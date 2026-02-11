2026-02-11 14:23 女子漾／編輯ANDREA
《單身即地獄5》完結！金高恩被三男告白大反轉，「人氣逆襲」4 大關鍵曝光
Netflix韓綜《單身即地獄5》在2月10日正式迎來最終集，熱度一路從開播延燒到完結，除了升級版曖昧攻勢、情感試探尺度再向前一步，本季參賽者之間的關係網更是充滿反轉，而在所有話題中心中，女嘉賓金高恩憑藉外型、互動與節奏掌控逐漸累積人氣，成為觀眾熱議的焦點人物。
完結後，各大論壇與外媒不約而同重新整理她與不同男生的化學反應，並分析主持人如何詮釋她的行為細節，以下便從四個角度，解析金高恩如何成為第五季的人氣擔當。
1. 與禹聖閔（Sung-min）： 從深入聊天建立穩定認同感
金高恩與禹聖閔的互動屬於節目中較少「快節奏曖昧」的一對，但觀眾與討論區都指出兩人在聊天上表現出更多的深入理解。在一次回程後的地獄島生活中，兩人曾在對話中聊到很晚，也讓不少 Dcard 觀眾認為「聊得很深入且契合」是她願意與對方持續互動的原因。
這種成熟且緩和的互動方式，與節目中其他較火花四射或策略性曖昧的場景相比，更像是以「真誠溝通」贏得觀眾好感的一種方式。主持團隊在對話後也多以肯定口吻帶過這樣的互動，強調「兩個人之間溝通品質」的重要性。
2. 與珆乾：曖昧興趣與觀眾反應的轉折
金高恩是少數在與新加入的男生珆乾（Jo-yeong） 互動中顯露出明顯好感的參賽者之一。根據韓國媒體報導，當新角色進入時，珆乾在第一輪互動中「選擇了金高恩」作為 Paradise 宣言對象。這原本形成了一個小高潮。
然而觀眾與節目評論普遍指出，珆乾後續的行為與表達並未如第一次互動時那般自然真誠，導致 金高恩最終並未在最終選擇中站在他那一邊。觀眾在社群上評論指出，珆乾過度自信甚至略顯自大，這種表現反而令金高恩的好感逐漸冷卻。
主持陣容在片段中也不時針對「曖昧的熱度會不會隨著自負下降」這樣的情緒變化做出幽默或觀察式吐槽，形成現場的第二層對話。
3. 與申玹宇（Hyun-woo） ：積極情緒與張力的角色定位
另一名對金高恩表示興趣的男生是申玹宇（Hyun-woo）。與禹聖閔不同的是，他更明確地向她表達情感。根據劇透與新聞整理，這形成了三角關係的一部分。
但觀眾與網友在社群討論中提到，申玹宇的表達帶有較重的「情緒張力」，有時偏向積極甚至略顯迫切的追求方式，這讓部分觀眾認為他和金高恩之間的能量有些不一致，尤其對比金高恩與禹聖閔的安定交流感。
節目主持群則偶有點評這種情緒張力，藉以提出「不同人的表達方式是否真的能讓對方感到舒服」這類議題，為觀眾帶來更深層的節目解讀。
4. 主持人對金高恩的整體呈現與觀眾反饋
本季主持陣容包括 洪真慶、李多熙、曺圭賢、韓海與金珍映（DEX） 全員回歸，他們在節目中的貫穿評價與吐槽也形成了觀眾理解角度的重要一環。
