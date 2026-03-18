2026-03-18 16:48 女子漾／編輯張念慈
這3星座戀愛最容易「自我感動」！付出爆表卻被當理所當然 第一名根本工具人
在感情中，有些人不是不夠愛，而是愛得太用力，甚至陷入「自我感動」的循環。明明付出滿滿、犧牲時間與情緒，卻未必換來對等回應，反而讓自己越愛越累。近期網路討論指出，有3個星座特別容易在戀愛中出現這種狀況，總是不知不覺把對方寵成習慣，最後卻變成被忽視的一方。
文章目錄
- 戀愛自我感動星座1. 巨蟹座：為愛全心投入，卻常忽略自己的需求
- 戀愛自我感動星座2. 雙魚座：沉浸愛情劇本，容易過度投入
- 戀愛自我感動星座3. 處女座：用行動證明愛，卻變成無止盡付出
戀愛自我感動星座1. 巨蟹座：為愛全心投入，卻常忽略自己的需求
巨蟹座天生情感細膩，把愛看得很重，一旦認定對方，就會毫無保留地付出。不論是日常照顧、情緒陪伴，還是生活細節，他們都願意做到極致。
但問題也正出在這裡，巨蟹往往把「為對方好」當成理所當然，卻忽略了自己真正的需求。當對方習慣這種付出後，反而容易覺得一切都是應該的，久而久之，巨蟹的委屈就會慢慢累積，陷入「我都為你做這麼多，為什麼你不懂」的情緒拉扯。
戀愛自我感動星座2. 雙魚座：沉浸愛情劇本，容易過度投入
雙魚座談戀愛就像在演一場浪漫電影，他們很容易為感情加上想像與期待，甚至會自己腦補出一段深情故事。當他們付出時，內心其實也在期待對方能給予同樣甚至更強烈的回應。
然而現實往往沒有那麼戲劇化，當對方沒有照著劇本走時，雙魚就容易失落甚至受傷。他們會不斷加碼付出，試圖「感動對方」，卻忽略真正健康的關係應該是雙向互動，而不是單方面燃燒自己。
戀愛自我感動星座3. 處女座：用行動證明愛，卻變成無止盡付出
處女座在感情中不太擅長說甜言蜜語，反而習慣用實際行動來表達愛。他們會默默為對方安排好生活細節，從工作提醒到生活規劃，幾乎無微不至。
但這樣的愛，有時卻變成一種「責任感」。當付出變成習慣，處女座會不自覺越做越多，甚至開始替對方承擔本不屬於自己的責任。一旦對方沒有給出相對應的回饋，他們內心的不平衡感就會快速放大，卻又難以開口表達，最終讓自己陷入情感消耗。
☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。
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