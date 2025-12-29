一天辦兩場婚禮？賀歲國片《雙囍》碰撞港台囍宴文化 劉冠廷陷「一日兩婚」崩潰修羅場。圖／水花電影提供

台灣賀歲電影再添話題新作。由《孤味》億萬票房導演許承傑執導的全新電影《雙囍》（Double Happiness），將於 2026 年 2 月 17 日（農曆大年初一） 全台上映。近日正式預告曝光後，因荒謬又寫實的婚禮設定，加上實力派卡司集結，在社群掀起高度討論，被視為 2026 年春節檔最受期待的國片之一。

本片以「一日兩婚」為核心情境，包裝成高密度節奏的家庭喜劇，卻直指原生家庭與婚姻中的現實拉扯。

以下整理目前已公開的 6 大必看重點，進影院前先預習一下吧！

《雙囍》看點 1：荒謬又寫實的「一日兩婚」設定

《雙囍》故事靈感來自導演對婚禮現場的長期觀察。新郎高庭生的父母早已離婚、互不往來，卻都堅持要替兒子主辦婚禮，甚至各自找算命師算到 同一天、同一個良辰吉時。為避免父母正面衝突，新人被迫在同一家飯店、同一時間，舉辦兩場婚禮，展開一場近乎不可能完成的極限任務。

《雙囍》看點 2： 劉冠廷 化身「年度最慘新郎」

劉冠廷在片中飾演夾在離異父母之間的兒子，高壓狀態下情緒全面潰堤。預告中他在廁所崩潰大喊「沒一場婚禮是屬於我們的」，成為不少觀眾最有共鳴的一幕，也被網友形容是「結婚恐懼實錄」。他如何在混亂中硬撐到底，是電影最大情緒張力所在。

《雙囍》看點 3：金像獎 影后余香凝 跨海演出

女主角由香港金像獎影后余香凝飾演，角色設定為冷靜理性的準新娘。她在面對台灣傳統家庭的混亂場面時，既是局外人、又不得不成為協調者，與劉冠廷形成強烈性格對比，也讓電影增添台港文化差異的觀察視角。

《雙囍》看點 4： 楊貴媚 、庹宗華同台飆戲

飾演新郎父母的楊貴媚與庹宗華，是台灣影視圈公認的戲骨組合。兩人將詮釋一對早已離婚、卻仍以情緒與權力彼此角力的父母角色，從爭奪主導權到情緒勒索，既真實又辛辣，是本片笑點與現實感的關鍵來源。

《雙囍》看點 5：田啟文助陣 港味幽默加分

女方父親由香港資深演員田啟文飾演，性格相對隨和，與台灣家庭的高張力形成對比，也替整部電影注入不同節奏的喜劇能量。他的出現讓故事不只停留在單一家庭視角，而是拉開更寬廣的婚姻文化對照。

《雙囍》看點 6： 9m88 蔡凡熙 化身「婚禮救火隊」

片中婚顧與伴郎分別由9m88與蔡凡熙飾演，兩人負責在一團混亂中協助新人補破網、圓謊與救場，成為推動節奏的重要角色，也為電影注入年輕世代的幽默與活力。

《雙囍》看點 7：《孤味》導演再談家庭傷痕

延續《孤味》對家庭關係的細膩書寫，導演許承傑在《雙囍》中以喜劇形式切入，卻仍聚焦離婚家庭對孩子造成的長期影響。笑點背後，是對婚姻、親子關係與自我選擇的深層提問，預期將走向「笑中帶淚」的情感收束。

《雙囍》以高概念喜劇包裝現實議題，集結台港實力派卡司，並選擇在春節檔期上映，鎖定闔家觀影族群。

