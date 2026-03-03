2026-03-03 03:47 女子漾／編輯Wendi
杜絕戀愛腦！盤點6位大齡單身陸劇女神，秦嵐4度拒婚、范冰冰失戀後更強大！
隨著多元意識抬頭，近年來越來越多的人傾向選擇不婚不生，來追求自由與生活品質，結婚不再是人生唯一的標準答案，單身不代表孤單；成家也不一定圓滿，今天女子漾與大家盤點6位大齡單身陸劇女神的婚戀觀與情感故事，一起重新定義幸福吧！
盤點「不婚頭」陸劇女神1：秦嵐
當年24歲的秦嵐、26歲的黃曉明因合作《還珠格格3》墜入愛河，3年情滅後黃曉明轉身迎娶Angelababy，秦嵐則是在拍攝電影《南京！南京！》期間與導演陸川談戀愛，陸川曾經4度向秦嵐求婚卻被佳人婉拒，她說道：「我覺得自己沒有做好準備，我不想為了結婚而結婚，我得尊重自己內心的聲音，不希望做讓自己或讓他後悔的事情。」。
2021年秦嵐與小她10歲的高帥富男星魏大勛因共演《關於唐醫生的一切》結緣，隔年小倆口甜蜜同遊三亞被狗仔捕獲，這場甜蜜姊弟戀才正式曝光，儘管2人近年來屢傳分手，但據悉秦嵐、魏大勛已轉往更為低調的地下情。
盤點「不婚頭」陸劇女神2：江疏影
上海戲劇學院表演系出身的氣質女神江疏影，給人知性溫婉形象，她曾遠赴英國東英吉利大學攻讀傳媒經濟學系碩士，無論是家世、學識、容貌、才華都是一等一。江疏影2014年透過電視劇《旋風十一人》與胡歌相識相愛，2人是同鄉又是校友，才子佳人的戀情備受外界看好，卻僅維持8個月就告吹。
分手後的胡歌曾遺憾表示當時缺乏擔當，未曾好好地保護江疏影，江疏影則表示不想成為男方附屬品，兩人因過大壓力分手。兩人分手後未交惡，2020年江疏影憑人氣夯劇《三十而已》再度開啟演藝事業高峰，持續穩坐戲約不斷的一線女星寶座。
盤點「不婚頭」陸劇女神3：李冰冰
中國女星李冰冰出身於黑龍江省的普通貧寒家庭，出道前曾經擔任小學音樂老師，演藝初期星路不順，後期專注電影演出，2006年憑著《雲水謠》獲得華表獎和百花獎影后，2009年主演諜戰電影《風聲》一舉奪下金馬獎影后，從此奠定在演藝圈的地位。
李冰冰封后後積極參與坎城影展、奧斯卡、中美電影節…國際紅毯活動，並接連參演好萊塢電影《變形金剛4》和《巨齒鯊》，事業越發亮眼的她，直到43歲才大方公開戀情，與小她16歲的男友許文楠不顧家人反對相愛，2021年李冰冰吐露因外界流言蜚語對男方造成極大壓力，2人已經和平分手，恢單後她將重心放在事業與親情，坦言無婚生計畫。
盤點「不婚頭」陸劇女神4：俞飛鴻
從80年代活躍至今的「凍齡女神」俞飛鴻出身自北京電影學院表演系，她不僅是演員和導演，也是大學教授，在忙碌拍戲期間仍不忘抽空飛往美國進修，是中國影壇中才貌俱佳的傳奇美人。
現年55歲的俞飛鴻從未踏進婚姻，優雅風采與端莊儀態數十年如一日的她在去年受訪時表示：「我不是獨身主義者，也不是不婚主義者，我只是沒有結婚」，俞飛鴻表示婚姻只是一種生活方式，不結婚不代表不幸福，認為心靈自由最重要。
盤點「不婚頭」陸劇女神5：范冰冰
美艷霸氣的「范爺」范冰冰曾被日本網友譽為「四千年一遇的美貌」與「現代楊貴妃」，但她曾在2018年陷入雙重低谷，不僅被捲入逃稅風波導致事業全面停擺，隔年與當時愛得高調的演員男友李晨宣布分手，令外界相當驚愕。
儘管經歷無數風波，現在的范冰冰依舊以強大氣場、成熟演技活躍於海、內外頂流娛樂圈，近年來她努力維持工作與生活並重狀態，展現獨立堅強的形象，還曾向外界自信喊話：「我比甚麼都強！」。。
盤點「不婚頭」陸劇女神6：劉亦菲
近年以《玫瑰的故事》事業再度躍上頂峰的「神仙姊姊」劉亦菲，出道23年來唯一認愛過的對象是韓星宋承憲，他們在2015年因合作電影《第三種愛情》假戲真愛，宋承憲曾大方稱讚劉亦菲為「女神」，3年後因遠距離與行程繁忙分手，至今2人都維持單身狀態。
聰穎慧黠的劉亦菲感情觀與人生觀皆通透豁達，曾經說過：「最理想的愛情，就是在非常愛自己的情況下，去愛對方。你自己都沒得到過的東西，你怎麽給予？」，被網友們譽為「人間清醒」。
