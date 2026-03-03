2026-03-03 10:19 女子漾／編輯ANDREA
演技＋美貌全在線！陸劇最有觀眾緣的女主TOP5，這一位根本國民初戀
競爭激烈的陸劇圈從來都不缺美女，但要能真正扛起收視率，讓觀眾看得入戲又賞心悅目，單靠一張漂亮臉蛋可是遠遠不夠的！這幾年觀眾的胃口越來越刁鑽，女主角不只要長在大家的「審美點」上，更需要有讓人共情的精湛演技，今天來為大家盤點近期陸劇圈中，最受歡迎、顏值與實力兼具的「神級女星」TOP5，快來看看你的最愛女星有沒有上榜吧！
1. 趙露思《許我耀眼》
一提到自帶流量的收視保證，絕對不能漏掉趙露思！過去總以甜寵劇形象示人的她，在《許我耀眼》中迎來了華麗轉身。劇中她飾演當紅女主播「許妍」，不僅整體服化道精緻度直接拉滿，那充滿氣場又深邃迷人的精緻眼妝，更是瞬間成為眾多女孩爭相研究的仿妝教科書。她將角色中帶著心機卻又堅韌、與男主角沈皓明（陳偉霆 飾）之間互相猜忌與試探的極限拉扯，演繹得淋漓盡致，成功證明了自己不僅能甜，更能完美駕馭複雜的成熟大女主。
2. 迪麗熱巴《梟起青壤》
說到內娛的神顏代表，迪麗熱巴絕對是毫無爭議的霸榜常客。在現代奇幻劇《梟起青壤》中，她飾演的女主角「聶九羅」擁有極具反差的雙重身分：表面上是氣質清冷的美女畫家，私底下卻是戰鬥力爆表的「瘋刀」。熱巴濃顏系的美貌將這種危險又迷人的氣息拿捏得死死的，每一次出招都自帶強大氣場。她不僅展現了俐落的動作戲，更把角色的率性與堅強刻畫得入木三分，把「又美又颯」發揮到了極致。
3. 白鹿《白月梵星》
白鹿近年來可以說是「爆款劇製造機」，而在仙俠劇《白月梵星》中，她再度向觀眾證明了她為什麼能穩坐流量花旦的寶座，劇中飾演少女「白爍」，古裝扮相仙氣飄飄、靈動脫俗。白鹿的「共情式演技」，無論是前期的古靈精怪，還是中後期的虐心哭戲，都能瞬間把觀眾拉進角色的情緒裡，顏值在線的同時，還能把複雜的宿命感演繹得絲絲入扣，絕對是當之無愧的古裝女神。
4. 章若楠《難哄》
喜歡看現代偶像劇的觀眾，一定會被章若楠在爆款劇《難哄》裡的表現給驚豔！改編自超高人氣同名小說，章若楠挑戰出演無數書迷心中的白月光「溫以凡」。她的長相屬於毫無攻擊性的舒服美，自帶一種清冷又溫婉的氣質，笑起來更有一種甜美俏皮的可愛少女感，完美契合了書中女主角的形象。在劇中，她將溫以凡看似冷淡實則敏感、面對感情怯懦卻又勇敢邁出步伐的細膩心思，處理得非常自然流暢，演技不僅征服了原著粉，更讓她的人氣再攀新高峰。
5. 張婧儀《藏海傳》
擁有著極具故事感「電影臉」的張婧儀，一直是95後小花中演技備受肯定的實力派。在備受矚目的權謀大劇《藏海傳》中，她的古裝造型端莊大氣，展現了與以往現偶劇截然不同的古典韻味。張婧儀的長相極具辨識度，自帶一種倔強與堅韌的氣質，這讓她在詮釋具有深度的角色時特別有說服力。她不依賴誇張的表情，而是透過眼神來傳達人物內心的波瀾，是那種越看越有味道、兼具質感與顏值的寶藏女星。
