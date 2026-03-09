2026-03-09 16:05 女子漾／編輯ANDREA
WBC經典賽／為何輸球還是很快樂？捷克隊球員斜槓滿滿，教練吐露真實心聲感動全球
2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正如火如荼於東京巨蛋展開。在3月7日的賽事中，中華隊以14比0在第七局提前「扣倒」捷克隊，儘管捷克隊吞下大比分敗仗，但這支來自歐洲的隊伍卻再次贏得全球球迷的尊敬，這支國家隊陣中幾乎沒有全職的職業棒球員，他們是由消防員、醫師、工程師所組成的「最強斜槓戰士」。這群平日穿著制服、西裝上班的社會人士，下班後披上國家隊戰袍，憑藉著對棒球的純粹熱愛，一路殺進了棒球界的最高殿堂。
震撼球迷的「超狂百工圖」名單
棒球在捷克並非主流運動，當地民眾更熱衷於足球與冰球，因此國內缺乏大型職業棒球聯盟的資源與資金。這群國手們平時都有自己的「正職工作」，只能利用下班或週末的空檔時間刻苦訓練。
根據國內外媒體盤點，捷克隊的真實背景跨足了各行各業，陣容堪稱豐富的「百工圖」：
總教練 Pavel Chadim（哈丁）： 正職為神經內科醫師。投手 Martin Schneider（施奈德）： 勇闖火場的消防員。投手 Filip Capka（查普卡）： 航太與火箭工程師。投手 Lukas Hlouch（赫勞赫）： 核能發電廠設備操作機械員。投手 Ondrej Satoria（薩托里亞）： 建築電子技師（曾在2023年經典賽三振大谷翔平而爆紅）。外野手 William Escala（艾斯卡拉）： 建築工地主任兼估算師。野手 Marek Minarik（米納里克）： 房地產經紀人／經理。潛力新秀 Max Prejda（普雷傑達）： 錄取美國常春藤名校耶魯大學的超級學霸。
教練吐真言：體會雙方實力差距，但「我們是來享受比賽的」
在與中華隊的交手中，捷克隊深刻感受到了業餘陣容與亞洲頂級職棒體系之間的實力落差。賽後受訪時，身兼神經內科醫師的總教練哈丁（Pavel Chadim）展現了極高的風度與幽默感。
由於前一天中華隊才剛以0比13敗給日本隊，隔天立刻以14比0大勝捷克，哈丁在賽後記者會上苦笑坦言：「當你接連對強隊打出不錯的比賽時，很容易開始相信自己有機會。但其實很少人意識到，在這個層級之間的差距有多大。今天我終於體會到了，昨天台灣教練面對日本隊時所經歷的感受。」這番坦率又巧妙的發言，不僅化解了慘敗的尷尬，也展現出他對比賽的豁達。
哈丁在訪問中特別強調了球隊參與經典賽的核心價值與熱情。
即便球隊陷入可能面臨落入下屆資格賽的危機，他依然感性地表示：「其實我們就是去享受比賽。你可以看到現場這些滿場的球迷，我們希望能讓全世界看到棒球。我把它當作一份禮物，接下來大家會重新整理心情，好好享受在場上的每一刻。」
