《凶宅專賣店》范少勳遭鬼攻擊！新春6大台劇盤點，《百萬人推理》鄭伊健首演台劇！
2026開春嶄新台劇接連熱播，近期引爆話題的Disney+懸疑劇集《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆、郝芳葳聯手打造，融合恐怖靈異與人性驚悚，同時網羅金鐘視帝李銘順、金馬獎最佳新演員范少勳及陳姸霏，深受大批劇迷喜愛，上線後強勢登上收視冠軍！同期還有哪些精彩台劇呢？大家快一起來盤點吧！
新春台劇盤點1：《何百芮的地獄戀曲》
《何百芮的地獄戀曲》故事承接前作《何百芮的地獄毒白》，同樣改編自人氣網紅「宅女小紅」真實人生故事，女主角何百芮（郭書瑤 飾）本季從失業、失戀中的人生雙重低谷中走出來，轉往甜點店工作，她與陷入失戀的暖男店長羅人傑（姚淳耀 飾）在職場上互虧、鬥嘴、合作拯救店面的過程中，發展出曖昧情愫與戀愛火花。
《何百芮的地獄戀曲》｜正式預告｜MyVideo 2026.01.04起首播線上看
新春台劇盤點2：《人生只租不賣》
由黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎共同主演的職人輕喜劇《人生只租不賣》是首部以 「租賃管理師」職業為核心的台語劇，劇情描繪一群房屋租賃管理師與房東、房客之間的各種歡樂日常和荒誕情境，以喜劇方式呈現租屋生活、人際關係與居住議題，透過劇中角色與故事來反思「家」與「生活」意義。
《人生只租不賣》 7分鐘精彩片花搶先看！｜2026台語台療癒系職人輕喜劇｜黃河、陳姸霏、王真琳、林予晞、謝章穎主演
新春台劇盤點3：《凶宅專賣店》
Disney+懸疑靈異劇集《凶宅專賣店》融合恐怖、劇情與人性元素，劇情圍繞著專門買賣凶宅的神祕房仲公司「義勝房屋」，中年店長李銘順與施名帥、范少勳、江怡蓉3名房仲不僅只單純處理房產交易，同時也在每次進屋後直接面對亡靈與生者的執念、悲傷與遺憾。
開創台劇全新類型《凶宅專賣店》| 正式預告 | Disney+ 敬請期待
新春台劇盤點4：《那些你不知道的我》
懸疑奇幻青春情感影集《那些你不知道的我》講述當紅偶像Lucy（邱偲琹 飾演）遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲的事件，雷嘉汭、姜典在劇中飾演2位AI公司實習生，被迫與吳念軒演出的刑警合作，逐步揭露表面下深藏的秘密與內心真實；傅孟柏飾演則扮演極具神祕色彩的角色；項婕如在劇中以女學生形象出現，他們在劇中的聲音和行為都暗示著全劇的關鍵設定。
懸疑奇幻青春情感影集《那些你不知道的我》終極預告｜1.30起 LINE TV 及 MyVideo 首播
新春台劇盤點5：《百萬人推理》
Netflix推理偵查影集《百萬人推理》以網紅世代相關的懸疑殺人案為主軸，百萬粉絲網紅「魏炎」（蔡凡熙 飾）因在警局外開槍抗議而與資深警察「陳家任」（鄭伊健 飾）爆發衝突，「陳家任」遭網友們紛紛肉搜，還被同樣為百萬網紅的林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）直播公審。警方偵查過程中發現，這並非單一事件，而是一系列針對網紅的連環命案，還與神秘匿名網紅「巴巴女巫」預言息息相關，引起科偵隊女警「李欣屏」（李霈瑜 飾）關注。
《百萬人推理》| 正式預告 | Netflix
新春台劇盤點6：《動物園》
暖心浪漫職人劇《動物園》是台灣首部以動物園保育員工作為主題影集，主角「朱欣葵」（邵雨薇 飾）原本是廣告公司創意總監，但在事業遇到瓶頸之後，意外成為高雄壽山動物園的實習保育員。「朱欣葵」面對截然不同的工作環境與性情迥異的小夥伴們，必須學習動物照護技能，並與性格嚴謹的資深保育員 (王柏傑 飾)共同合作，2人又會擦出什麼樣的火花呢？
職人浪漫台劇《動物園》| 正式預告 | Disney+ 敬請期待