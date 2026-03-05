2026-03-05 04:19 女子漾／編輯Wendi
秀智情挑美男寵妾們！盤點《女皇的後宮們》5大後宮男妃，年初再爆池昌旭驚喜加盟！
宮鬥劇中的皇帝為了綿延子嗣，擁有後宮佳麗三千，但大家是否有想過性別反轉會帶來什麼樣的衝擊呢？全新漫改劇《女皇的後宮們》正在籌備中，「國民初戀」秀智確定出演女皇「拉蒂爾」一角，該角一口氣納入5名後宮男寵，顛覆刻板性別印象的精采故事未演先轟動，今天就跟著女子漾趕快來看看吧！
《女皇的後宮們》全球發燒
全新漫改劇《女皇的後宮們》（하렘의 남자들）改編自網路作家Alphatart創作Naver同名小說，講述塔利姆帝國女皇「拉蒂爾」（Latil）為了鞏固皇位而收納後宮男寵的故事，累積下載量突破2140萬次。電視劇由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《Sweet Home》系列導演李應福執導，《戀人》編劇黃真英執筆，力邀「國民初戀」秀智出演女主角。
「國民初戀」秀智化身霸氣女皇
《女皇的後宮們》女主角「拉蒂爾」（秀智 飾）是塔利姆帝國國王與王后獨生女、唯一一位皇位女性繼承人，她的初戀情人「海伊辛斯」（Hyacinth）為了名利與權力，變心迎娶他國女子，狠狠地背叛「拉蒂爾」，讓徹底心碎的她，心中埋下仇恨的種子。
女皇「拉蒂爾」建立後宮制度
當「拉蒂爾」同父異母的太子哥哥因涉及叛亂退位、將皇位傳給她之際，「拉蒂爾」正式登基成為帝國女皇，她在上位後立即宣布納入5名後宮男寵，霸氣喊話：「以往的皇帝至少會有5名妃嬪，平均15位。如今我當了女皇，至少也要納入5名男寵。宰相之子？大師之子？只要我喜歡，就把他們帶進後宮。我最愛的那個，就立為皇后。」，空前絕後的言行舉止震驚世人。
6大男神精彩加盟
《女皇的後宮們》5位後宮男寵邀請到《夜行書生》李洙赫、《單身即地獄2》Dex（金珍映）、《D.P：逃兵追緝令》申承浩、《TRY：我們成為奇蹟》金湍、《清潭國際高等學校》柳政厚出演，但製作公司內部對具體角色內容保密到家，至今尚未公佈細部資訊。今年初再度傳出《歡迎回到三達里》池昌旭即將特別演出《女皇的後宮們》，據傳他的戲份頗多、存在感強烈，消息一出令全球粉絲們非常期待呢！
