2026/3/20 頭牙龍抬頭：土地公聖誕求財開運全攻略，重量級戰略價值

谷帥臻老師：2026土地公求聖誕(Gemini製圖)

2026 頭牙龍抬頭：土地公聖誕求財開運全攻略

頭牙龍抬頭巧遇「春分」、奇門遁甲「青龍返首」引錢龍能量最強，千萬別錯過！

——谷帥臻設計學博士

罕見四合一「土地公聖誕、龍抬頭、春分、青龍返首」重量級戰略價值

2026/3/20（農曆二月初二）土地公聖誕日，是一個在民俗與命理學上極為罕見的能量匯聚點。這一天它同時疊合多重能量的意義：一是本日22:45分交逢廿四節氣，象徵陰陽平衡、陽氣上升的「春分」；二是民俗上代表生發啟動、萬象抬頭的「龍抬頭」；三是土地公神明的生日，是商家最重視的「頭牙」；四是象徵「龍抬頭」的辰時，在西南方位出現中國神秘奇門遁甲術「青龍返首」第一大吉格。這樣的日子，不只是拜拜而已，而是一年財運布局的起手式。

從設計學與空間風水的角度來看，真正高明的開運，不是臨時抱佛腳，也不是把希望寄託在一句吉祥話上，而是懂得在正確的時間，啟動正確的空間節點。春分，提供穩定磁場；龍抬頭，提供上升動能；頭牙，則是財氣收納與落袋的關鍵窗口；青龍返首，是貴人直接來到你面前的好時機。四吉同日匯聚，就像替整年的財富系統，按下正式開機鍵。

土地公又名「福德正神」或稱「伯公」信仰，是最貼近民間生活的守護神之一。祂不只掌地方平安，也與事業、業績、財富、人脈流動息息相關，是與信眾最親近的神明信仰；土地公又為「財神爺」，民間俗語說得直接：「頭牙不做，尾牙空。」意思不是恐嚇，而是提醒人們，若年初沒有宣告啟動與表態，年底自然難以期待收穫豐厚。對做生意、跑業務、求升遷，甚至想要讓今年收入更穩定的人而言，頭牙就是不能錯過的財運起點。

今年尤其值得把握，從中國神秘的「奇門遁甲術」來看辰時的方位能量，在「西南方位」對應到「青龍返首」大吉之象。所謂「青龍返首」這個大好吉格，可以理解為貴人回頭、財路轉旺、機會重新回流。「龍抬頭」當天又逢廿四節氣「春分」，正是喚醒機運最好的時刻。

谷帥臻老師提供 2026年完整的土地公求財開運全攻略步驟：

1. 日期：115/3/20(農曆二月初二)白天，龍時(早上辰時7-9點)最佳。

2. 方位：前往住家西南方附近的土地公廟為佳，有奇門遁甲青龍返首貴人。

3. 準備供品：素果，壽桃或壽麵，酒水，花生麻糬，土地公金一份。

4. 準備錢母財水：準備168元銅板，自備1個乾淨容器至廟裝自來水即可。

5. 佈施收據：最近捐贈物資收據(例認養，急難救助等)。

6. 祝壽祈福：將上述物品放置供桌上，燒香誠心向土地公祝壽祈福。

7. 求錢母財水：香燒至1/3，請示土地公賜我錢母財水並過主爐三圈即可。

8. 風水財位佈局：準備一個漂亮瓷碗，置入錢母168元銅板，倒入財水八分滿，2026丙午馬年放置居家或辦公室的東南方或東方財位上。

谷帥臻老師：土地公求財開運攻略(Gemini製圖)

龍抬頭這天，民俗上仍有一些禁忌與提醒，例如不宜隨意敲打水龍頭、不宜動刀針線，也有人忌喝粥、忌洗衣，以免擾動龍氣。從文化角度看，這些禁忌不一定要用僵硬迷信的方式理解，更可以視為古人對節日能量的敬慎態度。當你願意在一年真正重要的節點放慢下來、整理空間、安定心神、精準立願，本身就是一種高階的運勢管理。這不是迷信，而是一種高度儀式化的財位啟動工程。人透過儀式，重新聚焦願望；空間透過定位，開始承接氣場；而財運，往往就在這些看似細微、其實非常精準的動作裡慢慢累積。

谷帥臻設計學博士提醒，2026 是丙午馬年，火氣旺、節奏快、變動大。越是這樣的年份，越不能只靠蠻力衝刺，而要懂得先校準自己的節奏、方位與財氣入口。頭牙這一天，不只是傳統信仰的延續，更是一場關於時間設計、空間設計與人生戰略的年度校準。當別人只是在拜拜，你若懂得用「春分」穩磁場、用「龍抬頭」起生發、用「頭牙」收財氣，用「奇門遁甲」之「青龍返首」大吉格求貴人，那麼你做的就不只是儀式，而是替未來一整年的財富流動，先鋪好第一條路。

二月初二，財氣抬頭；頭牙一拜，整年有財。

今年這一天，真的別讓它只是日曆上的一行字。好好去拜土地公，讓財氣有門可入，讓機會有路可來，讓你在 2026 年，不只是辛苦，而是真正開始有收穫。頭牙贏在起跑點，尾牙才有資格談豐收。