2026-01-19 12:38 女子漾／編輯ANDREA
《臥底洪小姐》朴信惠超強反差看不膩！5 部人生代表作回顧
由朴信惠所演出的《臥底洪小姐》這部韓劇以1990年代末韓國金融圈為背景，講述35歲菁英證券監督官洪金寶利用童顏優勢，偽裝成20歲菜鳥新進職員洪薔薇，潛入韓民證券追查非法資金流向的職場諜報故事。
劇中朴信惠不僅要應付影印跑腿等基層瑣事，還得躲避前戀人高福熙的懷疑，過程中爆發辦公室喜劇與懸疑反轉，感覺就像把老靈魂塞進年輕身體的尷尬日常，超有代入感。
洪金寶本是冷靜一絲不苟的「汝矣島女巫」，因內部告發人強明輝意外身亡，調查被迫中斷，她只好化身洪薔薇進入危機管理本部，尋找帳冊背後的「예삐」真兇。
劇情穿插宿舍室友糾紛、社內權鬥與舊情復燃，高庚杓飾演的CEO帶來甜中帶辣的互動，朴信惠的反差演技讓這些場面特別出彩，不會落入刻板臥底套路。
5 部人生代表作回顧
朴信惠從童星出道，演藝生涯一路伴隨韓劇迷成長。她的戲路跨越青春校園、醫療、奇幻到職場諜戰，每一次轉型都能刷新觀眾對她的印象。
盤點五部朴信惠熱門劇，再看一次還是好看到不行呀！
1.《繼承者們》（2013）
最高收視 25.6%，亞洲劇迷必看經典
這部幾乎是朴信惠的「國民代表作」，也是許多海外粉絲入坑她的起點。
與李敏鎬演繹的經典「貧富戀」灰姑娘套路雖老梗，但兩人的化學反應太強，校園浪漫橋段也成為當年最夯話題。
2.《Doctors》（2016）
最高收視 21.3%，從霸氣到溫柔的成長曲線
朴信惠在劇中呈現「不良少女 → 華麗逆襲成神經外科醫師」的漂亮轉變。
她和金來沅的 CP 感熱度爆棚，尤其醫院拉扯、爭執與互相支撐的情感線，讓觀眾感受到她更成熟、內斂的一面。
3.《原來是美男》（2009）
國際爆紅，青春偶像劇最高峰之一
假扮成雙胞胎哥哥加入男子樂團的奇幻青春設定，讓朴信惠演活了可愛、迷糊又有點倔強的「假小子」。
劇中與張根碩、李洪基、鄭容和的四角關係討論度爆棚，她的靈動演技也讓角色格外討喜。
4.《皮諾丘》（2014–2015）
高人氣，輕鬆又能催淚的記者成長故事
與李鐘碩搭檔飾演新人記者，劇情結合社會議題、新聞倫理與療癒系戀愛。
朴信惠在劇中既能搞笑、又能在情感線爆發淚點，證明她在輕鬆喜劇與情感劇之間都能切換自如。
5.《來自地獄的法官》（2024）
收視 13.1%，「黑化」突破形象的新篇章
這部是朴信惠近年最戲劇性的一次轉型，不再是乖巧或善良的女主角，而是帶有野心、心機甚至灰色地帶的角色。
劇中她的眼神、語氣和節奏都完全不同於以往，讓觀眾直呼「這也是朴信惠？」也讓粉絲劇迷們再次看見她的好演技！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower