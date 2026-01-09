【梁曉珺提告蔡依林事件懶人包】指控《PLEASURE》演唱會涉宗教？最新情況如何一次看

天后蔡依林近期巡迴演唱會《PLEASURE》話題不斷，卻意外從舞台美學延燒成法律爭議。一名網路創作者以「邪教象徵」為由，質疑演唱會內容帶有宗教色彩，相關影片在抖音、小紅書等平台快速擴散，引發高度討論，隨後該帳號被起底，正是曾參加《超級星光大道》第5季的歌手 梁曉珺。

面對被指控涉及不實言論與錯誤導向，蔡依林方面並未選擇沉默，而是正式提告，成為她出道多年來少見的法律行動，梁曉珺則拍片反擊，甚至引用中國宗教相關法規，質疑演唱會合法性，卻隨即遭官方審核文件打臉。

圖片來源：梁曉珺 FB

事件發生從何而起？

事情的起點發生在蔡依林近期巡迴演唱會《PLEASURE》的相關話題上。這場演唱會在台北大巨蛋落幕後原本順利，接著準備前往中國北京等城市繼續巡演。

然而，就在話題熱度上升之際，一名網路創作者在社群平台（如抖音、小紅書等）發表影片，指控蔡依林演唱會內容帶有 「邪教象徵」 或宗教色彩，暗示演唱會並非純粹娛樂活動，這些言論瞬間引起大量迴響與爭議，也讓輿論焦點從音樂變成「文化與宗教」的敏感議題。

這位網紅使用的帳號是「斯理亞」，後來被網友認出就是曾參加過選秀節目《超級星光大道》第5季的歌手梁曉珺。

圖片來源：梁曉珺 FB

蔡依林提告：從不實言論到法律行動

面對這樣的指控，蔡依林的團隊與合作方並未選擇沉默。在評估內容可能涉及 誹謗、不實資訊散布 等法律責任後，主辦單位決定 依法對梁曉珺提出訴訟。這是蔡依林出道多年以來首次採取如此正式的法律手段應對網路攻擊。

提告主要理由包括：

1.指控內容屬 不實資訊，可能損害蔡依林的名譽。

2.影響演唱會市場與商業利益。

3.錯誤導向可能帶來廣泛負面後果。

梁曉珺反擊：搬法規反酸，卻被官方打臉

面對被點名提告的消息，梁曉珺立即拍片回應。不只否認惡意攻擊，甚至引用中國的 宗教相關法規，暗示蔡依林不能在公共場館辦演唱會，並稱此演出可能屬於「宗教活動」，不受官方允許舉辦。

圖片來源：梁曉珺 FB

她引用的法條重點是：宗教活動應在合法登記的宗教場所內，不可在大型公共場館進行。但此一論點很快被證實並不適用於演唱會審核體系。

更尷尬的是，北京市文化和旅遊局等官方通過的審核文件顯示，蔡依林 《PLEASURE》世界巡迴演唱會北京站已正式獲准進行，並非梁曉珺片中所稱的「宗教活動」。官方文件公開後，立刻打臉這段反擊影片。

圖片來源：梁曉珺 FB

這一連串反應也讓部分網友戲稱「搬法規反而把自己弄得更糟糕」。不少人指出，法律條文使用必須非常謹慎，尤其涉及演藝活動與宗教規範時更是如此。

最新狀況：演唱會審核正式通過、案件進入司法程序

目前的最新狀態包括：

1.蔡依林演唱會已獲中國官方正式批文，北京鳥巢等場次合法合規，排除梁曉珺原先的質疑。

2.梁曉珺的影片回應已被官方公文打臉，引起網路熱議與嘲諷。

3.蔡依林方面的提告正在進入司法流程，具體何時開庭、會如何判決尚未公開。外界會持續關注進一步發展。