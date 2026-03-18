2026-03-18 12:21 Wendi
《訂閱男友》Jisoo 6大怪癖！私下是電玩宅女、吃過報紙、找男友不看外表？！
韓流女神Jisoo近期主演的Netflix韓劇《訂閱男友》在全球熱播，引爆熱烈討論，她在劇中換穿高達250套服裝造型，從俐落職場套裝、櫻花校園風打扮、華麗晚禮服到古典古裝…清新美貌再度令外界驚豔！想知道Jisoo螢光幕下不為人知的特殊怪癖嗎？快跟著女子漾一起來看看吧！
《訂閱男友》Jisoo怪癖1：童年時期被嘲「像猴子」一度對外表沒自信
Jisoo小時候有一對明顯招風耳，加上身材瘦弱，因此被親戚、同學們戲稱為「猴子」，甚至還被開玩笑說是「撿來的孩子」，這讓她早期對自己的外表很沒自信。但長大後的Jisoo越變越美。藉著清純美貌被譽為「K-pop神顏」，從自嘲的「小猴子」轉變為大眾公認的美人偶像。
《訂閱男友》Jisoo怪癖2：曾經吃過摺紙、報紙、紙巾
Jisoo曾登上李泳知YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》作客，當時自爆怪癖嚇壞眾人！原來Jisoo小時候會「舔紙類」，「幼稚園上學時老師不是都會教小朋友摺紙嗎？我會邊摺邊舔，但後來發現味道越來越不好，就不舔了。我在家裡也吃過報紙，味道感覺有點鹹，其實還蠻美味的，而且每種紙的味道都不同，像紙巾放在口中會立刻融化，質地不是很好，我就立刻放棄了。」，把主持人李泳知嚇得眼睛瞪大。
《訂閱男友》Jisoo怪癖3：雖然已是當紅偶像，但原本就想當演員
Jisoo原本到YG娛樂試鏡演員部門，想不到當時工作人員提議讓她試著開口唱幾首歌，結果面試結束就收到合格通知，那時的社長梁鉉錫直接安排她成為練習生，於。Jisoo練習生期間長達5年，期間已活躍於廣告代言和拍攝，當時就因外貌出眾，被稱為「YG家那個很漂亮的練習生」。
《訂閱男友》Jisoo怪癖4：不喜歡蝦子，還有心理陰影
Jisoo過去在接受雜誌訪問時，被問及「從未公開的秘密」，她表示自己小時候吃蝦的時候，曾經被蝦頭硬角刺到手指，造成很大的心理陰影，所以不喜歡蝦子。Jisoo在練習生時期，經紀公司旁有一間有名又美味的蝦料理餐廳，因此她在團體聚餐會因群眾壓力下吃一點，只好偶爾夾點配菜稍稍掩飾過去。
《訂閱男友》Jisoo怪癖5：私下是電玩宅女，最愛躺著打遊戲
Jisoo是K-pop圈內知名的「電玩宅女」，她不僅私下熱衷於打遊戲，還曾因資深玩家身分，多次與各大遊戲品牌官方合作，Jisoo分享過自己私下最愛的行程就是「躺著打遊戲」，還開玩笑說：「躺到背熱了才會換邊繼續玩」。Jisoo過去也曾在節目中自爆，某年最大的開銷之一就是「遊戲課金」，還幽默補充道：「這就像買衣服一樣，是為了幫角色換上漂亮的裝扮。」。
《訂閱男友》Jisoo怪癖6：交男友不看外表？！「因為人死後都會變成骷髏頭」
Jisoo去年錄製Dex主持節目時提到，她認為外貌並不是最重要的，還語出驚人地表示：「因為人死了之後，最後都會變成骷髏頭。」，她傾向幽默風趣、能欣賞她高級幽默的可靠對象，外在條件為短髮、外表乾淨、會游泳，無法接受愛抱怨的人，即使工作累抱怨也不行。不過由於Jisoo 2023年與高大帥氣、肌肉精壯的韓劇男神安普賢認愛交往，儘管這段戀情不到2個月就破局，還是被網友們吐槽：「Jisoo說不看外表完全沒說服力！」。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數