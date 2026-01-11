2026-01-11 22:03 女子漾／編輯周意軒
CORTIS 來台吃什麼？台灣成員趙雨凡親帶路 公館、師大夜市「同款美食」全曝光
怪物新人男團 CORTIS 一來台就沒在客氣，直接開啟「台灣胃」模式。由台灣成員 趙雨凡（James）、金主訓、Martin、嚴成玹、安乾鎬組成的 5 人男團，出道後憑〈go〉、〈Fashion〉迅速累積高人氣，近日趙雨凡更化身「在地導遊」，親自帶著成員們走訪他從小熟悉的 公館商圈、師大夜市，把最道地的台灣美食一次吃好吃滿。
公館金雞園：港點老店直接點滿一桌
CORTIS 此行最被粉絲鎖定的，就是公館老字號 金雞園。有粉絲現場捕捉到成員們的完整點餐清單，發現幾乎全是台灣人熟到不行的經典菜色，被笑稱「真的很懂吃」。
當天點了蝦仁燒賣、蟹黃湯包、炸排骨、炸雞腿、蒲燒鯛魚、油豆腐湯、雞球粥、蝦仁餛飩、牛肉湯，最後還外帶小籠湯包，從港點到台式熱食一應俱全。粉絲也忍不住推測，這一桌極有可能就是趙雨凡的「私藏名單」。
得正珍奶全糖正常冰 粉絲直接投降
除了吃正餐，手搖飲當然不能缺席。CORTIS 一行人到公館的 得正 點飲料時，5 位成員竟然全員選擇「全糖、正常冰珍珠奶茶」，完全不修邊幅的台灣式點法，讓粉絲笑翻。
社群上立刻出現大量留言調侃，「這同款我真的無法」、「太甜了這次先不跟」、「這是寶寶口味嗎？」但也有粉絲力挺表示，敢全糖正常冰才是真正融入台灣。
師大夜市：滷味＋柳橙檸檬一條龍
晚上行程轉戰 師大夜市，CORTIS 被目擊現身在地人熟門熟路的 大台北滷味，再搭配夜市人氣飲品 柳橙檸檬，而且一樣是全糖版本。這套夜市組合幾乎是學生時期的回憶殺，也再次印證這趟美食路線真的「很趙雨凡」。
粉絲朝聖清單曝光 公館、師大正式列入巡禮路線
隨著 CORTIS 行程曝光，不少粉絲已經開始整理「同款踩點地圖」，公館與師大商圈也被封為近期追星必訪路線。從金雞園、得正，到師大夜市滷味與飲料，全都是高人氣、零踩雷的台灣在地選擇。
不只吃美食，趙雨凡帶成員回到溜冰場圓夢
除了吃，這趟行程還有一幕讓粉絲直接破防。CORTIS 也被目擊現身 中和國民運動中心溜冰場，而這裡正是趙雨凡從小練冰球的地方。他過去曾在社群分享，希望有一天能帶成員來溜冰，如今真的在家鄉實現。
當天 5 位成員穿上溜冰鞋，在場內跳起〈go〉的招牌舞步，畫面曝光後，不少粉絲直呼「要哭了」、「他真的把團員帶進自己的人生」。