2026-01-21 07:14 女子漾／編輯Wendi
《黑白大廚2》美女主廚挨批！金銀姬因「不會化妝」遭5萬條負評攻擊，挺過家暴、網路霸凌更堅韌！
Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚 2》美女主廚金銀姬因在節目中展現高超廚藝，成為人氣焦點，但她近日透露自己因為「不會化妝」遭受5萬條負評攻擊，過往也曾經被父親砸菸灰缸導致濺血，然而這些打擊並沒有令她一蹶不振，反而還能更加自信勇敢地面對挫折呢！
《黑白大廚2》金銀姬才貌兼備
《黑白大廚2》白湯匙高顏值主廚金銀姬以亮麗外型、專業廚藝引發矚目，她擅長現代韓式Fine Dining料理，目前和同為主廚的丈夫尹大賢在韓國經營Soul Dining和Egg & Flower 2間餐廳，並曾獲米其林一星評鑑。金銀姬的徒弟是黑湯匙新生代正妹廚師「小猛獸」，她倆曾在《黑白大廚2》節目中進行師徒對決，最終金銀姬擊敗小猛獸，但2人之間的堅定情誼絲毫不受影響。
金銀姬因「不會化妝」飽受負評攻擊
近日金銀姬在IG發布照片，配文寫道：「因為不會化妝，收到5萬條負評，我很難過，所以就請專業化妝師幫我。」。照片中的金銀姬正在接受化妝師的協助，時間點似乎是在《黑白大廚2》慶功宴前夕所拍攝。女性廚師在烹飪過程中，不免因廚房高溫流汗、出油或卡粉，進而導致脫妝，金銀姬也因為這點備受毒舌網友攻擊。
褪去廚師服展現亮麗姿態
《黑白大廚2》美女主廚金銀姬從廚藝到外貌都備受矚目，特別是與善財法師的合作和對決，持續引發外界高度關注，但在「厭女」現象嚴重的韓國，金銀姬「不夠精緻完美的妝容」竟成為酸民們抨擊的目標。完妝後的金銀姬以容光煥發的姿態出席公開活動，她不但沒有被酸民的惡評影響，反而以自信專業面貌優雅從容地現身，展現出溫柔且堅韌的女性力量。
走過低潮更加堅韌
近日金銀姬接受YouTube頻道「Striker Chet」訪問，外界才知道儘管她目前事業看似成功，但金銀姬也曾經歷人生低潮。金銀姬的爺爺是畫家、姐姐是雕塑家，她在父親建議下選擇陶藝專業，卻對烹飪更有天賦，年輕時的金銀姬想轉換職業跑道卻遭到父親極力反對，甚至曾被父親丟出的煙灰缸碎片擊中流血，她存夠246,870韓元（大約5,310元台幣）零用錢後決定離家出走，買了3條紫菜包飯，分好幾天慢慢吃完，一路堅持料理夢才走到今天。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower