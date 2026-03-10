2026-03-10 19:57 女子漾／編輯周意軒
哪家公司股東會紀念品最狂？最狂竟送機票回饋金，2026台股股東會好康整理
每年5、6月是台股股東會旺季，除了股利與公司營運備受關注外，小股民最期待的其實是「股東會紀念品」。從生活用品、超商禮券到限量聯名商品甚至演唱會門票，都常引發討論。2026年多家上市櫃公司陸續公布紀念品，其中台灣虎航祭出800元機票回饋金，成為今年最受關注的亮點之一。以下整理今年話題股東會紀念品，同時帶你快速了解股東會運作。
1. 最狂紀念品出現！台灣虎航送800元機票回饋金
今年話題度最高的紀念品，無疑是台灣虎航（6757）。
公司宣布2026年股東會紀念品將發放800元回饋金，股東可以用來：折抵機票、折抵行李託運費，以目前股東人數約3萬1060人來看，這筆回饋金總價值超過2400萬元。雖然今年股利2.42元低於去年6元，但額外加碼800元回饋金，也被股民視為另一種補償方式。消息一出立刻引發投資論壇與社群熱議，不少網友直呼：「這紀念品太實用了！」
2. 生活派紀念品當道 環保與質感成主流
除了高話題度的回饋金型紀念品，今年不少企業仍維持「實用路線」，像是環保用品或日常生活小物。
目前公布的紀念品包括：
台泥（1101）
折疊環保提包
東和鋼鐵（2006）
皮革質感修容組
世紀鋼（9958）
青花瓷手柄不鏽鋼餐具組
志聖（2467）
磁吸可掛式開瓶器露營燈
這類型紀念品雖然不像演唱會門票那樣吸睛，但因為日常使用率高，一直是許多股民心中的實用派首選。
3. 超商禮券依然是「最穩紀念品」
另一類常見的股東會紀念品就是商品卡或禮券。
例如：
瑞昱（2379）
全家88元禮物卡
群聯（8299）
全家禮物卡100元
欣興（3037）
OK超商100元商品卡
大亞（1609）
7-11商品卡35元
這類紀念品雖然不算驚喜，但勝在好用、好兌換、不佔空間，對不少股東來說仍然相當實際。
4. 食品與保健品也很受歡迎
食品類紀念品也一直是股東會常見選項，特別是自家品牌產品。
例如：
卜蜂（1215）
雞肉鬆
葡萄王（1707）
動能膠囊30粒
基米（4195）
小包平安米
這類紀念品通常成本不高，但因為能直接食用或保健，也常受到不少長期股東青睞。
5. 去年最狂紀念品：演唱會門票都送
如果說今年最狂的是虎航回饋金，那2025年最吸睛的紀念品，絕對是寬宏藝術。
寬宏藝術去年股東會直接送出：
江蕙2025演唱會保留票（80組、160張）
音樂劇、踢踏舞表演5折門票
當時正好碰上江蕙復出話題，因此瞬間吸引不少粉絲股東關注。