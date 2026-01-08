2026-01-08 15:49 女子漾／編輯ANDREA
2026「一集就入坑」陸劇5大盤點：《驕陽似我》持續霸榜、《人之初》越看越入迷
追劇清單永遠不缺，但能讓人第一集就直接續播到凌晨的，才是真正留得住觀眾的作品，2026 年陸劇開年表現亮眼，從懸疑、刑偵到都市愛情、仙俠甜寵，各類型都有「一開場就抓住人」的代表作浮上檯面，特別是持續霸榜的《驕陽似我》，以及越看越讓人上癮的《人之初》，不只討論度居高不下，也成功帶動追劇熱潮。
這次整理出 2026「一集就入坑」陸劇 5 大盤點，有興趣就一起來看看
1.《人之初》
陸劇《人之初》是一部結合犯罪懸疑、家庭倫理與人性探討的現實題材作品，故事從一起看似單純的意外事件展開，卻逐步牽引出一段橫跨多年、涉及身世與權力的隱秘真相。
劇情開端，一起突如其來的事故，讓塵封多年的線索重新浮出水面，一具被發現的白骨成為破局關鍵。隨著調查深入，案件不僅指向過往未解的命案，也牽動多個家庭之間錯綜複雜的關係網。表面上是刑事調查，實際卻是一場關於「出身」、「選擇」與「人性底線」的追問。
主線圍繞角色的成長背景與原生家庭展開，每個人物看似站在不同立場，卻都背負著各自無法言說的秘密。隨著真相一層層被揭開，角色之間的信任、背叛與情感拉扯也逐漸浮上檯面，讓案件不再只是「誰是兇手」，而是「人是如何被命運推向那一步」。
《人之初》在敘事上採用多線並進與時間交錯的方式，透過現在與過去的對照，拼湊出事件全貌。
2.《剝繭》
刑偵劇最怕「演員很帥但劇情很空」，《剝繭》反過來做：男主因車禍失去摯愛，追查真相的私人動機，讓每個案件不只是破案KPI，而是一步步逼近他自己不願面對的真相，第一集就把「情感缺口」和「職業推進」綁在一起，讓你願意入坑點非常明確：像是知道兇手，也想知道他能不能走出那場失去，是一部值得細細品味的劇。
3.《驕陽似我》
都市愛情劇要第一集就留人，通常得靠「甜」或「狗血」，《驕陽似我》選擇用更耐看的方式：把女主從校園到職場的成長，和兩段關係的錯過、誤會、再相遇拉出層次，會發現不只是CP有多搭，而是讓人想一路看她怎麼把人生站穩，這種劇情往往都受人喜愛，也最容易讓人停不下來。
4.《逍遙》
新年想追仙俠劇相關，可以來看看《逍遙》！第一集就把女主角譚松韻誤入萬妖谷的失控感做出來，搭配萬妖之王的強氣設定，天然就有對撞張力；再加上「怪案」與神祕對手的鉤子，等於愛情、冒險、懸念三條線同時上，也可以看看譚松韻的角色多可愛，相信他的粉絲一定會喜歡。
5.《玉茗茶骨》
《玉茗茶骨》表面是「失憶＋同住＋曖昧拉扯」的甜寵公式，但第一集就先把「縣令屢破奇案」與「舊案牽扯」丟出來，讓劇情不會枯燥乏味，再加上茶業與家族線，等於把宅鬥、探案、愛情放在同一個盤子裡端上桌，會讓你忍不住想那個真相到底是什麼，也引發劇迷們的討論度。
