2026-03-13 15:41 女子漾／編輯周意軒
《哈利波特》聯名星巴克3/23開賣！必買商品＋限定飲品一次看
當咖啡遇上魔法，最夢幻的聯名正式誕生。星巴克攜手華納兄弟推出 《哈利波特》聯名系列，以「Magic Happens Together」為主題，把霍格華茲的奇幻元素帶進日常咖啡時光。從魔杖、坩堝到信使嘿美，熟悉的魔法世界細節都被融入杯款與周邊設計之中，打造出充滿收藏價值的限定系列。本次聯名將於 3月23日正式上市，在全台門市、線上門市以及星巴克典藏 DREAM PLAZA台北門市同步開賣，推出超過 20款聯名商品與限定飲品，讓粉絲在日常喝咖啡的時刻，也能感受到來自霍格華茲的魔法氛圍。
《哈利波特》聯名杯款登場
這次聯名系列以《哈利波特》世界為靈感，推出 17款杯款與多款生活用品，包含馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯等。整體設計以柔和星空色調搭配魔法圖騰，讓杯款不只是飲品容器，更像是一件充滿故事感的收藏品。
其中最受矚目的就是 變色霍格華茲學院馬克杯。當倒入熱飲時，隱藏圖案會慢慢浮現，彷彿施展魔法般顯示出學院象徵，讓粉絲在喝咖啡時也能自豪展示自己的學院身份。設計上更巧妙融入 魔杖、坩堝與信使嘿美等經典元素，並以三種核心色系打造整體視覺氛圍。綠色象徵社群與連結，呼應星巴克品牌精神；藍色代表勇氣與魁地奇競賽的無畏精神；紫色則結合嘿美與巧克力蛙元素，象徵友情與收藏樂趣。
哈利波特生活周邊必收
除了杯款之外，本次聯名也推出多款生活配件，把魔法元素帶進日常。像是 「哈利波特學院小熊鑰匙圈」，讓星巴克經典Bearista穿上霍格華茲長袍，可愛又充滿收藏價值。
另外還有 哈利波特主題杯墊組與直傘等實用生活小物，讓魔法不只停留在電影中，而是融入每天的生活場景。其中最具收藏感的商品，是以霍格華茲四大學院為靈感打造的 「哈利波特徽章組」。徽章包含葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫四款設計，收納在精緻的魔法箱中，象徵勇氣、智慧、野心與忠誠。這款限定商品將在 星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市與線上門市搶先販售，對於哈利波特迷來說絕對是必收收藏。
限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」 喝得到糖果店的魔法
這次聯名最受期待的，還有星巴克全新推出的限定飲品 「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」。靈感來自《哈利波特》世界中知名的糖果店「蜂蜜公爵」，打造出一杯充滿驚喜的魔法飲品。飲品以 蜜柚星冰茶為基底，加入甜蜜的 蜂蜜爆珠，每一口都能感受到爆珠在口中綻放的驚喜口感。上層再撒上繽紛糖果碎，讓整杯飲品不只味道清爽，也帶有童趣的視覺效果。
星巴克也同步推出 「蜂蜜公爵爆爆糖星冰茶冷變杯套組」，內含大杯蜂蜜公爵爆爆星冰茶以及哈利波特冷變TOGO冷水杯，提供粉絲收藏與飲品一次滿足。
盲盒熊寶寶登場 限定收藏粉絲必搶
本次聯名還推出 哈利波特學院MINI熊寶寶盲盒。
自 3月23日起，只要單筆原價購買 1杯大杯以上「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，即可 加價650元獲得盲盒一款。盲盒共有 4種學院造型，採隨機出貨，每一款都代表不同學院精神。若是在指定線上購物平台購買哈利波特聯名商品，單筆消費 滿3,000元，也能獲得盲盒一個，數量有限、送完為止。
聯名禮盒同步登場 把蜂蜜公爵糖果店帶回家
星巴克這次也特別推出兩款聯名食品禮盒，靈感同樣來自蜂蜜公爵糖果店。首先是 「蜂蜜公爵精選糖餅」，餅乾外層覆上一層細緻白糖，內含檸檬香草與草莓兩種風味，再搭配杏仁碎粒，口感層次豐富。
另一款則是 「爆米花推車收納組」，外型設計成蜂蜜公爵零食手推車，透明櫥窗不僅能展示爆米花，也能當作收納盒使用。禮盒內含草莓卡士達與怪奇薄荷牛軋糖風味爆米花，並附贈聯名貼紙，讓粉絲自由裝飾自己的魔法推車。
3月23日，星巴克將咖啡館變成通往霍格華茲的入口。從魔法杯款、限定飲品到收藏周邊，每一件聯名商品都像是通往魔法世界的鑰匙。對哈利波特迷來說，這不只是一次聯名，更像是把童年裡的魔法回憶，重新帶回日常生活。