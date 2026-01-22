2026-01-22 16:19 女子漾／編輯ANDREA
不只車銀優！韓國5大明星逃稅名單曝，李炳憲、金泰希都上榜
車銀優近日爆出涉嫌逃稅200億韓元，創下韓國演藝圈罕見高額追稅紀錄，引發粉絲震驚。 這起風波源自國稅廳對其母親設立公司的稅務調查，經紀公司Fantagio已出面澄清，強調案件尚未定案。
逃稅風波過程
車銀優去年上半年接受首爾地方國稅廳高強度稅務調查，起因是其母親崔某成立的A法人（一家大眾文化藝術企劃公司），與經紀公司Fantagio簽訂演藝活動支援勞務合約，將車銀優的收入分配給Fantagio、A公司及本人。 國稅廳認定A公司註冊地址在江華島，缺乏實體辦公場所，也未提供Fantagio以外的實際服務，視為「紙上公司」或空殼公司，用來規避稅負。 調查傳喚崔某和車銀優後，國稅廳認為A公司收益最終回流車銀優，因此通知追繳超過200億韓元（約台幣5億元）的個人所得稅，包含罰款。
由於車銀優去年7月入伍，國稅廳應其要求延後發送通知書，等兵役結束後再處理。 Fantagio去年8月也遭追繳82億韓元增值稅，因涉嫌處理A公司的虛假稅務發票，已提出異議但未改結果。 車銀優方已申請「課稅前適法性審查」，強調A公司合法登記、非空殼，並持續配合調查。
逃稅原因剖析
韓國個人綜合所得稅最高達45%，而法人稅約20%，稅率差距逾20個百分點，讓許多巨星透過設立個人工作室或家族公司分散收入，適用較低稅率。 車銀優案即屬此類「一人企劃公司」模式，常見於近年稅務爭議，國稅廳近年針對84位公眾人物展開非定期調查，鎖定此類操作。 業界人士指出，A公司雖有進口車和經費，但無獨立服務證明，導致被判定不實。
經紀公司最新回應
Fantagio22日發聲明，指核心爭點是「母親設立法人是否實質課稅對象」，屬法律解釋問題，非確認逃稅，將依法說明並配合調查。 公司轉述車銀優立場：「持續誠實履行納稅義務。」目前案件待審查結果，車銀優預計明年1月退伍後，可能親自處理。
其他涉逃稅韓星案例 韓國國稅廳近年嚴打名人稅務，類似風波頻傳，以下列5位知名案例：
李炳憲案例
李炳憲2017年成立Project B公司，全股份屬其所有，2018年買楊坪洞10樓建築，2021年賣出賺100億韓元利潤，國稅廳懷疑用公司名義節稅，避免個人45%稅率，2022年追討1億韓元。 經紀公司澄清是會計誤報，如私人請客和捐款計算錯，已補稅否認逃稅。
權相佑案例
權相佑2020年以公司名義買5輛超跑豪車，全供本人及家人使用，國稅廳認定逃稅，追繳10億韓元，他繳稅後全數賣車，經紀公司稱會計失誤，非故意。 此案與李炳憲同批調查，凸顯豪華資產稅務漏洞。
金泰希案例
金泰希姐姐2009年設LUA娛樂，她待10年後離開，公司改Lua Asset仍用其公寓地址，疑空殼避稅，2021年國稅廳調查，追上億韓元，她速補稅。 經紀公司StoryJCompany解釋是解約時廣告費申報時間錯，非逃稅，已全繳。
李敏鎬案例
李敏鎬姐姐李允貞設MYM娛樂，旗下僅他一人，2020年遭首爾國稅廳特別調查，追數億韓元。公司喊會計失誤，專家質疑一人公司模式，屬84人調查名單，已補稅但爭議未消。
柳演錫案例
柳演錫2025年遭高強度稅務查，初追70億韓元（台幣1.6億），破李荷妮60億紀錄。 經紀公司申辯「重複課稅」，獲認可減至30億，已全繳，強調稅法解釋分歧，非逃稅，形象稍恢復。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower