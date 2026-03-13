小S直闖101突擊賈永婕！淚崩揭「霸氣陪走喪親痛」催淚內幕

圖片來源：東森綜合台 提供

《小姐不熙娣》強勢回歸，外景特企玩超大！繼日前在信義區引爆粉絲朝聖後，金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克這回將鏡頭拉到全台灣「離天空最近」的辦公室，直衝台北101驚喜突擊新任董事長、同時也是小S多年閨密的賈永婕。這場原以為會充滿歡笑的突擊企劃，卻在兩人互吐真心話時惹得小S當眾潰堤，意外揭開賈永婕在她人生最低潮時，一路相伴的催淚內幕。

「仙姑」小S神預言！鐵口直斷閨密命格

其實，賈永婕能接下這個重擔，小S早就「鐵口直斷」！賈永婕在節目中透露，先前因孩子出國念書，自己頓時失去生活重心，感到相當空虛，於是打電話向小S尋求慰藉。沒想到小S聽完，立刻斬釘截鐵地斷言：「以妳的命格，接下來一定會有重責大任擔在妳身上。」當時賈永婕還笑回「不可能」，如今預言神準成真，讓她忍不住驚呼：「小S根本就是仙姑！」

化身「行動派」支柱，霸氣押送掛急診

除了讓人起雞皮疙瘩的神預言，兩人的神仙友誼更讓現場瞬間變成一片淚海。小S坦言，賈永婕是她生命裡最瘋狂的「行動派」支柱。某次她胃痛到不知所措，賈永婕二話不說直接開車殺到，霸氣「強行押送」她去掛急診，這份超強行動力與義氣讓她至今難忘。

硬拉打球甩開陰霾，淚謝賈永婕「霸道總裁式」陪伴

談到歷經姊姊在國外驟逝的錐心之痛，小S再度忍不住淚灑現場，她邊擦眼淚邊回憶，當時人在日本旅遊的賈永婕一接到噩耗，立刻放下行程趕往陪伴。在小S將自己完全封閉、情緒跌入谷底的那段日子，賈永婕夫妻倆更是直接帶著特製網子跟球拍，在空地架好場地，硬是把她拖出家門打「匹克球」。

回想那段被「逼」出門的過程，小S語帶哽咽地說：「我當時一直拒絕，覺得自己還沒準備好，走不出去，但最後真的跟著走出去後，才發現運動真的能讓心情平復，人也變得開朗。」她對著鏡頭真情流露：「永婕真的幫了我非常大的忙，一定要告訴大家，她真的是一個超夠義氣的好朋友！」

看著身旁爆哭的好姐妹，賈永婕也眼眶泛紅地說，當時只是單純想用不同的方式，拉小S跳脫負面漩渦，「當時她覺得自己無法重回螢光幕，但我告訴她，大家期待的是真實的妳，無論如何都要回來。」

滿滿洋蔥與歡笑的《小姐不熙娣》外景特輯預計將於4月份首播，敬請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道！

