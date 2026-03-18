2026-03-18 15:45 女子漾／編輯周意軒
SNOOPY豹紋控暴動！康是美18款限定周邊必收清單，浴室到穿搭一次包辦
如果你以為Snoopy只會可愛，那這一波真的要改觀。2026春天最時髦的角色聯名正式出現，康是美直接把SNOOPY變成「豹紋系時尚精」，從居家、外出到隨身小物一次攻佔。這檔「SNOOPY時尚新豹點」不只是可愛，還帶點酷、帶點慵懶，完全是少女心＋時尚控雙重暴擊。3月20日至5月14日，只要消費滿388元就能加購，還有醫美、彩妝滿額贈同步加碼，這一波可以說是今年最容易失控的療癒系聯名。
浴室也要很時髦！療癒系沐浴神器直接升級日常
先從最容易被忽略的浴室開始，這波直接把「洗澡時間」變成一場療癒儀式。乾髮帽推出SNOOPY與歐拉夫雙造型，不只吸水力強，戴上去還自帶可愛濾鏡；擦手巾則附掛繩設計，實用又環保。最驚喜的是「緹花浴巾抱枕」，平常是抱枕、展開直接變浴巾，一物兩用直接收服懶人心。地墊更是細節控會愛的款式，皮革質感＋止滑設計，踩上去瞬間乾爽，連浴室都能變成質感空間。
居家少女感爆棚！SNOOPY直接陪你耍廢一整天
宅在家也不能隨便穿，這系列直接幫你把「耍廢感」變成一種風格。粉色豹紋居家套裝，搭配刺繡細節與翻領設計，穿起來不只舒服，還有種「精緻慵懶」的氛圍。再配上一雙毛茸茸氣墊拖鞋，踩起來軟Q又療癒，完全就是假日標配。生活儀式感也沒放過。變色馬克杯遇熱會變圖案，喝水都有驚喜；1200ml提把冰壩杯則是實用派代表，大容量＋好攜帶，從居家到戶外都能用。
出門就是焦點！豹紋SNOOPY讓OOTD直接升級
這波最狠的地方，在於它真的能「穿出門」。托特包走的是日常百搭路線，容量大又實用；金扣手提包則直接把SNOOPY變成主角，大頭設計＋毛絨質感，回頭率保證。滑輪購物袋更是懶人救星，補貨、逛街一次搞定。如果想要更有造型感，「披肩圍巾」絕對是穿搭關鍵，一條就能讓整體造型有層次，從甜妹變身時髦精。
細節控會瘋！隨身小物才是真正的收藏關鍵
真正會讓人失守的，其實是這些小東西。雙面隨身鏡一面正常、一面放大，補妝超方便；伸縮卡套可愛又實用，通勤直接加分。玩偶吊飾還能自由搭配配件，今天甜、明天酷都可以切換。最邪惡的是「迷你小包盒玩」，5款隨機設計，完全是收藏控的陷阱，一不小心就會想全收。
滿額再送！醫美控、彩妝迷都被鎖定
這波不只加購，滿額贈也很會。第一波（3/13－4/14），醫美品牌滿3000元，就送「SNOOPY翻轉手提袋」，雙面設計可以隨心情切換。第二波（4/15－5/14），彩妝滿788元就送「心型隨身鏡」，直接把可愛帶出門。等於不管你是保養派還是彩妝控，都會被這波精準狙擊。