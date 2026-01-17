2026-01-17 07:08 女子漾／編輯Wendi
《黑白大廚2》勞動模範生！林盛根登上劉在錫節目，自信發聲：「不後悔被淘汰！」超圈粉！
Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚 2》白湯匙主廚林盛根近期因節目熱播人氣再度飆升，近日他到「綜藝大神」劉在錫節目《You Quiz on the Block》作客，被問到自己連2周登上非電視劇類話題榜冠軍的感想，他幽默地說：「我打敗了我一直很尊敬的劉在錫」，惹得現場笑聲不斷！
「韓食醬料之神」林盛根料理經驗逾40年
號稱「精通5萬種醬料秘方」的58歲資深主廚林盛根，以40年料理經驗聞名，他早在16歲入行，19歲就成為獨當一面的專業主廚，曾經獲得《韓食大捷3》冠軍，以深厚傳統韓食功底和親民可愛形象著稱，近期則在Netflix《黑白大廚2》中表現出色而受到關注。
林盛根自爆《黑白大廚2》參賽趣事
林盛根在劉在錫《You Quiz on the Block》節目中自爆：「剛接到《黑白大廚》第2季邀請的時候，我就說不參加，但製作組一直來找我，還故意逗我說『是不是因為你沒本事？』。《韓食大捷》任務難度是《黑白大廚2》的3倍，所以參加《黑白》時我一點也不緊張。」。
林盛根幽默發言逗笑劉在錫
林盛根笑稱：「我當時想，只要我稍微展現一下自己的實力，大家就會喜歡上我」，他還補充說道：「我對電視節目製作略知一二」，逗得劉在錫哈哈大笑。林盛根在《黑白大廚2》無限料理天國180分鐘任務裡以快節奏接連端出5道傳統朝鮮宮廷料理：炮雞、雞胸肉松子醬冷盤、曉鐘羹、牛橫膈膜水嵾冷盤以及大蒜排骨佐開城涼拌菜，就連評審白種元也忍不住露出笑容。
林盛根因《黑白大廚2》瘋狂漲粉
林盛根向來在韓國媽媽圈中擁有極高人氣，近期憑著Netflix《黑白大廚2》人氣大漲，他笑稱自己已經到了「外出都害怕」的程度，打趣說道：「以前都是60、70歲的姐姐們喜歡我，但現在年齡範圍明顯縮小到2、30歲到45歲的年輕男性。」。
林盛根自信發聲：「不後悔被淘汰！」
在《黑白大廚》第2季當中，林盛根雖然未能奪下冠軍，但他大膽自信的風格、勤勞積極的作風深受大批觀眾們喜愛，最終他在前7強止步，卻表示：「我不後悔被淘汰！我唯一的遺憾是沒能再多介紹2道菜，將韓國料理介紹給全世界！」，只能說林盛根老當益壯的勵志形象實在是非常令人敬佩呢！
林盛根超懂做節目：攝影師都會拍我特寫XD_《劉QUIZ ON THE BLOCK》第327集_friDay影音韓綜線上看
