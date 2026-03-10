《逐玉》CP感爆棚卻傳不合！張凌赫、田曦薇被爆「仇二代」 背後原因曝光。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

古裝劇《逐玉》開播後話題不斷，由張凌赫與田曦薇主演的「戎馬CP」憑藉高顏值與甜寵劇情迅速掀起追劇熱潮。然而在開拍初期，兩人卻一度傳出關係不合，甚至因為番位問題鬧得不愉快，讓不少劇迷擔心這對新CP是否真的合作不順。

不過隨著《逐玉》宣傳活動與直播曝光，外界才發現兩人其實互動自然，氣氛也相當輕鬆。業界人士透露，當初所謂的「不合風波」，其實更多是雙方經紀團隊過去曾有資源競爭的舊帳，因此被網友戲稱為「仇二代」，真正的兩位主演並沒有外界想像中的緊張關係。

「不合傳聞」真相曝光 兩人直播互動打破謠言

在《逐玉》宣傳直播中，張凌赫與田曦薇多次互相調侃，互動十分自然，也讓不少觀眾看見兩人私下的相處模式。田曦薇更在直播中笑說：「我們很有緣，我們的經紀人也很有緣。」一句話被認為是在幽默回應外界對「不合傳聞」的討論。

隨著宣傳活動增加，劇迷也逐漸發現兩人其實默契十足，過去被放大的矛盾更多只是外界猜測。

張凌赫「落難侯爺」爆紅 角色熱度播前破億

《逐玉》播出後熱度持續飆升，在中國騰訊平台熱度突破 29000，刷新 2026 年紀錄，愛奇藝熱度也衝破 9500，在 Netflix 台灣同樣拿下收視冠軍。其中張凌赫飾演的落難侯爺「謝征」早在開播前角色熱度就突破 1億，播出後更被觀眾稱為他的「人生角色」。

劇中謝征背負血仇、身受重傷卻仍保持將軍氣度，導演曾慶杰透過光影與特寫鏡頭強化角色的「破碎戰損美感」，無論是重傷倒地或沉默對視，都被網友形容為「古裝破碎感天花板」。

田曦薇演殺豬女翻身 草根角色圈粉無數

女主角田曦薇則在劇中飾演殺豬女「樊長玉」，一出場就單手扛整頭豬、俐落分切豬肉，完全顛覆過去甜美形象。這個角色既有市井草根的豪爽，也有撐起家庭的堅毅。田曦薇成功演出角色的生命力，讓不少觀眾直呼這是她近年最接地氣的一次演出。

角色討論度也迅速飆升，在騰訊與愛奇藝兩大平台的角色熱度同樣突破 1億。

先婚後愛劇情爆紅 假洞房橋段掀熱議

《逐玉》的最大看點之一，是「樊長玉」與「謝征」的感情線。兩人因利益結為假夫妻，卻在相處過程中逐漸產生情感。劇情在第4集安排兩人大婚，第5集更直接送入洞房。為了讓外人相信兩人是真夫妻，他們甚至利用影子製造親密互動的畫面。

這段曖昧戲碼播出後迅速引發討論，不少觀眾笑稱：「假洞房比真洞房還撩。」張凌赫與田曦薇的CP感也因此迅速爆紅。

《逐玉》劇照。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

嚴屹寬演反派宰相舅舅 氣場顏值雙重壓場

《逐玉》另一大亮點是男配角的選角。劇組找來實力派男星嚴屹寬出演反派宰相「魏相」，也是張凌赫角色的舅舅。劇中魏相身穿紫色官服登場，氣勢十足，一出場就帶著權臣的壓迫感與沉穩氣場。嚴屹寬的演技與顏值同時在線，讓這個反派角色既令人畏懼又充滿魅力。

有趣的是，不少觀眾一開始甚至沒有認出他就是《異人之下》第二季中飾演瘋批臨時工「肖自在」的演員。嚴屹寬因此再度被網友稱為「劇拋臉演員」，每部戲都能呈現完全不同的角色氣質。

任豪演溫柔世家公子 「愛情保安」人氣狂飆

另一位備受關注的男配是任豪，他在劇中飾演世家公子「李懷安」。角色設定溫潤內斂、家世顯赫，對女主角樊長玉始終默默守護。儘管李懷安的感情線屬於「愛而不得」，但他總在關鍵時刻替女主撐腰，因此被網友暱稱為「愛情保安」。

任豪憑藉俊朗外型與溫柔氣質成功吸粉，與張凌赫形成截然不同的男性魅力，也讓《逐玉》的男性角色陣容更加豐富。