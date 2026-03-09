《訂閱男友》理想男友李洙赫7件事！184公分超模身材、與GD權志龍神級兄弟情 圖片來源：netflix和＠leesoohyuk

Netflix浪漫喜劇《訂閱男友》上線後討論度不斷，除了女主角 Jisoo 受到關注外，劇中由 李洙赫 飾演的「理想型男友」同樣掀起熱議。184公分的高挑身形、雕刻般的五官與低沉嗓音，加上帶點禁慾感的神秘氣質，讓他被粉絲稱為「行走費洛蒙」。其實李洙赫出道多年，從國際男模到實力派演員，一路累積不少經典角色。以下整理「李洙赫10件事」，帶你認識這位韓劇圈最迷人的冷系男神。

1. 從國際男模出道，韓國時尚圈代表人物

李洙赫其實是以模特兒身份踏入演藝圈。2006年他透過韓國設計師鄭旭俊（Jung Wook-Jun）的品牌時裝秀正式出道，之後迅速活躍於各大國際時裝週，曾為 Balenciaga、Balmain 等品牌走秀。

憑藉深邃五官與冷冽氣質，他一度被視為韓國時尚圈最具代表性的男模之一，也因此奠定了日後進軍影視圈的基礎。

圖片來源：@leesoohyuk

2. 演員之路從《樹大根深》開始

轉型成演員後，李洙赫在歷史劇《樹大根深》中飾演冷酷殺手，正式打開知名度。之後陸續出演《高校處世王》、《夜行書生》、《Born Again》等作品，逐漸累積演技與人氣。

雖然長期被視為「男二專業戶」，但他每次出場都因獨特氣質與存在感吸引觀眾目光。

圖片來源：官方

3. 《夜行書生》最帥反派吸血鬼

在 夜行書生 中，李洙赫飾演劇中的最大反派「鬼王」，是一名吸血鬼角色。邪魅氣場與冰冷眼神讓角色極具魅力，即使是反派人物，仍被觀眾封為「史上最帥吸血鬼」。2022年韓劇 還有明天 讓李洙赫人氣再度飆升，他在劇中飾演「走馬燈引渡管理組組長」，負責阻止人類自殺。一身西裝、冷峻表情與俐落動作戲，讓他被粉絲認為根本「帥到不像人類」。

圖片來源：官方

4. 184公分模特比例，被稱「行走費洛蒙」

李洙赫身高184公分，擁有模特兒般比例與雕刻感五官，再加上低沉嗓音與冷感氣質，因此在韓國娛樂圈被封為「行走費洛蒙」這種既高冷又性感的氣場，也讓他成為許多韓劇中的理想型男角色。外表冷酷的李洙赫，其實私下非常健談。曾多次與他合作的 徐仁國 就透露，李洙赫完全不像外表那樣高冷，反而非常活潑，甚至形容他是「小可愛」。

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

5. 與GD權志龍是「88Line」好友

李洙赫與 G-Dragon 同為1988年出生，因此被稱為「88Line」。兩人私下交情深厚，從出道早期就認識，經常一起吃飯或聚會。這段超過十多年的友誼也讓粉絲笑稱他們是「像情侶一樣的兄弟」。

圖片來源：@leesoohyuk

6. 曾與影后金敏喜談過戀愛

李洙赫過去最廣為人知的戀情，是與影后 金敏喜 的交往。兩人2008年相戀，當時李洙赫仍是新人模特兒。雖然戀情只維持約兩年，但李洙赫曾在訪談中表示，對方對他的成長與事業都有很大影響。

圖片來源：微博

7. 《訂閱男友》化身財閥理想型男友

2026年Netflix新劇《訂閱男友》中，李洙赫飾演財閥第三代角色，外型宛如網路漫畫男主角，與 Jisoo 展開一段虛擬戀愛故事。憑藉禁慾系魅力與溫柔演技，再次讓他成為觀眾心中的理想型男神。

圖片來源：Netflix

如果說韓劇男神有不同類型，李洙赫絕對是「冷系禁慾男神」的代表。從國際男模到演員，他用十多年時間一步步建立自己的風格，也讓觀眾看到不同面向的魅力。隨著《訂閱男友》再次掀起話題，這位低調卻魅力十足的男星，也正迎來事業的新高峰。