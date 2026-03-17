《我的山與海》語錄爆紅！15句「清醒系金句」盤點 全網瘋傳：「我不是在等運到，我在等風到。」。圖片來源：《我的山與海》官方微博

女性成長陸劇《我的山與海》近期悄悄竄紅，由譚松韻主演，描繪山村女孩南下深圳翻轉人生的歷程。「山」象徵出身與根，「海」代表機會與遠方，交織出一段現實又動人的奮鬥故事。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

比起劇情本身，更讓人停不下來的，是劇中那些狠狠戳心的台詞。一句句「直擊人心的語錄」在社群上瘋傳，把普通人的掙扎與不甘寫得極其真實，讓人一看就忍不住共鳴。

以下整理15句網友狂截圖收藏的經典語錄，每一句都很值得反覆細讀。

《我的山與海》金句1

「人有三命：天命、實命、自修命。」

這句話直接點出整部劇的世界觀。天命是你無法選擇的出身，實命是你腳下走的路，而自修命，則是你怎麼看待自己。人生不是單一線，而是三條線同時拉扯，你在哪一條用力，結果就會不一樣。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

《我的山與海》金句2

「天命是底色，實命是腳步，自修命是靈魂。」

很多人卡住，不是因為條件不好，而是不知道怎麼走。這句話把人生拆得很清楚，背景只是背景，真正決定你走到哪裡的，是行動與選擇。

《我的山與海》金句3

「命是老天給的，運是自己走出來的。」

這句幾乎可以當人生座右銘。它不是否認命運，而是提醒你：你可以不滿意起點，但你不能放棄改變方向。

《我的山與海》金句4

「我不是誰的附屬品，我是我自己。」

這句特別戳現代人。很多人一輩子都活在他人的期待裡，直到某一刻才發現，原來自己從來沒有真正為自己活過。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

《我的山與海》金句5

「我的命，握在我自己手裡。」

當一個人說出這句話的時候，代表她已經不再等別人救她。那是一種從依附走向獨立的轉折，也是角色真正開始掌控人生的起點。

《我的山與海》金句6

「只要不死，就往死裡拼。」

這句之所以讓人上癮，是因為它很粗暴但很真。很多時候，人生沒有捷徑，撐下去本身就是一種能力。

《我的山與海》金句7

「我不是在等運到，我在等風到。」

這句幾乎被封為神句。在機會來臨前，需要從容淡定；當時機成熟便要果斷抓住，乘風而起。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

《我的山與海》金句8

「與其夾縫求生，不如把自己連根拔起。」

這句帶著一種決絕感。當環境已經讓你無法呼吸，繼續忍耐不一定是答案，有時候離開，才是重生的開始。

《我的山與海》金句9

「我的行囊空空，正好裝下未來。」

很多人害怕失去，但這句話反過來說，當你什麼都沒有，其實也意味著你可以重新開始，沒有包袱，反而更自由。

《我的山與海》金句10

「每個人心裡，都有一片海。」

這句話很溫柔。它在說，即使現實再狹窄，每個人內心都還有一個屬於自己的世界。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

《我的山與海》金句11

「心中有山海，眼裡就有光。」

當一個人還有嚮往，他就不會完全被現實打敗。

《我的山與海》金句12

「人生皆苦，唯有自渡。」

這句話幾乎是成年人的寫照。沒有人能真正替你承擔生活的重量，所有難關，最後都要自己走過。

《我的山與海》金句13

「你可以出身平凡，但不能一生平庸。」

這句話在提醒，你可以選擇停在原地，也可以選擇往前走，人能夠為自己做改變。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

《我的山與海》金句14

「不必奔赴遠方，人間煙火皆是浪漫。」

這句話很適合焦慮時讀。當大家都在追求更遠、更高的時候，它反而告訴你，生活本身就值得被好好感受。

《我的山與海》金句15

「做個平凡的好人，也是萬分之一的光。」

這句是整組語錄裡最溫柔的一句。不是每個人都要成為主角，但只要你還在發光，就已經足夠了。

圖片來源：《我的山與海》官方微博

這些語錄之所以會被瘋傳，不是因為多勵志，而是它們沒有告訴你人生一定會變好，但至少讓你知道，你不是唯一一個在撐的人。很多時候，我們需要的不是答案，而是被理解。這也是《我的山與海》最讓人上癮的地方。