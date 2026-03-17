《逐玉》越看越上頭的是她！田曦薇9件私下真面目曝光，「反差魅力」才是真殺手鐧

最近討論度最高的古裝劇之一，絕對少不了《逐玉》。而在張凌赫之外，真正讓觀眾越看越上頭的，其實是女主角田曦薇。她不是那種一眼驚豔型，但卻是越看越有記憶點的類型，當你開始注意她的眼神與表演層次，就會發現她其實不只「甜」！

圖片來源：田曦薇 微博

以下9個關鍵，帶你看懂田曦薇為什麼能在95後小花中殺出重圍。

1. 標誌性的「建模臉」與大眼睛

田曦薇最讓人過目不忘的就是那雙極大的圓眼睛和深邃的梨窩。整體五官比例精緻到像從動漫裡走出來的女主角，因此被封為「動漫臉」或「建模臉」。

在《如此可愛的我們》中，她幾乎本色出演了古靈精怪的黃橙子，奠定了她在 95 後小花中「甜妹代表」的地位。

2. 土生土長的「重慶辣妹子」

雖然外表是極致甜美的「標準甜妹臉」，但田曦薇骨子裡其實是典型的重慶性格，直爽、不拘小節，甚至帶點衝勁與不服輸。

她也曾笑說，自己的個性和外表完全對不上。正是這種「長著最甜的臉，說著最剛的話」的強烈反差，讓她在一票溫柔乖巧人設的女星中顯得格外鮮明，也更容易被記住。

3. 上海戲劇學院表演系的科班生

她是上海戲劇學院 2016 級表演系的學生在校期間就因出眾外型備受關注。

不同於許多半路出道的演員，她具備紮實的科班訓練，無論是台詞掌握還是表演節奏，都展現出穩定度與細膩度。這也是為什麼她在《卿卿日常》等劇中能處理好大量輕喜劇對白的關鍵。

4. 驚人的「反差體能」：金剛芭比

不要被她纖細的外表騙了！田曦薇私下是個健身愛好者，手臂線條非常緊實。她曾多次在節目中展現力量，比如輕易背起成年男性、單手拎起重物，甚至在運動會綜藝中展現出極強的爆發力。

這種「蘿莉臉、強悍體能」的反差魅力，正好擊中現代觀眾，也讓她更有記憶點。

5. 堅持「真吃」的演藝態度

在《卿卿日常》中，她飾演的李薇是個十足吃貨。

不同於許多演員拍吃戲時只做樣子，田曦薇選擇「真吃、大口吃」，把食物真的吞下去。她認為，只有真實的咀嚼與反應，才能讓角色的幸福感被觀眾感受到。這種不修飾的表演方式，反而更貼近生活，也讓她的路人好感度快速上升。

6. 爭議中的「直球性格」

田曦薇曾數次因為在微博上直接回應爭議而登上熱搜。

面對網路上的惡意揣測或角色競爭的傳聞，她選擇不讓團隊代發聲，而是自己直接表達觀點。雖然這種「互聯網活人」的行為曾引發兩極評價，但也讓很多人看到了她真實、不虛偽的一面。

7. 時尚表現力：暗黑甜心

雖然以甜妹形象走紅，但田曦薇在時尚表現上其實相當多變。她特別適合帶點個性與反差的「甜酷風」或「暗黑蘿莉」路線，能在可愛與冷感之間自由切換。

她也曾坦言，自己其實更喜歡酷颯風格，不希望外界對她的印象只停留在「可愛」。

8. 深度貓咪愛好者

她在演藝圈以「資深貓奴」聞名，養的貓咪如大咪、大壯等，經常出現在她的Vlog與社群分享中。

她也曾提到，收工後與貓相處是最重要的放鬆方式，甚至在劇組拍戲時，也會盡量把愛貓帶在身邊，讓生活多一點陪伴與安定感。

9. 資源飛升與演技野心

從早期網劇中的小透明，到如今能與王鶴棣（《大奉打更人》）、許凱（《子夜歸》）等一線男星合作，田曦薇的資源成長速度相當明顯。

不過她並不滿足於「甜寵劇女主」的既定路線，曾多次表達對演技的企圖心，未來希望挑戰反派或更具層次的人性角色，逐步拓展戲路。