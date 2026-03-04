2026-03-04 18:02 女子漾／編輯周意軒
WBC經典賽全台轉播地點整理！巨幕應援、湖景觀賽到夜市看球一次看
2026年 WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic） 火熱開打，台灣球迷的熱情也全面點燃。雖然賽事主場在日本東京巨蛋，但為了讓球迷一起感受緊張又熱血的比賽氣氛，全台各縣市紛紛規劃大型戶外轉播、直播派對與應援活動。從北部巨幕直播到東部草地野餐式觀賽，不論是想和朋友一起吶喊，還是帶著家人輕鬆看球，都能找到最適合的應援地點。以下整理 2026 WBC全台各縣市轉播地點，北、中、南、東一次看懂。
北部地區：巨幕直播＋啦啦隊應援最熱血
北台灣的觀賽活動規模最大，不只巨型螢幕轉播，還有啦啦隊、主持人和應援活動，幾乎把球場氣氛搬到戶外。
1. 台北市：室內外轉播選擇最多
台北市推出多種觀賽形式，從大型戶外廣場到影院級直播都有。
SPORTsLAND直播派對
位於「2026台灣運動文化展」室內場地，採用愛爾達高畫質轉播，搭配美食與舒適觀賽環境，適合想悠閒看球的球迷。
Team Taiwan挺台灣集資應援派對
由中華職棒會長蔡其昌與藝人邰智源發起的應援活動，號召球迷一起為中華隊集氣，詳細場地資訊可關注官方社群。
美麗華影城
推出杜比影廳（Dolby Cinema）付費直播，透過頂級音效與大銀幕打造「電影院看棒球」的沉浸式體驗，還有機會拿到限量紀念小物。
ATT 4 FUN
戶外廣場設置三座大型LED螢幕，全天轉播賽事，氣氛就像城市版棒球派對。
2. 新北市：啦啦隊與主播現場帶動氣氛
新北市的戶外觀賽主打「球場感」。
新北市民廣場
由知名體育主播徐展元主持活動，3月6日開始還有Fubon Angels啦啦隊到場應援，現場氣氛預計相當熱烈。
新莊宏匯廣場
3月6日「台日大戰」將以500吋巨幕轉播，現場消費滿額可獲得應援禮包，還能參加勝負預測抽黃金活動。
3. 桃園市：三地連線大型應援
桃園市採三地同步轉播，包括市府廣場、銀河廣場與機捷A19站，並邀請樂天女孩與桃氣女孩跨界應援，打造城市級棒球派對。
4. 新竹市：夜市邊看球邊吃美食
新竹後站夜市設置大型轉播，球迷可以一邊逛夜市、一邊為中華隊加油。3月8日壓軸賽事還邀請味全龍啦啦隊「小龍女」到場助陣。
中部地區：最大螢幕與湖景觀賽
中台灣的觀賽活動結合地方特色，從超大型LED到湖景第一排，體驗各具特色。
1. 台中市：全台最大LED巨幕
台中市府廣場打造露天球場式觀賽空間，設置 1300吋LED巨型螢幕，是全台最大戶外轉播畫面。此外現場還展出MLB授權的WBC巨型紀念球，成為球迷拍照打卡熱點。
2. 彰化縣：廣場與鄉鎮同步轉播
彰化美術館前廣場將完整轉播四場賽事，和美鎮公所也同步舉辦活動，鼓勵民眾帶著在地美食一起看球。
3. 南投縣：日月潭湖景第一排
日月潭伊達邵碼頭打造「湖景第一排」觀賽區，球迷可以在湖畔一邊看球、一邊享受日月潭夜景，氣氛十分特別。
4. 雲林縣：室內外雙場地
斗六縣府大禮堂提供舒適室內轉播，而虎尾鎮則設置800吋戶外巨幕，讓球迷在戶外熱血應援。
5. 苗栗縣：山城氛圍觀賽
苗栗縣府大禮堂提供室內舒適觀賽，並贈送爆米花。南庄遊客中心則主打山城觀賽氣氛，適合旅遊順便看球。
南部地區：燈會、遊行與雙主場轉播
南台灣的活動更結合節慶與城市活動，觀賽同時也像參加嘉年華。
1. 嘉義縣：結合台灣燈會
戀人公園轉播WBC賽事，同時搭配 2026台灣燈會。3月7日還會舉辦長達900公尺的Team Taiwan夜間遊行，並邀請日本青森睡魔師表演。
2. 嘉義市：公園應援派對
中正公園轉播四場賽事，現場打卡可領取國旗紋身貼紙、應援毛巾與冷飲。
3. 台南市：溪南溪北雙主場
永華市政中心與新營綠都心同步轉播，現場有主持人與啦啦隊帶動氣氛，打造城市級應援主場。
4. 高雄市：大型場地規劃中
高雄市目前規劃大型戶外轉播，預計落腳衛武營藝術文化中心周邊。
東部地區：草地野餐式觀賽
東部地區則以輕鬆氛圍為主，主打草地野餐與市集。
1. 花蓮縣：強棒市集
遠百花蓮店戶外廣場舉辦「強棒市集」，穿棒球服飾可兌換限量小點心，現場提供野餐墊讓球迷席地觀賽。
2. 台東縣：草地嘉年華
關山鎮鯊魚公園舉辦「觀賽嘉年華」，結合美食市集與親子體驗區，在藍天草地下看棒球，氣氛相當輕鬆。