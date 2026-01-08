《黑白大廚2》EP1～12分集劇情懶人包：胡蘿蔔地獄逼出極限！侯德竹、料理怪物誰能勝出？

圖片來源：NETFLIX、NETFLIX KR IG

自 Netflix 熱播料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》推出第二季後，話題持續發燒。延續首季「黑湯匙對決白湯匙」的經典設定，這一季的賽制更精采、更殘酷。從首播至今，節目不僅比料理，更融入了選手人生故事、文化符碼與料理哲學，讓觀眾每週追得欲罷不能。

------以下有雷------



賽制與分集走向概覽

這季比賽依舊由兩位重量級評審掌舵：韓國料理大亨 白種元 和米其林三星主廚 安成宰。冠軍可獲得高達 3 億韓元獎金 的誘惑，讓選手們在每一回合毫不保留。

第二季賽制從大量人數篩選開始：先是黑湯匙選拔賽，80 位黑湯匙需展現拿手好菜，而白湯匙優勢則是直接出戰以經驗與技術領先。第一回合就讓不少實力派黑湯匙濃縮成精銳，隨後進行 一對一黑白大戰，雙方廚師以指定主題料理直攻對決；再到團隊戰與混合賽制，以更大範圍考驗團隊協作與創意發揮，到了第八集，進入 敗部復活戰（盒子之戰），兩名曾被淘汰的黑湯匙選手「料理怪物」和「釀酒的尹酒母」奇蹟復活，為整季劇情增添了戲劇張力

分集關鍵戰役與亮點

每一回合的主題設定都抓住觀眾目光：

黑湯匙選拔賽（Ep1–3）

這階段是最具衝擊力的一波濾網，不少名廚直接面臨淘汰壓力，像是曾被看好的米其林一星主廚金度潤就不幸落敗，展示出黑白對決的殘酷。

黑白大戰（Ep3–4）

一對一配置讓節目節奏緊湊，整體料理以韓式經典食材結合創新手法最吸睛，也讓觀眾更熟悉選手的技術與個性。

團體大賽與混合戰（Ep4–8）

這些回合突顯戰術與合作的重要性，那些能在壓力下保持冷靜的隊伍往往勝率較高。「白湯匙」陣營的老將展現深厚控場功力，而黑湯匙的逆襲瞬間同樣精彩。

敗部復活與最後衝刺（Ep9）

在節目進入中後期時，「料理怪物」與「釀酒的尹酒母」都成功抓住第二次機會，證明這季的不確定性比第一季更強，每位晉級者都有自己的看點。

EP10：7強最後一席「懸念式收尾」孫鍾元 vs「料理怪物」的生死對決

第10集的重點很明確：最後一張TOP7門票。節目安排白湯匙的孫鍾元，對上黑湯匙的「料理怪物」進行1對1 PK，來決定誰能搭上7強末班車；但最狠的是第10集結尾刻意停在結果揭曉前，把觀眾留在「看得到終點但不讓你過線」的焦躁裡。

同時，第9集一段後台訪談畫面被眼尖觀眾抓到：料理怪物名牌疑似出現本名「李河成（音譯 이하성）」；由於節目既定規則下，黑湯匙通常在更後段（甚至決賽）才會揭露本名，這個小破綻也引爆「是否提前劇透」的爭議。

EP11：7強正式集結＋半決賽上半場「無限料理天堂」開局

第11集一開始就把EP10的懸念解掉：多家韓媒整理指出，料理怪物在1對1「死鬥戰」擊敗孫鍾元，成功擠進TOP7。

而TOP7名單也在此段落後完整確立，包含：白湯匙：侯德竹（후덕죽）、善財法師（선재스님）、林盛根（임성근）、鄭鎬泳（정호영）、崔強祿（최강록）

黑湯匙：釀酒的尹酒母（술 빚는 윤주모）、料理怪物（요리괴물)

接著半決賽第1關登場「無限料理天堂」：節目端出超過500種食材的「無限 pantry」，給選手180分鐘自由挑戰、反覆出菜衝最高分；規則很殘酷：時間到那刻，最高分者直接拿到決賽門票。

EP12：決賽第一張門票出爐，崔強祿直通決賽；「胡蘿蔔」地獄把人逼瘋

第12集把「無限料理」的爽與痛一次做成對照組：

1）無限料理天堂：崔強祿拿下最高分，率先直通決賽

News1（Daum轉載）與韓媒報導一致指出，「無限料理天堂」最終由崔強祿奪下最高分，成為第一位決賽確定入選者；他也被描述用一道料理一路衝刺、把全場節奏拉到最高張力。

2）無限料理地獄：主食材「胡蘿蔔」限定，30分鐘一輪，淘汰到剩最後一人

接著節目翻面進入「無限料理地獄」：剩下6位選手要用同一主食材——胡蘿蔔，每輪限時30分鐘不停做、不停比、一路淘汰到只剩1人，那個人才能成為第二位決賽入選者。

本季最吸睛的參賽者

這季的選手陣容堪稱史上最強，不只料理背景豐富，也有不少故事性人物：

1.孫鍾元（白湯匙）：不只是廚藝精湛，更以溫暖的領導力與風度受到觀眾喜愛。

2.侯德竹（白湯匙）：韓國中餐界傳奇，擁有台灣背景，帶來文化融合料理感受。

3.崔康祿、鄭鎬泳、善財法師：白湯匙中的強將，各自展現不同技術風格。料理怪物、釀酒的尹酒母：黑湯匙代表，復活後更成為話題焦點，讓人期待他們能否走到最後。

誰能拼決賽？目前戰況與猜想

《黑白大廚2》第 12 集的局勢其實已經相當明朗，但真正的勝負，反而變得更難預測。

目前唯一確定挺進決賽的選手，是在「無限料理天堂」中拿下最高分的 崔強祿。他能在 180 分鐘高壓、無限出菜的規則下穩定控場，顯示的不只是技術，而是完整的料理節奏與判斷力。這一勝，讓他成為全季第一位鎖定決賽席次的人選，也被不少觀眾視為「最像冠軍模板」的存在。第 12 集尾聲，節目把焦點停在「無限料理地獄」的最終對決，后德竹與料理怪物。兩人一路撐過胡蘿蔔主題的連環淘汰，體力、創意與心理素質都被逼到極限，能走到最後，本身就已經證明實力。

侯德竹主廚代表的是白湯匙體系中，經驗與穩定度的極致。他的料理不走浮誇路線，但幾乎沒有失誤，擅長在評審口味與比賽規則之間找到安全又精準的平衡點。若他進決賽，會形成「技巧派對技巧派」的經典決戰結構。

而料理怪物則是這一季最具戲劇性的存在。從黑湯匙一路逆襲、復活、再殺進 7 強，甚至在節目畫面中提前露出本名，都讓他成為話題核心。如果他成功擠進決賽，將會是「黑湯匙對白湯匙」的終極對撞，也最符合節目《料理階級大戰》的核心命題。

因此，從節目敘事角度來看，料理怪物進決賽的戲劇張力無疑更強；但從比賽邏輯與評審偏好來看，后德竹的穩定度與完成度，依然具備極高勝算，但最後結果如何，還是要依據1月13日最終集才會揭曉，也讓粉絲們、劇迷們更加期待不已。