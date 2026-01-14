2026-01-14 21:06 女子漾／編輯ANDREA
禾浩辰求婚後拼婚禮進度！宋芸樺放話「紅包會包大一點」
迎接 2026 農曆新年，Longchamp 把品牌經典奔馬化作一座充滿童趣的城市樂園。「LONGCHAMP 搖搖馬樂園」自 1 月 15 日至 2 月 1 日，於 台北101 精品店前方廣場登場，以新春限定快閃裝置，將節慶祝福、玩心與時尚感一次到位。
這次企劃以奔馬意象為核心，將象徵自由與前行的品牌精神，轉化為輕快明亮的互動空間。紅色主調呼應年節氛圍，童話感裝置與搖搖馬元素，讓人一走近就放慢腳步，也為繁忙城市留下一塊可被記住的節日風景。
活動揭幕當日，宋芸樺與禾浩辰聯袂現身，成為現場最受矚目的亮點，宋芸樺 以 2026 春夏系列造型亮相，和服風格短身外套搭配層次分明的馬德拉斯格紋印花，下身以勃根地酒紅流蘇裙收尾，整體線條俐落卻不失節慶感。她手上的馬年限定 Le Roseau 包款，以奔馬圖騰束帶、金色竹節釦與蝴蝶結細節點綴，低調呼應新春主題，也成為造型焦點。
禾浩辰 則選擇 Le Pliage Cocooning 系列針織上衣，開心果綠色調營造輕鬆春日氣息，搭配丹寧長褲展現自然不費力的風格。他手提 Le Smart 大容量托特包，並掛上奔馬造型毛絨鑰匙圈，為整體造型增添玩味細節，也巧妙呼應馬年意象。
作為 Longchamp 的靈魂符碼，奔馬圖騰在本次馬年限定系列中再次被重新詮釋。品牌以經典 Le Roseau 系列為基礎，讓金色奔馬馳騁於象徵喜氣的新年紅色背景上，將祝福、守護與行動力濃縮成節慶語言。同步推出的小皮件與配件，則以更輕巧的方式承載祝福寓意，成為日常可隨身攜帶的幸運符。
除了時尚亮點，快閃期間也加入互動體驗。民眾可透過刮刮卡獲得搖搖馬體驗幣，走進裝置區拍攝四連拍，留下帶點童心的節日紀念；週末限定的搖搖馬造型華夫餅餐車，則為整個廣場增添一抹甜味，也讓新春氣氛更完整。
活動現場話題也延伸到生活層面。近期求婚成功的禾浩辰分享，正密集籌備婚禮，希望上半年完成，並傾向庭院式、輕鬆自在的形式。宋芸樺笑說看到求婚影片十分感動，更直接放話紅包會包大一點，還自告奮勇想在婚禮現場當 DJ、跳舞助興，讓現場笑聲不斷。
