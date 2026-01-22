2026-01-22 15:39 女子漾／編輯ANDREA
「才29歲…」人氣模特柯柯病逝！弟弟沉痛一句話逼哭網友
29 歲的模特兒柯柯（Chloe）今晨傳出離世消息，震撼整個娛樂與時尚圈，這位以高冷美貌和真實風格圈粉的 IG 人氣部落客，過去一年勇敢對抗罕見癌症「血管惡性肉瘤」，即使化療掉髮也曾以光頭造型笑著鼓勵粉絲，然而原本一度好轉的病情，卻在最近急速惡化，終究在 1 月 22 日早晨劃下生命句點。
病魔纏身歷程
柯柯原本在2021年因視力模糊就醫，檢查發現腦內長有直徑10公分的腫瘤，診斷為良性骨纖維發育不良，她接受開顱手術後順利康復，花了三年才讓生活回歸正軌。 不料去年1月6日，她突感胸口悶痛、喘不過氣送急診，醫師原懷疑主動脈剝離或心肌梗塞，進一步檢查卻發現胸腔有6x8公分腫瘤壓迫心臟，確診為罕見的血管惡性肉瘤，這類癌症發生在心臟部位極為少見，預後極差。
她隨即展開手術切除腫瘤並接受化療，過程中勇敢在社群分享近況，即使化療導致光頭，仍自信拍下美照，坦言「不崩潰的是假的」，但仍樂觀表示要正面面對。 近期她曾傳捷報，顯示頭部、心臟、肺部等癌細胞縮小，讓親友一度鬆口氣，沒想到病況急轉直下，於2026年1月22日上午6:53安詳離世，弟弟瀚翔在她的IG發文證實噩耗：「姊姊沒有病痛安詳離開了。」
血管惡性肉瘤解析
血管惡性肉瘤（Angiosarcoma）是一種源自血管內皮細胞的罕見惡性腫瘤，全身發生率僅佔軟組織肉瘤的1-2%，心臟部位更僅約占心臟腫瘤的37%，多見於中高齡男性，年輕女性如柯柯罹患極罕見。 早期症狀不明顯，常以胸痛、呼吸困難或心臟衰竭表現，腫瘤生長迅速、易轉移，預後不佳，五年存活率低於20%。柯柯的腫瘤壓迫心臟導致急診，凸顯其侵襲性強，即使手術與化療結合，復發率仍高。
醫界指出，這類癌症成因不明，可能與輻射、化學物質或遺傳相關，柯柯先前腦瘤雖良性，但連續重病讓人感慨命運無常，她曾呼籲大家定期健檢，早發現早治療。
自信美貌圈粉無數
柯柯本名柯蘿依，水瓶座的她天生愛美，從2005年起經營美妝部落格，擁有近十年美妝職場經驗，曾任一線品牌彩妝師，並赴日進修課程。 她火辣身材、高冷冶豔外貌搭配時髦穿搭，在IG吸引逾2萬粉絲追蹤，常分享窈窕曲線、彩妝心得與烘焙生活，IG帳號成為潮流指標。
早期她闖蕩美妝比賽，屢獲佳績：2005年網路高絲雪肌精公主第一名、2006年SOFINA360度流光美人入圍決賽、2007年SKINFOOD創意美妝票選第二名及資生堂大專盃初賽第一等，奠定專業形象。 婚後生女並領養三貓，她轉型媽媽部落客，分享育兒穿搭，獲2021-2022社群金點賞美妝時尚影響力金獎，入選VOGUE Beauty美人會、FashionGuide top100等，圈粉關鍵在於真實自信，即使病中仍展現美麗不減。
圈內好友緬懷
消息傳出，演藝圈友人紛紛哀悼，張立東、溫妮等發文：「勇敢又美麗的天使，一路好走。」粉絲留言湧入：「下輩子健健康康的，這次真的不痛了。」
