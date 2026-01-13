2026-01-13 06:05 女子漾／編輯Wendi
惡女閨蜜大膽出擊！韓韶禧、全鐘瑞話題新片《末路雙嬌》7大亮點！
Netflix《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司，重磅打造年度犯罪電影鉅獻《末路雙嬌》，網羅韓韶禧、全鐘瑞、金新綠、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆…群星同台飆戲，令觀眾們相當期待！今天就跟著女子漾一起來掌握《末路雙嬌》精彩亮點吧！
《末路雙嬌》亮點1：韓韶禧展現雙面魅力
「咬筆蓋女神」韓韶禧在話題新片《末路雙嬌》扮演美艷動人的都會女郎「美善」，她白天是充滿氣質的花店老闆，夜晚則變身為聲色場所的王牌花魁，「美善」原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙粉碎理想。
《末路雙嬌》亮點2：全鐘瑞攜韓韶禧鋌而走險
南韓影后全鐘瑞在《末路雙嬌》所演出的聰穎女子「道敬」。是「美善」同居閨蜜，2人之間情感猶如家人般親密。當「美善」走投無路時，「道敬」與她一起制定計畫，試圖從「賭王」（金聖喆 飾）那裡竊取非法所得，希望以此改變人生，卻雙雙被捲入無法回頭的危險漩渦。
《末路雙嬌》亮點3：惡女教母金信祿暗藏心機
南韓實力派演員金信祿在《末路雙嬌》扮演韓韶禧、全鐘瑞乾媽「家英」，她放下過往榮耀，表面上過著平凡生活，但私下暗藏心機謀算。金信祿與鄭英珠在片中有一場狹路相逢的驚險動作戲，不僅將劇情張力拉到最高點，也令打鬥場面錦上添花。
《末路雙嬌》亮點4：金聖喆挑戰演出終極大反派
金聖喆在《末路雙嬌》飾演終極大反派賭王，與YooA飾演一對夫妻，他對這次合作大感驚艷，說道：「雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻。因為我和YooA只拍一場戲，那天也是第一次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』真的非常破格。」。
《末路雙嬌》亮點5：YooA打破女神偶像形象爆粗口
南韓女團OH MY GIRL成員YooA，在《末路雙嬌》扮演金聖喆妻子「荷京」，她也因此打破女神形象爆粗口說髒話。YooA自曝特別練習方法：「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口。因為我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」。
《末路雙嬌》亮點6：鄭英珠剃光頭殺氣上陣
鄭英珠在《末路雙嬌》飾演金聖喆左右手「黃牛」，她在片中剃光頭、身穿皮衣，一現身就展現十足氣場，鄭英珠受訪時透露：「我從一開始就抱著『黃牛的心態』進入現場，完全化身角色，結果被金信祿用煙灰缸砸中，但那是一種令人愉快的暴力感受。那是我人生第一次有這種經驗，而我本來就很喜歡金信祿的眼神，拍攝時盯著她的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」。
《末路雙嬌》亮點7：強烈視聽饗宴震撼來襲
《末路雙嬌》配樂由K-pop「嘻哈才子」GRAY擔任音樂總監，華莎、金完宣、DeVita、Hoody、安信愛…人氣女歌手們參與演唱，呈現出獨特潮流風格，幕後配唱陣容堅強，為電影增添強烈視聽饗宴，讓這部犯罪題材電影音樂別具特色。
130【末路雙嬌】台灣官方前導預告｜【D.P.：逃兵追緝令】製作公司傾力打造，韓韶禧 X 全鐘瑞兩大頂流女神首度雙主演！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower