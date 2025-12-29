最肥是它一吃都是油！火鍋料熱量排行榜公開！營養師推薦1吃法健康又安心

文章來源：轉自 高敏敏營養師 提供

每到天氣轉涼，火鍋幾乎自動升級成全民療癒系料理，朋友聚會、下班後續攤、甚至一個人獨享，火鍋永遠有理由出現，而說到火鍋，真正讓人上癮的，往往不是肉有多高級、湯底多浮誇，而是那一盤盤的火鍋料！

油條一定要丟進鍋裡吸湯？貢丸不來幾顆總覺得少一味？米血、百頁、魚包蛋，這些火鍋配角，對很多人來說幾乎是靈魂存在，但也正是這些靈魂角色，默默在熱量表上留下驚人的紀錄。

根據營養師高敏敏的解說，從營養角度來看，火鍋料幾乎可以說是「最容易被低估的熱量來源」，一根油條就接近150大卡，炸豆皮、百頁豆腐、花枝漿也都在百卡上下，平均只要吃兩到三顆，熱量就輕鬆破百。更現實的是，這些東西我們很少真的只吃「一份」。火鍋滾著、聊天聊著，不知不覺就夾了好幾輪。

熱量其實還只是第一層問題。真正需要注意的，是火鍋料多半屬於高度加工食品。為了讓口感更彈、更香、更有存在感，製作過程中常加入大量鈉、油脂與澱粉，首先是鈉含量偏高，加工火鍋料多半已經調味完成，再加上湯底本身的鹹度，整鍋吃下來，很容易超過一天建議的鈉攝取量。

再來是脂肪品質的問題，為了製造滑順或濃郁口感，有些火鍋料會使用飽和脂肪或氫化油，長期攝取容易影響血脂與心血管健康，短期看不出來，但如果火鍋是你的冬季日常，這件事就不能忽視，長期吃下來都會讓徒增脂肪。

還有一個常被忽略的關鍵，是澱粉比例過高，許多魚漿類火鍋料，實際上澱粉含量遠高於蛋白質，營養密度低、飽足感差，吃完不只容易再加點，對身體也沒有太多實質營養貢獻。

對於腸胃或皮膚較敏感的人，加工火鍋料中的色素、防腐劑、黏稠劑，也可能成為不適的誘因，有些人吃完火鍋容易腸胃脹、皮膚癢，原因未必出在辣度，而是這些看不見的添加物。

那想吃火鍋料應該怎麼吃比較健康呢？

例如，炸豆皮可以偶爾換成新鮮豆皮，少了油炸程序，油脂與熱量差異就很明顯；蟹味棒如果能換成真蟹肉或其他原型海鮮，澱粉與添加物自然減少；米血本身就是澱粉來源，當天的主食份量就可以同步減少，避免澱粉重複疊加；蛋餃與其吃加工餡料，不如直接放顆新鮮雞蛋，營養密度更高，也更安心。

1.炸豆皮 → 新鮮豆皮改成未油炸版本 可大幅降低油脂與熱量

2.蟹味棒 → 真蟹肉避免澱粉與添加物攝取 補充真正優質蛋白質更安心

3.米血糕 → 適當與澱粉替換米血本身屬澱粉來源 適量與飯麵替換 避免重複攝取造成熱量累積

4.蛋餃 → 新鮮雞蛋減少加工餡料與油脂 營養密度更高 也更乾淨簡單

另外一個很實際的小技巧，是選擇清湯煮食材，當火鍋料在重口味湯底裡翻滾，油脂與鈉都會再次吸附回食材本身；清湯不只讓味道更單純，也能降低整體負擔。

