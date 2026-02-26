2026-02-26 11:01 女子漾／編輯周意軒
2026《庫洛魔法使》春日粉櫻快閃店限定輕食、周邊一次看
當櫻花開滿華山的那一刻，熟悉的魔法陣彷彿再次亮起。陪伴無數人長大的《庫洛魔法使》，這個春天以「透明牌篇」為主題，打造一場只屬於粉絲的粉櫻盛宴。《庫洛魔法使 透明牌篇 春日粉櫻快閃店》將於 2026 年 2 月 26 日至 4 月 6 日，在華山1914文化創意產業園區 中7A館限定登場。從經典場景重現、春日限定餐點、角色特調飲品，到抽卡機與滿額贈，這不只是快閃店，而是一場沉浸式的魔法回歸。
1. 走進透明牌的世界，三大經典場景神還原
這次最讓人心動的，是那些曾在動畫中閃閃發光的日常片刻，終於能親自走進去。首先是「小櫻的房間」。熟悉的粉色空間與小可睡覺的抽屜細節完整重現，彷彿下一秒小櫻就會轉身對你微笑。接著是「小櫻與小狼的水族館」，以靜謐藍色光影打造兩人專屬的溫柔回憶。還有「友枝中學花園穿廊」，小櫻、小狼與知世討論魔法與日常的地方，如今成為最適合放慢腳步拍照的春日角落。
現場更設置可走入的「透明牌裝置」，直接站進卡牌畫面裡，拍出屬於自己的透明牌瞬間。穿上粉色或白色系春裝，搭配卡牌框，畫面美到像官方宣傳圖。
2. 復活節主題繪圖曝光，春日限定夢幻場景
這次快閃店特別展出復活節主題全新繪圖。角色們換上節日服裝，以柔和色彩描繪春天氣息。粉嫩調性加上童話般的構圖，完全就是粉絲必拍區。對透明牌篇有情感的人，看到這一區真的會不自覺嘴角上揚。
3. 春日限定甜點登場，櫻花系下午茶太犯規
春天怎麼能少了甜點。這次限定餐點從造型到口味都圍繞櫻花與午後時光設計。粉櫻緞帶櫻花果凍奶酪杯，以淡粉櫻花果凍搭配濃郁奶酪，盛裝在愛心造型容器中，光是外觀就足以讓人失守。櫻之日和三色糰子結合日式甜醬油與黑糖黃豆粉，雙重風味層次滿滿。櫻色夢語馬卡龍用柔和櫻花色系呈現，櫻之午後小可頌三入則以草莓巧克力、濃抹茶與烤糖起司打造春日午後的療癒組合。
消費奶酪或糰子隨機贈送角色小卡一張，消費馬卡龍或可頌則贈送兩張。全系列共9款，大頭照風格加上鐳射質感，根本是為收藏控設計。
4. 六款角色特調飲品，顏色就是角色個性
角色飲品一向是粉絲最期待的亮點，這次一口氣推出六款。小櫻草莓奶綠甜而不膩，呼應她的可愛與率性。知世紫蘇綠國寶茶優雅清新。小狼奇異果蘇打清爽直率。桃矢可可牛奶溫暖厚實。小可布丁風味奶昔甜度爆表。月白桃可爾必思則在溫柔與冷冽之間取得完美平衡。
凡購買任一飲品，即可隨機獲得特典杯墊一張，共15款。水彩畫風呈現角色筆觸與柔和色彩，收藏價值極高。
5. 抽卡機全面升級，隱藏版夜色小櫻等你遇見
這次推出全新角色小卡抽卡機，全系列16款設計，結合春季氛圍與透明牌篇世界觀，並加入復活節繪圖。卡面全面升級為閃亮材質，隨光線流動呈現細緻光澤。最讓人心動的是隱藏版「夜色小櫻」。深色基調搭配燙金細節，低調卻極具張力。沒有標示在卡款列表中，只能透過實際抽取才會遇見。這種不確定感，就是收藏的浪漫。
6. 限定周邊全面公開，從徽章到壓克力都想帶回家
周邊商品同樣火力全開。愛心造型盲抽徽章共10款，可轉動摩天輪壓克力立牌、小可卡套、四款A4橫式資料夾搭配不同戰鬥服設計，還有銀箔材質郵票造型明信片。服飾部分推出透紗刺繡T恤與短版T恤，以及多款摺疊購物袋，兼具日常實穿與收藏意義。對粉絲來說，這一區真的會失去理智。
7. 滿額贈與加購禮升級，透明牌質感爆棚
消費滿999元可加價129元購青蛙裝小可大紙袋，背在肩上回頭率極高。
滿額贈更是本次重點。單筆滿999元贈票卡夾一個，滿1399元贈壓克力透明牌一個，滿1599元可同時獲得兩項，滿1899元還能多拿一個透明牌並可指定款式。所有贈品數量有限，送完為止。
壓克力透明牌共五款，結合小櫻經典服裝與透明牌輪廓設計，光線照射下層次感十足。票卡夾則推出兩款設計，一款以小櫻服裝為主視覺，一款為甜點主題款，粉嫩可愛。
8. 小可見面會＋生日留言牆，春天最溫柔的互動
最讓人期待的，是限定三天的小可見面會。2月28日、3月21日與4月4日，每天14:00與16:00各一場。當日消費滿500元即可兌換號碼牌與小可合照，還能獲得專屬拍立得。每場限額20名，想參加真的要早到。現場也設置櫻花樹留言牆，寫下給小櫻的祝福並上傳至指定Facebook活動貼文，就有機會抽中限定好禮。拍照打卡並tag @fanfans_tw 還能獲得魔法陣透明鐳射貼紙，細節滿滿，儀式感拉到最高。
《庫洛魔法使 透明牌篇 春日粉櫻快閃店》活動資訊
活動期間：2026年2月26日－2026年4月6日
營業時間：11:00－19:00（最後排隊入場時間18:00）
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
主辦單位：FANFANS 粉粉