2026-01-21 18:29 女子漾／編輯ANDREA
唐綺陽獻聲放話搶金曲、金馬！邵雨薇《啵me》一人分飾兩鬼轟動全場
愛情靈異國片《啵me之我的青春住了鬼》20 日舉辦首映記者會，卡司陣容從邵雨薇、初孟軒、亮哲到「真禪師」熊仁謙，再加上主題曲演唱者唐綺陽，讓現場氣氛超級歡樂。
邵雨薇挑戰「兩鬼對打」累到落淚 一句「關你屁事」成全場名場面
邵雨薇這次挑戰一人分飾「正邪兩鬼」，更有高強度對打戲，她笑說四天吊鋼絲拍到像在闖關，體力、心理壓力爆棚，收工差點落淚，她自招片中那句爆氣台詞「關你屁事」其實也是她的日常，「不知道怎麼辦我就會大叫，這次叫到燒聲！」 她還分享多年前在山上開車迷路的靈異體驗，被禪師熊仁謙現場點破「妳遇到山神了」，讓全場瞬間安靜，但也解釋他當時沒有想太多，比較相信他是好的可能幫我擋掉什麼事情。
唐綺陽驚喜開金嗓：「各拿一座金曲、金馬就好！」
主題曲〈等不到的等〉由唐綺陽演唱，歌聲一曝光不少人驚呼：「原來是唐老師！」 她笑說自己音域偏江湖味，但這次是細膩的情感戲，「唱到痛苦死了」。 雖然曾因嗓子猶豫是否接下，但看到陳建騏、葛大為的黃金組合就立刻答應，還在台上立願：「金曲獎、金馬獎各拿一座就好，我不貪心！」還分享吃雞排可以潤喉嚨唱歌更好聽，令全場大笑不已！
亮哲片場吞5顆漢堡變傳奇 新生代演員被邵雨薇魅力震懾
亮哲拍與鄭人碩對戲時，臨時被加一袋漢堡作道具，沒想到因為鏡位需求連嗑 5 顆，成為劇組傳說。 初孟軒則為戲苦讀《王寶釧》戲曲、練到台語文言文都能流暢演繹。他也害羞表示，失戀醉戲全靠邵雨薇在旁鼓舞，「她真的很暖」。 顏廷儒自爆第一天跟女神對戲緊張到卡關，害拍攝時間拉超長，他還羞愧道歉；陳昱廷則心疼表示：「她一人打兩個真的太硬，我們都被鬼妝嚇到！」
「真禪師」熊仁謙 iPad 施法引爆話題：聲音確實有力量
片中另一亮點是 YouTube 40 萬訂閱的熊仁謙本色演出禪師，甚至透過 iPad「遠距施法」。他笑說此行為「不能當示範」，但也坦承聲音、咒語確實能在宗教中產生力量。
靈感來自台語經典《薛平貴與王寶釧》 首映再推「青春孟婆醬」便當
監製蔡意欽透露，電影創意取材自波蜜創辦人陳澄三製作的台語電影《薛平貴與王寶釧》，把「等待與承諾」化為一段青春跨生死寓言，讓戲曲與現代愛情完美交會。 電影也與「瑞哥雞肉飯」聯名推出「青春孟婆醬」雞肉飯，首映限定開賣。
《啵me之我的青春住了鬼》將於 1 月 23 日全台上映。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower