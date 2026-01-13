2026-01-13 16:14 女子漾／編輯ANDREA
約會前忘噴香水？北捷這台黑色機器被封「約會急救神器」，居然只要30元？
台北捷運站最近冒出一台黑色小機器，讓不少人眼睛一亮，尤其是趕著去約會的單身族，居然每次只要投30元，就能噴上國際大牌香水，像是Dior、Jo Malone或LE LABO，網友直呼這發明太神了，簡直是臨時約會的救急神器。
怎麼發現這台機器
Threads社群平台有網友在東門站付費區內發現這台香水販賣機，拍下照片po文說「好適合約會前臨時抱佛腳」。他提到機器一次30元，噴量超多，貼文馬上被轉發，引來上百留言討論。
其他通勤客也紛紛回報類似目擊，從台北車站到國父紀念館站，到處都有人分享使用心得，原來這是台北捷運公司跟騰益移動科技合作，從2026年1月9日開始試營運，首波就擺了5台在熱門大站。
哪些站有、怎麼用
機器位置都選在人潮多的交會站，方便大家補香。
台北車站在18號店舖前方靠近M3出口，中正紀念堂站出口6通道對面，東門站往4、5號出口付費區內，民權西路站往1號出口方向，國父紀念館站往2號出口通道。 使用超簡單，先掃碼註冊會員，挑選螢幕上的9款香水，然後用LINE Pay、Apple Pay或信用卡付20到30元，按銀色鈕就噴出來了。業者保證香水從正規代理商進貨，品質跟專櫃一樣，不用擔心假貨。
網友的反應如何？
留言區簡直笑翻，有人說「站在旁邊等別人投幣，就能免費蹭香，30元噴超多欸」，還有人打趣「機器旁等約會對象，順便吸滿香味無價」。不少人讚「發明這的是天才吧，才30元不用進百貨被櫃姐盯著試聞，太讚了，花錢省尷尬」。 不過也有冷靜聲音指出，單次噴0.1ml其實比買瓶裝貴3倍，公共區味道混雜可能讓敏感鼻過敏。
全新交通運輸趨勢與生活結合
北捷近年愛玩車站空間活化，從鑽戒販賣機到蛋糕機，現在加香水機，生活機能越來越全。對上班族或約會族來說，這種銅板價奢華體驗正中下懷，尤其捷運站本來就是台北人每天必經之地。 業者說未來會看反饋擴大，網友也期待更多口味。無論如何，這台機器已經成為話題焦點，讓捷運不只趕車，還能趕香。
