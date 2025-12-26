動漫迷暴動！「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」台北開展，5大必看亮點一次掌握 圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

時隔三年，《咒術迴戰》再度以官方授權展覽形式回歸台北。日本掀起巨大轟動的「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」，27 日起於台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整聚焦《劇場版 咒術迴戰 0》所描繪的「友誼」與「純愛」核心情感，從動畫幕後製作到沉浸式場景重現，一次集結粉絲最想看的所有關鍵畫面。

五大沉浸式必看亮點，重溫《咒術迴戰》的感動與震撼

1. MAPPA 幕後製作全面解密，原畫手稿一次看到過癮

《咒術迴戰》能成為近年動畫巔峰代表，關鍵正是製作公司 MAPPA 的細節控實力。本次展覽首度在台公開大量《劇場版 咒術迴戰 0》原畫、分鏡手稿與角色設定稿，讓觀眾近距離感受角色動作、情緒張力是如何被一筆一畫堆疊而成。

同場更實體化呈現多款經典咒物與咒具，包含乙骨憂太的武士刀與定情戒指、禪院真希與伏黑甚爾使用過的特級咒具「游雲」、狗卷棘的喉嚨藥水與擴音器、熊貓的手套等，宛如直接走進動畫世界。

2. 百鬼夜行名場面重現，乙骨憂太對決夏油傑震撼升級

展覽最具臨場感的核心區域，莫過於以巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗。觀眾將置身於夏油傑發動百鬼夜行的關鍵夜晚，上千咒靈壓境的視覺張力全面包圍感官。

乙骨憂太解放祈本里香、對決夏油傑極之番「旋渦」的最終戰，也透過光影與音效完整重現，搭配夏油傑袈裟、咒靈球與 1:1 等身大看板，讓人彷彿親歷那場信念與命運交錯的對決。

3. 青春與遺憾交織，《懷玉‧玉折》篇加碼登場

除了劇場版內容，展覽也特別加碼動畫第 2 季《懷玉‧玉折》篇，帶領粉絲回到五條悟與夏油傑仍是摯友的高專時代。制服、設定稿與未公開資料同步展出，重現那段「回不去的青春」。

現場也能看到動畫第 1、2 期的重要物件，包含七海建人的刀、封印五條悟的獄門疆，以及多張珍貴手稿，讓熟悉劇情的粉絲更能補齊情感拼圖。

4. 全場焦點降臨，五條悟 1:1 等身模型帥到失控

巡迴展最受期待的五條悟 1:1 等身模型，這次也正式現身台北。模型重現五條悟拉下眼罩的經典瞬間，背後同步播放動畫畫面，近距離直擊那雙讓粉絲集體淪陷的「六眼」。

無論是拍照、錄影或單純站在原地欣賞，這一區幾乎是全場停留時間最長的打卡熱點，也難怪被粉絲封為「一生至少要看一次的五條悟」。

5. 荷包全面失守，台北站限定周邊引爆收藏慾

展覽周邊同樣話題十足，台北站推出多款限定吊飾、畫框磁鐵等商品，其中最大亮點是武人畫大師こうじょう雅之（Kojo Masayuki）為《劇場版 咒術迴戰 0》全新創作的武人畫系列。

官方同步推出帆布袋、滑鼠墊、壓克力牌等武人畫限定周邊，集結「展場限定＋台北限定＋武人畫限定」三重收藏價值，讓不少粉絲還沒走出展場就已開始思考行李空間。

【展覽資訊】

「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」

時間：2025.12.27 (六) - 2026.4.6 (一)，2026/2/16(一) 除夕休館。

地點：松山文創園區 多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號，西向製菸工廠2樓）