WBC首戰焦點！陳柏毓登板挨轟仍被看好？24歲海盜王牌「5件事」一次看
2026世界棒球經典賽火熱開打，中華隊首戰對澳洲雖以些微落後，但旅美投手陳柏毓的登場瞬間成為焦點，這位24歲匹茲堡海盜小聯盟王牌，從資格賽英雄到正賽第二任，備受期待。他剛從美國趕回宮崎集訓，調適時差後迅速進入狀態。
雖然台澳戰上場即遇小挫，球迷仍看好他後續發揮，這次講述關於他的五件事，有興趣往下看看一起來認識！
棒球世家出身，父親從反對到啟蒙教練
陳柏毓的家就像台灣棒壇傳奇縮影，父親陳炳男曾效味全龍、興農牛，母親林麗玲是前籃球手，小小年紀就浸潤在運動氛圍。起初爸媽反對他打球，怕路太苦，結果爺爺幫忙說情，父親轉身當教練，從國小華勛到國中青溪國中，他拿華南盃MVP、U-15國手，奠定火球基礎。這段經歷讓他懂得堅持，現在回想起來，他笑說：「多虧爸媽嚴格，才有今天。」
拒日校挖角，北科附工闖青棒高峰
國中畢業，日本高中砸重金挖角，免學費加補助超有誠意，但他選擇父親執教的北科附工，邊讀機械科邊練球，高二U-18亞青對美國冠軍戰救援鎖勝，高三成棒亞錦三局五K壓制對手，證明大賽心臟。這些經歷不只磨練球技，也教他平衡學業與運動，畢業後考國體大繼續深造。
125萬美元簽海盜，旅美路穩扎穩打
2020年簽匹茲堡海盜125萬美元，創台灣高中生紀錄。疫情延後出發，從低階小聯盟爬升，去年5月首闖3A五局四K贏球，球速破150公里，四縫線上飄、變速球橫移媲美大聯盟水準，海盜官網看好他衝一軍，去年2A/3A穩定，FIP亮眼，控球是最大武器。
資格賽壓南非，熱身賽備戰澳洲
2025資格賽對南非中繼三局無失分四K，只兩安，止血關鍵手，讓中華隊闖正賽，宮崎集訓，他牛棚練投狀態佳，教練考慮先發或第二任。他說：「隨時為球隊貢獻。」熱身賽前已調球路，對澳洲前一天還在找節奏，球迷期待他延續霸氣。
台澳戰觸身挨轟，自律王仍盼翻身
昨天台澳首戰，徐若熙四局零失分退場，陳柏毓接手五局上先投觸身球，七棒捕手柏金斯隨即轟右外二分砲，讓澳洲2-0領先，日本球評吉井理人直指他練投直球就偏，質疑定位，但陳柏毓賽後淡定：「開局小失誤，下來調整就好。」全場澳洲5安1轟，台灣2安苦戰，他雖短暫上場，但展現抗壓的一面。
