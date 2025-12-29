2025 全球百大美女榜揭曉！BLACKPINK Rosé 奪冠，周子瑜、葉舒華與「AI 女神」李珠珢入榜。圖／Pharita Weverse、instagram @roses_are_rosie、TVREPORT、only-01o

美國娛樂評論媒體 TC Candler 於 12 月 28 日透過官方 YouTube 與社群平台，公布年度指標性榜單「2025 年全球百大最美麗臉龐（The 100 Most Beautiful Faces of 2025）」，同時也揭曉「全球百大最英俊臉龐」名單。榜單一出，立刻在全球娛樂圈與社群平台掀起熱烈討論。

圖／編輯許智捷製表

今年「全球百大最美麗臉龐」的冠軍，由韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 Rosé 拿下，成為 2025 年最受矚目的臉孔之一。

Rosé 登頂 2025 百大最美臉孔！K-pop 女星氣勢依舊強勁

圖／翻攝自YouTube

在今年的榜單中，Rosé 一舉奪下冠軍寶座，成為 2025 年度「全球最美臉孔」第一名。她不僅以音樂實力活躍於國際舞台，也憑藉清冷氣質與時尚表現力，長年受到歐美時尚圈與媒體關注。

圖／instagram @roses_are_rosie

排名第 2 名的是美國演員 Sydney Sweeney（席德妮・史威尼），以多部影集作品累積人氣；第 3 名則由韓國新生代女團 BABYMONSTER 的泰籍成員 Pharita 拿下，顯示新世代 K-pop 偶像正在快速累積國際能見度。

圖／Pharita Weverse

台灣之光再上榜！ 周子瑜 第 20 名、 葉舒華 第 71 名

圖／翻攝自YouTube

台灣藝人方面，榜單同樣傳來好消息！TWICE 台灣成員周子瑜以第 20 名 的成績再度登榜！

圖／TVREPORT

周子瑜多年來穩定出現在 TC Candler 名單中，曾於 2019 年奪下榜首，被外界視為最具代表性的「台灣臉孔」之一。

圖／翻攝自YouTube

另一位來自在韓發展的台灣女星，(G)I-DLE 成員葉舒華（Shuhua），今年則排名第 71 名。她以獨具辨識度的東方五官與舞台魅力，成功在競爭激烈的全球榜單中占有一席之地。

圖／only-01o

啦啦隊也登上國際榜單！「AI 女神」李珠珢首度入選

圖／翻攝自YouTube

今年榜單中另一個引發台灣球迷關注的亮點，是中職富邦悍將 Fubon Angels 的韓籍啦啦隊成員李珠珢（Lee Ju-eun）。她首度入榜即排名第 97 名，也成為少數登上 TC Candler 百大美女榜的啦啦隊代表。

圖／instagram@my._.chuuu

李珠珢因外型精緻、表情近乎完美，被球迷暱稱為「AI 女神」，並因應援舞蹈在台灣社群平台爆紅。TC Candler 在介紹影片中甚至選用她在新莊球場應援的畫面，讓不少台灣網友直呼驚喜，也讓啦啦隊文化首次在全球娛樂榜單中被更多人看見。

K-pop 勢力持續強勢！多組女團成員名列前段

圖／圖／翻攝自YouTube

從整體榜單來看，K-pop 依舊是最大亮點之一。除了 Rosé 奪冠外，BLACKPINK 其他成員 Jisoo、Lisa、Jennie 也全數入榜；新生代女團如 aespa 的 Karina（第 8 名）、IVE 的張員瑛（第 26 名） 同樣排名亮眼，顯示韓流在全球審美與娛樂市場中的主導地位仍持續擴張。

圖／翻攝自YouTube

TC Candler 是什麼？榜單如何產生

TC Candler 的百大臉孔榜單並非單純的人氣投票，而是綜合 全球提名、長期觀察與編輯評選，考量審美完整度、氣質、原創性、舞台魅力與國際影響力等多項指標，每年從數十萬名候選人中選出最終 100 人。



對粉絲而言，這份榜單不只是顏值排名，也被視為全球娛樂趨勢與文化影響力的年度縮影。