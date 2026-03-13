張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

【Beautyworld Taipei】

台北國際美容保養展美甲美睫博覽會

📅 日期：2026/03/20 (五) - 03/23 (一)

📍 地點：台北世貿一館

🌟【限時免費索票】👉 https://reurl.cc/L2128X