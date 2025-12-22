2025-12-22 11:15 女子漾／編輯Wendi
《認罪之罪》7大幕後花絮！原本敲定宋慧喬、韓韶禧出演，全道嬿、金高銀睽違10年再度同台！
Netflix話題夯劇《認罪之罪》講述被懷疑殺害丈夫的美術老師「安允秀」（全道嬿 飾）與被稱為「魔女」的神秘人物「牟恩」（金高銀 飾）被捲入危險交易，以及2人各自隱藏著秘密的的故事。《認罪之罪》開播後強勢攻佔Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，懸而未決的氛圍吸引觀眾們急起直追，今天就讓我們一起來揭開《認罪之罪》7大精彩花絮吧！
《認罪之罪》花絮1：幕前幕後初版原班人馬全撤
Netflix懸疑驚悚劇《認罪之罪》最初敲定宋慧喬、韓韶禧搭檔演出，《Sweet Home》系列導演李應福、《壞媽媽》導演沈娜妍曾有望執導該劇，但最後皆因與製作公司產生意見分歧而選擇退出。
《認罪之罪》花絮2：全道嬿、金高銀睽違10年再度同台
全道嬿、金高銀繼2015年古裝武俠電影《俠女：刀之記憶》之後，時隔10年於Netflix懸疑驚悚劇《認罪之罪》2搭演出；而《認罪之罪》也是全度妍、朴海秀繼去年話劇《櫻花樂園》之後再度同台飆戲。
《認罪之罪》花絮3：金高銀自己提議剪極短髮
金高銀透露當初看《認罪之罪》劇本時接觸到「牟恩」，就覺得這個角色必須是俐落短髮造型，於是自己提議剪短髮，還表示：「希望牟恩頭髮越短越好，因為她的想法與表情都不該被頭髮給遮住。」，為了將「牟恩」外型細節全部都展現，金高銀決定將頭髮剪到最短。
《認罪之罪》花絮4：全道嬿笑稱必須依靠金高銀
全道嬿、金高銀10年前曾合作演出古裝武俠電影《俠女：刀之記憶》，2人睽違近10年再度相見，當初的影壇新人金高銀早已蛻變為南韓90後首席影后，令全道嬿不禁自問：「難道我就停止成長了嗎？」，她在受訪時笑稱：「我想自己以前算是她的知己，雖然交情可能只有一點點，但這次我得依靠金高銀了！」。
《認罪之罪》花絮5：金高銀4-5年前早已看過劇本
金高銀透露自己在4-5年前，《認罪之罪》最初策劃階段就看過劇本，但她當時並沒有仔細考慮，只是隨興地想著：「要不要看看？」，之後金高銀因忙於其他演出，暫時拋下這部戲，直到她聽說全道嬿即將演出的消息，便火速重拾劇本！
《認罪之罪》花絮6：朴海秀把這部戲當成愛情劇來拍
南韓實力派演員朴海秀在Netflix《認罪之罪》劇中飾演信念堅定、冷靜沉著的檢察官「白東勛」，他在受訪時坦言：「說到底，我其實是把這部作品當成愛情劇來拍的，雖然它本質上是驚悚片，但我一開始就誤以為它是一部『情感類型』的作品。」。
《認罪之罪》花絮7：12張未公開劇照曝光
日前Netflix官方12/17發布12 張「從未公開」的《認罪之罪》劇照，照片中的「牟恩」要求「安允秀」殺死自己當初沒能取走的牙醫夫婦兒子性命，以及「安允秀」意識到自己必須殺人才能洗清謀殺罪名，如此諷刺設定讓她拼命尋找真兇，也讓全劇的驚悚懸疑氛圍更上一層樓。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower