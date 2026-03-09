WBC經典賽／為何輸球還是很快樂？捷克隊球員斜槓滿滿，教練吐露真實心聲感動全球

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正如火如荼於東京巨蛋展開。在3月7日的賽事中，中華隊以14比0在第七局提前「扣倒」捷克隊，儘管捷克隊吞下大比分敗仗，但這支來自歐洲的隊伍卻再次贏得全球球迷的尊敬，這支國家隊陣中幾乎沒有全職的職業棒球員，他們是由消防員、醫師、工程師所組成的「最強斜槓戰士」。這群平日穿著制服、西裝上班的社會人士，下班後披上國家隊戰袍，憑藉著對棒球的純粹熱愛，一路殺進了棒球界的最高殿堂。

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

震撼球迷的「超狂百工圖」名單

棒球在捷克並非主流運動，當地民眾更熱衷於足球與冰球，因此國內缺乏大型職業棒球聯盟的資源與資金。這群國手們平時都有自己的「正職工作」，只能利用下班或週末的空檔時間刻苦訓練。

根據國內外媒體盤點，捷克隊的真實背景跨足了各行各業，陣容堪稱豐富的「百工圖」：

總教練 Pavel Chadim（哈丁）： 正職為神經內科醫師。

投手 Martin Schneider（施奈德）： 勇闖火場的消防員。

投手 Filip Capka（查普卡）： 航太與火箭工程師。

投手 Lukas Hlouch（赫勞赫）： 核能發電廠設備操作機械員。

投手 Ondrej Satoria（薩托里亞）： 建築電子技師（曾在2023年經典賽三振大谷翔平而爆紅）。

外野手 William Escala（艾斯卡拉）： 建築工地主任兼估算師。

野手 Marek Minarik（米納里克）： 房地產經紀人／經理。

潛力新秀 Max Prejda（普雷傑達）： 錄取美國常春藤名校耶魯大學的超級學霸。

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

教練吐真言：體會雙方實力差距，但「我們是來享受比賽的」

在與中華隊的交手中，捷克隊深刻感受到了業餘陣容與亞洲頂級職棒體系之間的實力落差。賽後受訪時，身兼神經內科醫師的總教練哈丁（Pavel Chadim）展現了極高的風度與幽默感。

由於前一天中華隊才剛以0比13敗給日本隊，隔天立刻以14比0大勝捷克，哈丁在賽後記者會上苦笑坦言：「當你接連對強隊打出不錯的比賽時，很容易開始相信自己有機會。但其實很少人意識到，在這個層級之間的差距有多大。今天我終於體會到了，昨天台灣教練面對日本隊時所經歷的感受。」這番坦率又巧妙的發言，不僅化解了慘敗的尷尬，也展現出他對比賽的豁達。

哈丁在訪問中特別強調了球隊參與經典賽的核心價值與熱情。

即便球隊陷入可能面臨落入下屆資格賽的危機，他依然感性地表示：「其實我們就是去享受比賽。你可以看到現場這些滿場的球迷，我們希望能讓全世界看到棒球。我把它當作一份禮物，接下來大家會重新整理心情，好好享受在場上的每一刻。」

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

圖片來源：翻攝自 baseballczech IG

