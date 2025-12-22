2025-12-22 10:45 女子漾／編輯ANDREA
福原愛再婚懷孕震撼台日！與江宏傑離婚 4 年後…人生走向完全不同
37 歲的福原愛再次攻占台日熱搜，她近日接受日媒《女性Seven》專訪，親口證實已在 2025 年夏初與「橫濱男」A 先生登記結婚，不僅展開新婚生活，甚至迎來 懷上第三胎的喜訊。
這消息宛如重寫她近四年的風風雨雨，也讓外界再次將目光轉回她與前夫江宏傑的走向，兩人在 2021 年離婚後，歷經跨國官司、輿論壓力，如今終於走向截然不同的生活軌跡。
福原愛：走過爭議風暴，重建形象後迎來新家庭
離婚後，福原愛先是陷入「雙重不倫」爭議，形象在日本重創，只能將工作重心轉往中國，她在小紅書、微博分享跳舞、演戲、外景等日常，試圖從桌球選手跨界成自媒體工作者。
2021 年底她受聘為 青森大學客座副教授，雖然實際授課僅兩堂，但每年續約至 2024 年，也成為她新身份的小插曲。
最備受關注的，莫過於纏訟將近三年的監護權官司，直到 2024 年 3 月，雙方達成協議，孩子由江宏傑監護，她則擁有台日共同權利，當時她身穿西裝快閃出席日本記者會，強調「會共同撫養孩子」。
隨後她轉趨低調，偶爾擔任球評與公開活動，甚至曾談混雙默契稱「老公要配合老婆」，再度引發網友兩極解讀。
如今再婚與懷孕的消息，成為她人生的全新轉折，福原愛強調與 A 先生是在離婚後才正式交往，對方陪她打官司、承受輿論，被外界視為「風暴中的依靠」，得知意外懷孕後，她才從「不打算再婚」轉而願意重新踏入家庭，她也坦言正準備赴日本待產，對醫療環境雖有些不安，但更多的是喜悅，並再次為過往造成的困擾向家人與工作夥伴致歉。
江宏傑：專注爸爸身分＋穩定演藝事業，不急著談新戀
江宏傑與福原愛孩子目前 7 歲與 6 歲，江宏傑將生活重心放在小孩身上，常分享「陪讀很吃力但盡力應付」，規畫暑假旅行也完全依孩子意願，兩人仍透過視訊保持必要聯繫，關係和平。
三年前他開設桌球館，把更多時間留給家人，還公開表示「十年後才會考慮新戀情」，目前依然單身，形象相對平穩。
演藝事業方面，他 2017 年加入華研後，轉型藝人頗為順利，《全明星運動會》紅隊領隊讓他的曝光度再攀高峰。錄影與訓練讓他幾乎一週只剩一天能陪家人，第 4 季結束後才稍稍休息。
桌球部分，他原本因官司考量想退出合作金庫隊，但最後仍決定續打，展現他對桌球的堅持，近期被媒體拍到街頭「炸毛模樣」，讓粉絲直呼太真實；對於早年節目上的「粿王風波」與 CP 梗，他也一笑帶過，不再多作回應。
跨國官司在 2024 年 3 月落幕，他曾親赴日本開記者會控訴，結束後感謝法院的公正判斷，從桌球國手到單親爸爸、再到多棲藝人，他用穩穩的步伐走出自己的一條路。
