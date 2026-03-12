2026-03-12 17:03 女子漾／編輯王廷羽
LINE可以換字體？3款內建字型免費用，3步驟設定教學一次看
大家日常生活中一定常常打開LINE聊天，除了豐富的貼圖集主題可以更換之外，沒想到現在連字體都可以更換！最近LINE更新增了一款充滿文藝氣息的「白玉書體」，搭配原本就有的字型選擇，現在LINE已經提供 3款免費字體可以切換，聊天畫面瞬間變得更有個性。這篇女子漾帶大家一次看看目前LINE有哪些字體，以及超簡單 3步驟更換字體教學，一起來設定看看吧！
LINE內建3款字體一次看
LINE內建3款字體一次看
LINE字體1：系統預設字體
第一種就是大家最熟悉的 系統預設字型，字體設計偏向簡潔、清晰，閱讀起來最舒適，也是LINE長期使用的標準字型。如果你偏好清楚、穩定的閱讀感，或是聊天內容很多，維持預設字體依然是最耐看的選擇。
LINE字體2：芫荽字型
芫荽字型是台灣第一套開源的硬筆楷書字型，字形看起來比系統字體更有手寫感，同時保留楷書的端正與溫度，因此在設計圈與文青族群之間相當有人氣。其實這款字體早在2024年就加入LINE字型選單，也因為支援台語漢字、客語漢字以及原住民族語羅馬字等台灣語言文字系統，被不少人認為是具有台灣文化特色的字體。
LINE字體3：白玉書體（最新加入）
最新加入LINE的字型是「白玉書體」，由字型品牌文鼎設計推出。字體在筆畫設計中加入圓點元素，並搭配高對比的橫直線條與粗細變化，整體呈現出帶有節奏感的東方書寫風格，也讓聊天畫面多了一點書卷氣。如果喜歡文青或書法感的設計風格，使用白玉書體會讓整體視覺看起來更有質感。
3步驟搞定！LINE字體更換教學
3步驟搞定！LINE字體更換教學
其實LINE更換字型的操作非常簡單，不需要另外下載字體，只要透過APP內建的設定功能，就能快速替聊天畫面換上不同風格！整個過程只要幾個步驟，幾秒鐘就能完成。
步驟1：打開LINE設定 進入LINE首頁，點選右上角的「設定」（齒輪圖示）
步驟2：點擊「字型」選項 在設定頁面中找到「字型」，進入後會看到目前所有可用字體與預覽效果
步驟3：選擇字型並套用 選好喜歡的字型後，點擊「套用」，聊天畫面就會立刻更換
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower