭。故事用姐姐拍給妹妹的影片串起日常，那些看似平凡的片段，卻慢慢堆疊出最溫柔的情感。當其他影集在談夢想、戀愛與冒險時，它提醒我們一件事不管人生走多遠，最後會留下來的，往往是家人。

為什麼這些劇，長大後還是會想重看？

從《孟漢娜》的夢想到《我愛夏莉》的日常，這六部劇其實像一條完整的成長軸線：我們先渴望成為特別的人，接著在混亂中跌跌撞撞，開始面對內心的不安，試圖掌控人生，學會取捨，最後才發現，原來最重要的從來不是「變成誰」，而是「成為自己」。也難怪當《孟漢娜》20週年特輯推出時，大家不是單純懷念，而是有點心酸地發現原來那段最無憂無慮的青春，真的只存在在這些影集裡。