男星禾浩辰終於獲得情人眷屬！平安夜求婚成功，一路走來的感情史一次盤點 圖片:ig@hungbruce

在感情世界裡一向低調的禾浩辰，終於在今年平安夜給了粉絲一個最甜的驚喜。今24日他在社群平台曬出求婚畫面，簡短卻充滿重量的一句「She said yes」，正式宣告與交往多年的女友吳品潔攜手邁向人生新階段。消息一出，立刻在娛樂圈與粉絲間掀起祝福浪潮，也讓不少人忍不住感嘆，這位曾被形容「感情慢熱」的男星，真的等到了對的人。

平安夜求婚成功 低調戀情迎來最關鍵一刻

禾浩辰與吳品潔於 2023 年 8 月公開認愛，當時便以「低調但穩定」的交往模式受到關注。兩人交往至今已超過兩年，平時幾乎不在社群高調曬恩愛，僅在生日、節日等重要時刻偶爾分享合照，反而更顯真實與踏實。

圖片:ig@hungbruce

這次選在平安夜求婚，也被粉絲解讀為別具意義的安排。禾浩辰事後透過經紀人回應，直言「伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了」，一句話道盡對這段關係的珍惜與承諾。

女友背景曝光 吳品潔的過往情史也曾引發關注

隨著求婚消息曝光，吳品潔的感情背景也再次被提起。她過去曾與藝人邱宇辰（毛弟）交往，兩人於 2020 年傳出分手消息，結束一段公開的戀情。此次禾浩辰求婚成功，邱宇辰也透過經紀人表達祝福，展現成熟態度，讓不少網友直呼「分手後各自安好，就是最好的結局」。

圖片:ig@pinpin_woo

禾浩辰的感情關鍵字：慢熱、低調、不急著交代

回顧禾浩辰出道以來的感情狀態，他向來不是緋聞型男星。比起頻繁被拍到約會畫面，他更常給人一種把重心放在作品與生活本身的印象。過去即便有過感情傳聞，也多半不了了之，從未高調回應。

圖片:ig@hungbruce

圖片:ig@hungbruce

也因此，這段與吳品潔穩定走過兩年多、一步步走向婚姻的關係，才顯得格外重要。對不少粉絲而言，這不只是「男星求婚成功」，而是見證一段真正成熟的感情選擇。

從低調戀愛到公開承諾 粉絲為何特別感動？

不少網友在留言中提到，禾浩辰的感情之所以打動人，在於它沒有過多包裝，也沒有過度曝光。不是靠話題維持熱度，而是在時間裡慢慢累積信任，直到準備好才給出答案。

圖片:ig@hungbruce

在演藝圈節奏飛快、感情容易被消費的環境裡，這樣的選擇反而顯得難得，也讓他的求婚消息多了一層「終於等到對的人」的情緒共鳴。

從多年緋聞到真正認愛 禾浩辰的感情轉折點

圖片:官方

回顧禾浩辰過去的感情話題，最被外界熟知的，莫過於他與鬼鬼（吳映潔）長達約 4 年的緋聞傳聞。兩人因合作累積默契，多次被拍到互動親密，也讓外界一度認定關係不單純，不過無論是在節目或訪談中，雙方始終強調只是朋友，從未正面承認戀情，這段關係也隨時間逐漸淡出討論。

圖片:ig@pinpin_woo

直到約 2 年前，禾浩辰才首次親口認愛，對象正是因合作電視劇《你有念大學嗎？》再度牽起緣分的吳品潔。值得一提的是，這段戀情在交往僅約 2 個月時便選擇公開，與他過往的低調態度形成對比。當時面對媒體，禾浩辰毫不避諱分享動心原因，直言吳品潔的溫柔、樂觀與相處時的自在感，讓他確定「這次不一樣」，也因此願意勇敢走進一段認真的感情。

修成正果不只是浪漫 也是人生階段的轉換

從公開戀情到求婚成功，禾浩辰用行動證明，感情不是越高調越幸福，而是在對的時間，牽起對的人。這次平安夜的「She said yes」，不只是甜蜜的瞬間，更像是一個人生階段的正式開場。

圖片:ig@hungbruce

對一路看著他成長的粉絲來說，這份祝福，或許也帶著一點陪伴多年的感慨與欣慰。