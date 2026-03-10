2026-03-10 15:18 ／編輯Wendi
盤點Jisoo《訂閱男友》9大高顏值男神！「人間吸血鬼」李洙赫本色演出貴公子、「櫻花學長」徐康俊純愛氛圍超甜！
Netflix人氣韓劇《訂閱男友》星光熠熠、卡司華麗到猶如神仙打架！韓流女神Jisoo飾演的女主角「徐未來」因為對高壓工作、忙碌生活感到疲憊，決定訂閱虛擬戀愛服務，劇中虛擬男友名單集結李洙赫、徐康俊、金永大、李宰旭、朴宰範…等頂級男神客串，令網友們驚呼：「最狂後宮陣容！」，快跟著女子漾一起盤點《訂閱男友》劇中9大高顏值男神吧！
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神1：同事 朴慶南 – 徐仁國 飾演
網路漫畫製作人「朴慶南」是「徐未來」（Jisoo/金智秀 飾演）的同事兼競爭對手，他的性格古怪、冷漠疏離，令「徐未來」初期避之唯恐不及，但在公司其他同事們眼中卻被公認為「工作認真」。隨著「徐未來」與「朴慶南」在職場距離拉近，她也逐漸發現對方身上隱藏著令人驚訝的秘密…
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神2：財閥第三代 崔時宇 –李洙赫 飾演
「江南太子」、「人間吸血鬼」、「禁慾系男神」李洙赫在《訂閱男友》豁出去，土味情話連發令人噴笑！李洙赫在劇中扮演財閥第三代貴公子「崔時宇」，是「徐未來」在「訂閱男友」裡的初次約會對象，也是網路漫畫《值得認識的男人》男主角。「崔時宇」和「徐未來」進行長達50小時的上流約會，他不僅霸道專寵她，也引領對方走進華麗多金、令人眼界大開的上流社會。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神3：櫻花學長 徐恩昊 – 徐康俊 飾演
以《奶酪陷阱》、《你也是人類嗎》以及《第3種魅力》聞名的人氣男星徐康俊，擁有帥氣五官和溫柔氣質，這次在《訂閱男友》特別演出「徐恩昊」，是「徐未來」在「訂閱男友」裡的第2個約會對象。「徐恩昊」是韓世大學劍道社學長，初登場時性格正直，「徐未來」一開始還試圖以主動坐旁邊、曖昧撩髮、故意掉筆…小動作引起對方注意，2人在櫻花紛飛的校園和教室中展開純愛羅曼史，令觀眾們憶起自己的青春與初戀。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神4：危險特務 – 邕聖祐 飾演
從選秀節目《PRODUCE 101 第2季》崛起、限定組合Wanna One成員出身的男星邕 聖祐，在《訂閱男友》特別演出「特務」，是「徐未來」在「訂閱男友」裡的第3個約會對象，也是虛擬實境中的國家情報院成員。2人接連在高空、冒險和任務中展開驚險刺激的約會，在壓力下迸發令人心跳加速、呼吸急促的強烈荷爾蒙。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神5：專業急診室醫生 – 李宰旭 飾演
「老顏小鮮肉」李宰旭特別演出《訂閱男友》虛擬實境設備「訂閱男友」裡的急診室醫生，是「徐未來」約會對象之一。該名急診室醫生擁有專業醫術、沉穩態度，面對各種混亂場面都處變不驚，對「徐未來」總是細膩呵護，令人沉浸在柔情蜜意當中。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神6：熟男法官 – 李賢旭 飾演
以《我的上流世界》壞男人一角打開知名度的「韓劇男神」李賢旭，在《訂閱男友》當中飾演虛擬實境設備「訂閱男友」裡的法官，渾身散發著成熟男人的魅力，這位標準的「腦性男」性格冷靜內斂、睿智沉著，舉止優雅有禮、紳士氣息超迷人，引領「徐未來」展開一場「大人式約會」。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神7：古代神秘公子 – 金永大 飾演
新生代校園劇男神金永大擁有身高185公分高大身型、帥氣精緻容貌，加上眉眼間神似「韓國四大公共財」之一的姜棟元，一出道即獲得「小姜棟元」封號。「小姜棟元」金永大在《訂閱男友》特別演出虛擬實境設備「訂閱男友」裡的古代神秘公子，即使一身黑衣仍遮掩不住俊美顏值，與「徐未來」發展出穿越古今與時空的奇幻愛戀。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神8：狂野頂流歌手 – 朴載範飾演
韓國Hip-Hop界頂級音樂人朴載範（Jay Park）曾是野獸派男團2PM隊長，獨立後憑藉實力崛起，創辦AOMG、H1GHR MUSIC與MORE VISION…等廠牌，身兼嘻哈製作人、歌手、舞者…被外界喻為「超強斜槓老闆」。朴載範在《訂閱男友》特別演出虛擬實境設備「訂閱男友」裡的頂流歌手，集結自信領袖風範、狂野不羈魅力、耀眼音樂才華於一身，與「徐未來」一起躲避鎂光燈追逐，譜出低調浪漫的地下戀。
盤點Jisoo《訂閱男友》高顏值男神9：前男友 世俊 – 金聖喆 飾演
「最強綠葉」金聖喆在《訂閱男友》飾演「世俊」，是「徐未來」前男友，該角與劇中其他虛擬世界的男神們形成強烈對比，呈現出刻骨銘心、帶有創傷的現實愛情。「世俊」與「徐未來」過往戀情回憶片段透過倒敘手法穿插在劇情中，對女主角的戀愛觀和情感抉擇有著重大影響。
《訂閱男友》| 正式預告 | Netflix