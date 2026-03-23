2026-03-23 13:58 女子漾／編輯Wendi
《逐玉》聲勢狂飆竟不是第一！盤點2026小紅書主話題瀏覽量排行榜Top5，冠軍CP甜到心坎裡！
近期微博「2026年電視劇集小紅書主話題瀏覽量及討論盤點排行榜」引發熱烈討論，截至3月中旬話題仍不斷發酵，聲勢狂飆的古裝人氣夯劇《逐玉》竟然不是第一，令人跌破眼鏡，想知道這份熱騰騰出爐的陸劇榜單嗎？快跟著女子漾一起來揭曉吧！
盤點2025小紅書主話題瀏覽量排行榜Top5：《成何體統》瀏覽量9.1億 / 討論度192.4萬
話題古裝劇《成何體統》改編自網路作家七英俊同名小說，在馬年春節前夕歡騰開播，「魚蛋CP」丞磊與王楚然穿越進穿書爽文《穿書之惡魔寵妃》當中，分別化身為瘋批暴君「夏侯澹」和禍國妖妃「庾晚音」，他們以現代人通關密語「How are you?」跨時空相認的荒誕橋段，引發中韓網友瘋傳玩梗，瀏覽量達到9.1億，引發全亞洲劇迷們強烈關注。
盤點2025小紅書主話題瀏覽量排行榜Top4：《純真年代的愛情》瀏覽量9.6億 / 討論度84.2萬
勵志感動的時代劇《純真年代的愛情》復刻中國70年代末國營工廠場景，展示當代青年們在務實拼搏中不失純真善良的面貌，被譽為青春版《父母愛情》，瀏覽量高達9.6億。《純真年代的愛情》善良青年「方穆揚」（陳飛宇 飾）、製帽廠女工「費霓」（孫千 飾）為了應對生活壓力選擇「假結婚」，從「上下鋪」分房、日常照顧和互相扶持走向柴米油鹽生活，逐漸萌生真實深厚的感情。
盤點2025小紅書主話題瀏覽量排行榜Top3：《逐玉》瀏覽量10.2億 / 討論度336.6萬
古裝權謀愛情劇《逐玉》3月6日一開播就衝上Netflix、愛奇藝熱播榜雙項冠軍，屠戶之女「樊長玉」（田曦薇 飾）與落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾）從契約夫妻互相試探，到真心許諾生死與共，劇情甜虐交織，特別是後期重逢的糾心畫面，讓觀眾欲罷不能。導演曾慶傑以擅長捕捉唯美鏡頭、光影對比與美學構圖著稱，將這部S+大製作拍出電影質感，浪漫雪景與人物特寫被形容「美到像AI」，不僅瀏覽量衝破10.2億，討論度也高達336.6萬，後勢發展值得期待！
盤點2025小紅書主話題瀏覽量排行榜Top2：《玉茗茶骨》瀏覽量11.2億 / 討論度226.6萬
《延禧攻略》製作人于正打造的古裝爽劇《玉茗茶骨》，結合雙強CP、宅鬥探案、茶道美學…，「新疆維納斯」古力娜扎演技大翻身，轉型演出茶王之女「榮善寶」，性格冷豔霸氣、心機深沉，不再是花瓶，被網評為其人生角色。侯明昊則挑戰演繹「綠茶男」，隱瞞前狀元「陸江來」身分，暗中佈局裝作低賤馬夫，腹黑卻深情的人設新穎。《玉茗茶骨》以Disney+黑馬熱播劇之姿收穫11.2億瀏覽量、226.6萬討論度。
盤點2025小紅書主話題瀏覽量排行榜Top1：《驕陽似我》瀏覽量25.4億 / 討論度500.4萬
人氣甜寵劇《驕陽似我》高度還原「顧漫式」浪漫，細膩地再現職場與校園交織的成長故事，宋威龍飾演的帥氣菁英「林嶼森」溫柔堅定，被劇迷們大讚為「引導型戀人」；趙今麥演出的陽光少女「聶曦光」自然率真，即使單戀受挫也能成熟成長，2人互動清新甜蜜，從誤會磨合、互相信賴，逐步發展為輕靠肩膀、戳酒窩、雙臂環抱…情侶互動，到最後步入禮堂直奔婚後帶娃幸福家庭日常…都令人甜翻！
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